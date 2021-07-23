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У Туреччині потужні зливи: затоплено селища, триває евакуація людей. ВIДЕО

У Туреччині в результаті сильних злив сталася повінь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли в ТСН.Ранок 23 липня.

Затопило місто Архаві і кілька селищ навколо. Туди можна дістатися лише на човнах. У регіоні триває евакуація: вже вивезли близько двох сотень людей. Воду тим часом відкачують.

Дощі в регіоні почалися ще минулого тижня. Тоді затопило прибережний місто Різе. Там загинули шестеро людей. Крім того, двох жителів досі шукають.

У мережі опубліковано відео стихії:

Як повідомлялося, в Німеччині кількість загиблих у результаті масштабних повеней зросла до 175: 128 жителів загинули в землі Рейнланд-Пфальц, 47 - в Північному Рейні-Вестфалії. Зниклими безвісти вважаються 155 осіб з району Арвайлер. Через циклон Бернд на Європу обрушилися потужні зливи, в результаті яких річки Західної Німеччини вийшли з берегів і затопили населені пункти відразу в декількох регіонах.

Також читайте: Тільки в транспортній сфері збитки від повені в Німеччині становлять близько 2 млрд євро, - Мінтранс країни

У Туреччині потужні зливи: затоплено селища, триває евакуація людей 01
У Туреччині потужні зливи: затоплено селища, триває евакуація людей 02
У Туреччині потужні зливи: затоплено селища, триває евакуація людей 03
Фото: соцмережі

Автор: 

повінь (172) потоп (85) Туреччина (3628)


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Топ коментарі
+21
Главное шоб в Запорожье не приезжал. А то Днепрогес еще прорвет
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23.07.2021 10:40 Відповісти
+16
Коли останньго разу бідоносець був в Туреччині?
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23.07.2021 10:38 Відповісти
+6
Там , где побывал Зеленский, везде......!
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23.07.2021 10:38 Відповісти
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Пора начинать строить
На Турцию обрушились сильнейшие ливни: затоплены поселки, идет эвакуация людей - Цензор.НЕТ 5206
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23.07.2021 10:35 Відповісти
Коли останньго разу бідоносець був в Туреччині?
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23.07.2021 10:38 Відповісти
Главное шоб в Запорожье не приезжал. А то Днепрогес еще прорвет
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23.07.2021 10:40 Відповісти
Вроде вначале месяца общался по телефону с Эрдоганом... По ходу ему уже и ездить никуда не надо....
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23.07.2021 10:45 Відповісти
жаль шо я не статистик - а то бы высчитал прибл. шансы того шо случалось после поездок нашего пианинокомандующего - случаев реально же десятки. Меркель уже наверное в панике - то падучая напала на нее, а теперь еще и утопли бюргеры - хрен теперь кто захочет шоб клоун ехал в гости. Макрон даже обосрался - капище подгорело
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23.07.2021 10:57 Відповісти
Дело в том что сейчас любая статистика выведет на Порошенка....
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23.07.2021 13:57 Відповісти
лучше спроси когда он на Московию собирается а то у москалей давно катаклизмов не было
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23.07.2021 10:58 Відповісти
Будут
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23.07.2021 12:44 Відповісти
От і Штати бояться, що бєдосік привезе з собою якусь "Катрін".

прохання не плутати - "Катрін" то не ЗеЛенка.
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23.07.2021 12:13 Відповісти
Не знаю, може мама їздила?
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23.07.2021 18:11 Відповісти
Там , где побывал Зеленский, везде......!
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23.07.2021 10:38 Відповісти
Ожидаются турко бляхи утопленники за копейки
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23.07.2021 10:44 Відповісти
Вы Уважаемый хоть поинтересуйтесь стоимостью машин в Турции?! Они у Вас любого утопленника купят..но свои никуда не будут вывозить. Самая дешёвая француженка турецкого производства начинается с 15-18 тысяч.... То что у нас можно за 3-5 купить.. у них за 10 надо поискать...)))
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25.07.2021 09:16 Відповісти
А в них теж, як у Києві, наїжджають на мерів, що вони стоки не почистили?)))
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23.07.2021 10:45 Відповісти
З такими темпами підтоплень пора робити глобальний метеоресурс, який буде у вільному доступі попереджати про можливість розвитку такої ситуації. Власне, в даній ситуації можна було б за півгодини перегнати автівки вище вгору і хоча б цим мінімізувати збитки.
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23.07.2021 10:52 Відповісти
Місто Архаві і Різе знаходяться на кордоні із Грузією на узбережжі Чорного моря !
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23.07.2021 11:10 Відповісти
я думаю зеленский это чёрный маг какой то.. всем как то подсирает
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23.07.2021 12:11 Відповісти
Волшебные существа любят прикидываться немощными, больными, сумасшедшими.
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23.07.2021 12:46 Відповісти
А де Бідоносець заникався? Підсів на стакан?
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23.07.2021 13:01 Відповісти
 
 