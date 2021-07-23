У Туреччині потужні зливи: затоплено селища, триває евакуація людей. ВIДЕО
У Туреччині в результаті сильних злив сталася повінь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли в ТСН.Ранок 23 липня.
Затопило місто Архаві і кілька селищ навколо. Туди можна дістатися лише на човнах. У регіоні триває евакуація: вже вивезли близько двох сотень людей. Воду тим часом відкачують.
Дощі в регіоні почалися ще минулого тижня. Тоді затопило прибережний місто Різе. Там загинули шестеро людей. Крім того, двох жителів досі шукають.
У мережі опубліковано відео стихії:
Як повідомлялося, в Німеччині кількість загиблих у результаті масштабних повеней зросла до 175: 128 жителів загинули в землі Рейнланд-Пфальц, 47 - в Північному Рейні-Вестфалії. Зниклими безвісти вважаються 155 осіб з району Арвайлер. Через циклон Бернд на Європу обрушилися потужні зливи, в результаті яких річки Західної Німеччини вийшли з берегів і затопили населені пункти відразу в декількох регіонах.
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