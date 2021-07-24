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Новини Фото Бурштинова мафія
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Злочинну групу, яка налагодила переробку бурштину та відправку його в ОАЕ, ліквідовано на Волині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Встановлено, що до протиправної діяльності причетні щонайменше 10 людей - жителі Волинської та Рівненської областей. Зловмисники налагодили схему переробки і збуту бурштину в Об'єднані Арабські Емірати. За результатами проведених обшуків у фігурантів поліцейські вилучили 300 кг дорогоцінних каменів і обладнання майже на 1 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації обласної поліції.

"23 липня співробітники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області та прикордонники під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури і за силової підтримки бійців корпусу оперативно-раптової дії, роти поліції особливого призначення, відділу прикордонної служби "Дозор-Житомир" провели 16 санкціонованих обшуків за місцем проживання правопорушників, у транспортних засобах причетних до злочинної діяльності з обробки та збуті бурштину", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці ліквідували три підпільні цехи для обробки каміння, які були обладнані зловмисниками в Ковелі та Луцьку. У приміщеннях також було виявлено та вилучено близько 300 кг обробленого і необробленого бурштину різної фракції, готові вироби з каменю, верстати для ручної обробки та переробки, додаткове обладнання, а також пістолет і гроші.

Дивіться також: Контрабанду 260 кг бурштину в Китай під виглядом особистих речей блоковано в аеропорту "Бориспіль", - митниця. ФОТОрепортаж

У Нацполіції зазначили: "Орієнтовна вартість вилученого обладнання і дорогоцінного каміння становить близько мільйона гривень. Встановлено, що створив злочинну групу і налагодив незаконну схему придбання, зберігання і переробки в значних розмірах незаконно добутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей бурштину-сирцю 34-річний житель Ковеля. Він забезпечував фінансування злочинної діяльності, проводив збір та виплату грошей, а також визначав розмір винагороди кожному учаснику групи. Крім організатора, до незаконної діяльності причетні ще дев'ять осіб. Всі вони жителі Волинської і Рівненської областей".

Дивіться також: Запобігли спробі незаконної відправки 12 кг бурштину в Катар та ОАЕ, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Як зазначають у поліції, зловмисники купували камені і здійснювали їхню переробку в обладнаних цехах. Готові вироби поза митним контролем переправляли до Республіки Польща, звідти "товар" потрапляв в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), де його і збували. Гроші, отримані незаконним шляхом, фігуранти самостійно перевозили в Україну.

"Наразі в межах розпочатого кримінального провадження проводяться слідчі дії. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно і проведення необхідних експертиз. Всім учасникам злочинної групи оголосять про підозру за ч. 2 ст. 240-1 (незаконний видобуток, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, перероблення бурштину) Кримінального кодексу України", - резюмували в Нацполіції.

Дивіться також: Понад 1 тонну бурштину вилучили в злочинної групи, "сонячний камінь" планували перевозити в КНР і країни Близького Сходу, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Злочинну групу, яка налагодила переробку бурштину та відправку його в ОАЕ, ліквідовано на Волині, - Нацполіція 01
Злочинну групу, яка налагодила переробку бурштину та відправку його в ОАЕ, ліквідовано на Волині, - Нацполіція 02
Злочинну групу, яка налагодила переробку бурштину та відправку його в ОАЕ, ліквідовано на Волині, - Нацполіція 03
Злочинну групу, яка налагодила переробку бурштину та відправку його в ОАЕ, ліквідовано на Волині, - Нацполіція 04

Автор: 

бурштин (511) Волинська область (882)


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Топ коментарі
+6
Нормально пацаны бизнес наладили,валюта в страну бы поступала,а так мусорная себе карманы янтарем набъет.
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24.07.2021 16:04 Відповісти
+4
Не заплатили своєчасно данину......
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24.07.2021 16:01 Відповісти
+3
Янтарь - вотчина местечковых ментов и СБУшников, крышуется с самого самого верха - была и будет их кормушкой. Также как и каннабис.
Никогда людям не дадут распоряжаться недрами и богатствами этой территории. Поэтому и хоронятся любые попытки создать правильное законодательство, которое бы позволило и места рабочие создать, и платить налоги.
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24.07.2021 17:56 Відповісти
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Не заплатили своєчасно данину......
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24.07.2021 16:01 Відповісти
Нормально пацаны бизнес наладили,валюта в страну бы поступала,а так мусорная себе карманы янтарем набъет.
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24.07.2021 16:04 Відповісти
в чём преступление?
злоумышленники покупали камни и осуществляли их переработку в оборудованных цехах. Готовые изделия, вне таможенного контроля, переправляли в Республику Польша, оттуда "товар" попадал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его и сбывали. Денежные средства, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.
Это бред сивой кобылы
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24.07.2021 16:04 Відповісти
Душат малый бизнес
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24.07.2021 16:24 Відповісти
И что преступного,люди просто работали,создавали рабочие места,кормили семьи,теперь плати взятки следователям,прокурорам,судьям и в Польшу,замечательная у нас страна.
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24.07.2021 16:26 Відповісти
Так тож ЗЕка шарашка была. Что он зря к саудитам летал?
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24.07.2021 16:38 Відповісти
Ликвидирована .... круто, как при сталине
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24.07.2021 16:43 Відповісти
Это при Сталине "ликвидировали"- сейчвс мвксимум задерживают.
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24.07.2021 16:50 Відповісти
"Ликвидированы"- это когда всех перебили. А сейчас "временно приостановлена". И то, под большим вопросом ещё.
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24.07.2021 17:18 Відповісти
..а зробити притомне законодавство для бурштинокопачів, щоб люди могли спокійно працювати, прибирати срач після своєї праці, платити справедливі податки, без хабарів, ВЛАДА не бажає?..
чи головне для усих ланок влади: ловити, оббирати, карати, руйнувати і потім просити кредити: "дайте, хто скільки зможе, самі ми нє мєстниє"
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24.07.2021 17:41 Відповісти
Янтарь - вотчина местечковых ментов и СБУшников, крышуется с самого самого верха - была и будет их кормушкой. Также как и каннабис.
Никогда людям не дадут распоряжаться недрами и богатствами этой территории. Поэтому и хоронятся любые попытки создать правильное законодательство, которое бы позволило и места рабочие создать, и платить налоги.
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24.07.2021 17:56 Відповісти
Шо, прокурори з ізбушніками теж? Не смішить мої мешти, Ізя!)))
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24.07.2021 18:04 Відповісти
Щось я не розумію, чому добувати, перевозити та продавати бурштин заборонено.
Ніякого закону на заборону не має, це не наркотики, не зброя.
Щось за метеорити, закамянілі рештки динозаврів не садять, копай стільки хочеш.
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24.07.2021 21:35 Відповісти
Ох уж эта молодежь.....
ЛИКВИДИРОВАЛИ это когда РАССТРЕЛЯЛИ.
Набирают школота на работу, главное что бы глаза горели и вид был лихой и слегка придурковатый
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25.07.2021 05:55 Відповісти
 
 