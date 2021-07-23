"Автомагістраль-Південь" отримала унікальне обладнання для перевірки асфальтобетону за системою Superpave. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У розпорядженні компанії "Автомагістраль-Південь" у Новомосковську з'явилося унікальне для України обладнання, що дозволяє проводити випробування асфальтобетону за системою Superpave. Це дозволить розраховувати його правильну рецептуру з урахуванням навантажень і перепадів температур.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Автомагістраль-Південь" повідомляє в Facebook.
Зазначається, що динамічна машина Matest uts30 забезпечить максимальну якість дорожнього покриття.
Так, обладнання дозволяє з максимальною точністю визначити, як той чи інший зразок дорожнього матеріалу покаже себе за різних температур і різних динамічних навантаженнях.
Принцип дії Matest uts30 такий: зразок асфальтобетону поміщається в спеціальну кліматичну камеру, де жорстко кріпиться до станини і протягом певного часу охолоджується. Від зниження температури матеріал стискається, поки не трісне. Датчики фіксують цей момент, що дозволяє дізнатися, до якої температури асфальтобетон не втрачатиме задані властивості.
Устаткування максимально точно імітує навантаження від автотранспорту, які дорожнє покриття відчуває в реальних умовах. Крім того, це дозволить створювати унікальні рецептури асфальтобетону для доріг "Великого будівництва", а також відкриє можливості для співпраці з новими виробниками і виходу на міжнародний ринок.
Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році в Україні має бути побудовано і відремонтовано 4500 км доріг державного значення, 2000 км - місцевого, а також 150 мостів і штучних споруд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
унікальному препіЗе!денту, такого як ви- чекала вся країна 43 рочки... Слава Зе!Беням!
А давайте, там розмістимо віслюка-оманського, бойового коня апокаліпсису ?
нереклама))))
А так...ми схожі на тубільців.