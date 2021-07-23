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"Автомагістраль-Південь" отримала унікальне обладнання для перевірки асфальтобетону за системою Superpave. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У розпорядженні компанії "Автомагістраль-Південь" у Новомосковську з'явилося унікальне для України обладнання, що дозволяє проводити випробування асфальтобетону за системою Superpave. Це дозволить розраховувати його правильну рецептуру з урахуванням навантажень і перепадів температур.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Автомагістраль-Південь" повідомляє в Facebook.

Зазначається, що динамічна машина Matest uts30 забезпечить максимальну якість дорожнього покриття.

Так, обладнання дозволяє з максимальною точністю визначити, як той чи інший зразок дорожнього матеріалу покаже себе за різних температур і різних динамічних навантаженнях.

Принцип дії Matest uts30 такий: зразок асфальтобетону поміщається в спеціальну кліматичну камеру, де жорстко кріпиться до станини і протягом певного часу охолоджується. Від зниження температури матеріал стискається, поки не трісне. Датчики фіксують цей момент, що дозволяє дізнатися, до якої температури асфальтобетон не втрачатиме задані властивості.

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Устаткування максимально точно імітує навантаження від автотранспорту, які дорожнє покриття відчуває в реальних умовах. Крім того, це дозволить створювати унікальні рецептури асфальтобетону для доріг "Великого будівництва", а також відкриє можливості для співпраці з новими виробниками і виходу на міжнародний ринок.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році в Україні має бути побудовано і відремонтовано 4500 км доріг державного значення, 2000 км - місцевого, а також 150 мостів і штучних споруд.

Автомагістраль-Південь отримала унікальне обладнання для перевірки асфальтобетону за системою Superpave 01
Автомагістраль-Південь отримала унікальне обладнання для перевірки асфальтобетону за системою Superpave 02
Автомагістраль-Південь отримала унікальне обладнання для перевірки асфальтобетону за системою Superpave 03

Автор: 

дороги (3075) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+5
Зеля теперь лично будет создавать рецепт идеального асфальту для великага крадивныцтва. А что? Удобно
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23.07.2021 09:22 Відповісти
+5
До "СРАКИ КАРИ ОЧИ" будет этот прибор Matest uts30 его ждет такая же участь как и супер-пупер модных сканеров для таможни. Где они сейчас? Один чуть не сгорел в Одесской таможне, а два других стоят и пялятся на стоянке. Этот прибор ждет такая же участь.
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23.07.2021 10:38 Відповісти
+2
Меня терзают смутные сомнения а это уникальное оборудование прошло сертификацию в Украине или мы уже кладём болт на любые законы?
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23.07.2021 09:34 Відповісти
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Зеля теперь лично будет создавать рецепт идеального асфальту для великага крадивныцтва. А что? Удобно
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23.07.2021 09:22 Відповісти
Iдеальним асфальтом за рецептурою Зе кожен українець зможе привитись від COVID19.
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23.07.2021 13:19 Відповісти
заплатить за газ
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24.07.2021 17:46 Відповісти
за свет
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24.07.2021 20:38 Відповісти
"Новомосковск" - що це за мокшанська назва в Україні?
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24.07.2021 17:18 Відповісти
С запахом кокаина
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24.07.2021 17:23 Відповісти
Это они жвачкой датчики клеят?)))
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23.07.2021 09:25 Відповісти
У мене вдома теж є лещата та холодильник. неДорого продам...
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23.07.2021 09:26 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения а это уникальное оборудование прошло сертификацию в Украине или мы уже кладём болт на любые законы?
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23.07.2021 09:34 Відповісти
ага, таможня суперсканеры уже получала
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23.07.2021 09:43 Відповісти
А сколько денег из наших налогов пошло на покупку этой аналоговнетной машины?
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23.07.2021 09:56 Відповісти
До "СРАКИ КАРИ ОЧИ" будет этот прибор Matest uts30 его ждет такая же участь как и супер-пупер модных сканеров для таможни. Где они сейчас? Один чуть не сгорел в Одесской таможне, а два других стоят и пялятся на стоянке. Этот прибор ждет такая же участь.
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23.07.2021 10:38 Відповісти
А за тим "прибором" буде стояти баришня, яка отримує 300 доларів офіційно і ще стільки ж в конверті. Звідси і якість...
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23.07.2021 11:19 Відповісти
Це перемога, унікальна машина на унікальних дорогах з унікальними цінами ремонту, що не мають аналогів у СВІТІ... Дякую унікальному препіЗе!денту, такого як ви- чекала вся країна 43 рочки... Слава Зе!Беням!
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23.07.2021 11:21 Відповісти
поміщається в спеціальну кліматичну камеру, де жорстко кріпиться до станини і протягом певного часу охолоджується. Від зниження температури матеріал стискається, поки не трісне. Джерело: https://censor.net/ua/p3278744

А давайте, там розмістимо віслюка-оманського, бойового коня апокаліпсису ?
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23.07.2021 11:25 Відповісти
Без Запада никуда! Своё изобретите!!!
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23.07.2021 12:27 Відповісти
з свого ми можемо тільке таке гівно, як Зеленський зліпити.
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23.07.2021 15:35 Відповісти
вот дятлы, проблема асфальта не в охлаждении , а нагреве, когда он плавится и плывёт...
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23.07.2021 16:17 Відповісти
Украина должна отказаться полностью от асфальта и примесей асфальта. Нужно строить все дороги бетонные - качественные и красивые!
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23.07.2021 17:21 Відповісти
типа нереклама))))
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23.07.2021 19:43 Відповісти
не поможет!!!!!
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23.07.2021 21:55 Відповісти
Українське Superpave це те що злазить не після першої зими разом зі снігом, а після другої?
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23.07.2021 23:57 Відповісти
От якби Україна подібне обладнання сама могла виробляти... то я б сказав, що ще не вмерла України ні слава ні воля!

А так...ми схожі на тубільців.
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24.07.2021 02:14 Відповісти
Я уже заколебался ездить по ямам, которые образовываются на новых дорогах каждый год. Оказывается это вы просто разные асфальты тестируете. Может просто возьмёте рецепт у поляков или немцев, кто уже научился делать?...
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24.07.2021 17:21 Відповісти
 
 