У Туреччині потужні зливи: затоплено селища, триває евакуація людей. ВIДЕО

У Туреччині в результаті сильних злив сталася повінь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли в ТСН.Ранок 23 липня.

Затопило місто Архаві і кілька селищ навколо. Туди можна дістатися лише на човнах. У регіоні триває евакуація: вже вивезли близько двох сотень людей. Воду тим часом відкачують.

Дощі в регіоні почалися ще минулого тижня. Тоді затопило прибережний місто Різе. Там загинули шестеро людей. Крім того, двох жителів досі шукають.

У мережі опубліковано відео стихії:

Як повідомлялося, в Німеччині кількість загиблих у результаті масштабних повеней зросла до 175: 128 жителів загинули в землі Рейнланд-Пфальц, 47 - в Північному Рейні-Вестфалії. Зниклими безвісти вважаються 155 осіб з району Арвайлер. Через циклон Бернд на Європу обрушилися потужні зливи, в результаті яких річки Західної Німеччини вийшли з берегів і затопили населені пункти відразу в декількох регіонах.

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