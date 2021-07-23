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На Турцию обрушились сильнейшие ливни: затоплены поселки, идет эвакуация людей. ВИДЕО

В Турции в результате сильных ливней произошло наводнение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июля.

Затопило город Архави и несколько поселков вокруг. Туда можно добраться только на лодках. В регионе продолжается эвакуация: уже вывезли около двух сотен человек. Воду тем временем откачивают.

Дожди в регионе начались еще на прошлой неделе. Тогда затопило прибрежный город Ризе. Там погибли шесть человек. Кроме того, двое жителей до сих пор ищут.

В сети опубликовано видео стихии:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только в транспортной сфере убытки от наводнения в Германии составляют около 2 млрд евро, - Минтранс страны

Как сообщалось, в Германии число погибших в результате масштабных наводнений возросло до 175: 128 жителей погибли в земле Рейнланд-Пфальц, 47 - в Северном Рейне-Вестфалии. Пропавшими без вести считаются 155 человек из района Арвайлер. Из-за циклона Бернд на Европу обрушились мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах.

На Турцию обрушились сильнейшие ливни: затоплены поселки, идет эвакуация людей 01
На Турцию обрушились сильнейшие ливни: затоплены поселки, идет эвакуация людей 02
На Турцию обрушились сильнейшие ливни: затоплены поселки, идет эвакуация людей 03
Фото: соцсети

наводнение (461) потоп (336) Турция (3501)


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Топ комментарии
+21
Главное шоб в Запорожье не приезжал. А то Днепрогес еще прорвет
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23.07.2021 10:40 Ответить
+16
Коли останньго разу бідоносець був в Туреччині?
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23.07.2021 10:38 Ответить
+6
Там , где побывал Зеленский, везде......!
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23.07.2021 10:38 Ответить
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На Турцию обрушились сильнейшие ливни: затоплены поселки, идет эвакуация людей - Цензор.НЕТ 5206
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23.07.2021 10:35 Ответить
Коли останньго разу бідоносець був в Туреччині?
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23.07.2021 10:38 Ответить
Главное шоб в Запорожье не приезжал. А то Днепрогес еще прорвет
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23.07.2021 10:40 Ответить
Вроде вначале месяца общался по телефону с Эрдоганом... По ходу ему уже и ездить никуда не надо....
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23.07.2021 10:45 Ответить
жаль шо я не статистик - а то бы высчитал прибл. шансы того шо случалось после поездок нашего пианинокомандующего - случаев реально же десятки. Меркель уже наверное в панике - то падучая напала на нее, а теперь еще и утопли бюргеры - хрен теперь кто захочет шоб клоун ехал в гости. Макрон даже обосрался - капище подгорело
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23.07.2021 10:57 Ответить
Дело в том что сейчас любая статистика выведет на Порошенка....
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23.07.2021 13:57 Ответить
лучше спроси когда он на Московию собирается а то у москалей давно катаклизмов не было
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23.07.2021 10:58 Ответить
Будут
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23.07.2021 12:44 Ответить
От і Штати бояться, що бєдосік привезе з собою якусь "Катрін".

прохання не плутати - "Катрін" то не ЗеЛенка.
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23.07.2021 12:13 Ответить
Не знаю, може мама їздила?
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23.07.2021 18:11 Ответить
Там , где побывал Зеленский, везде......!
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23.07.2021 10:38 Ответить
Ожидаются турко бляхи утопленники за копейки
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23.07.2021 10:44 Ответить
Вы Уважаемый хоть поинтересуйтесь стоимостью машин в Турции?! Они у Вас любого утопленника купят..но свои никуда не будут вывозить. Самая дешёвая француженка турецкого производства начинается с 15-18 тысяч.... То что у нас можно за 3-5 купить.. у них за 10 надо поискать...)))
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25.07.2021 09:16 Ответить
А в них теж, як у Києві, наїжджають на мерів, що вони стоки не почистили?)))
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23.07.2021 10:45 Ответить
З такими темпами підтоплень пора робити глобальний метеоресурс, який буде у вільному доступі попереджати про можливість розвитку такої ситуації. Власне, в даній ситуації можна було б за півгодини перегнати автівки вище вгору і хоча б цим мінімізувати збитки.
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23.07.2021 10:52 Ответить
Місто Архаві і Різе знаходяться на кордоні із Грузією на узбережжі Чорного моря !
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23.07.2021 11:10 Ответить
я думаю зеленский это чёрный маг какой то.. всем как то подсирает
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23.07.2021 12:11 Ответить
Волшебные существа любят прикидываться немощными, больными, сумасшедшими.
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23.07.2021 12:46 Ответить
А де Бідоносець заникався? Підсів на стакан?
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23.07.2021 13:01 Ответить
 
 