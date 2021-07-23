"Автомагістраль-Південь" отримала унікальне обладнання для перевірки асфальтобетону за системою Superpave. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У розпорядженні компанії "Автомагістраль-Південь" у Новомосковську з'явилося унікальне для України обладнання, що дозволяє проводити випробування асфальтобетону за системою Superpave. Це дозволить розраховувати його правильну рецептуру з урахуванням навантажень і перепадів температур.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Автомагістраль-Південь" повідомляє в Facebook.

Зазначається, що динамічна машина Matest uts30 забезпечить максимальну якість дорожнього покриття.

Так, обладнання дозволяє з максимальною точністю визначити, як той чи інший зразок дорожнього матеріалу покаже себе за різних температур і різних динамічних навантаженнях.

Принцип дії Matest uts30 такий: зразок асфальтобетону поміщається в спеціальну кліматичну камеру, де жорстко кріпиться до станини і протягом певного часу охолоджується. Від зниження температури матеріал стискається, поки не трісне. Датчики фіксують цей момент, що дозволяє дізнатися, до якої температури асфальтобетон не втрачатиме задані властивості.

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Устаткування максимально точно імітує навантаження від автотранспорту, які дорожнє покриття відчуває в реальних умовах. Крім того, це дозволить створювати унікальні рецептури асфальтобетону для доріг "Великого будівництва", а також відкриє можливості для співпраці з новими виробниками і виходу на міжнародний ринок.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році в Україні має бути побудовано і відремонтовано 4500 км доріг державного значення, 2000 км - місцевого, а також 150 мостів і штучних споруд.





