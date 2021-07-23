На Турцию обрушились сильнейшие ливни: затоплены поселки, идет эвакуация людей. ВИДЕО

В Турции в результате сильных ливней произошло наводнение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июля.

Затопило город Архави и несколько поселков вокруг. Туда можно добраться только на лодках. В регионе продолжается эвакуация: уже вывезли около двух сотен человек. Воду тем временем откачивают.

Дожди в регионе начались еще на прошлой неделе. Тогда затопило прибрежный город Ризе. Там погибли шесть человек. Кроме того, двое жителей до сих пор ищут.

В сети опубликовано видео стихии:

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Как сообщалось, в Германии число погибших в результате масштабных наводнений возросло до 175: 128 жителей погибли в земле Рейнланд-Пфальц, 47 - в Северном Рейне-Вестфалии. Пропавшими без вести считаются 155 человек из района Арвайлер. Из-за циклона Бернд на Европу обрушились мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах.







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