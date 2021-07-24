Злочинну групу, яка налагодила переробку бурштину та відправку його в ОАЕ, ліквідовано на Волині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Встановлено, що до протиправної діяльності причетні щонайменше 10 людей - жителі Волинської та Рівненської областей. Зловмисники налагодили схему переробки і збуту бурштину в Об'єднані Арабські Емірати. За результатами проведених обшуків у фігурантів поліцейські вилучили 300 кг дорогоцінних каменів і обладнання майже на 1 млн грн.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації обласної поліції.
"23 липня співробітники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області та прикордонники під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури і за силової підтримки бійців корпусу оперативно-раптової дії, роти поліції особливого призначення, відділу прикордонної служби "Дозор-Житомир" провели 16 санкціонованих обшуків за місцем проживання правопорушників, у транспортних засобах причетних до злочинної діяльності з обробки та збуті бурштину", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці ліквідували три підпільні цехи для обробки каміння, які були обладнані зловмисниками в Ковелі та Луцьку. У приміщеннях також було виявлено та вилучено близько 300 кг обробленого і необробленого бурштину різної фракції, готові вироби з каменю, верстати для ручної обробки та переробки, додаткове обладнання, а також пістолет і гроші.
У Нацполіції зазначили: "Орієнтовна вартість вилученого обладнання і дорогоцінного каміння становить близько мільйона гривень. Встановлено, що створив злочинну групу і налагодив незаконну схему придбання, зберігання і переробки в значних розмірах незаконно добутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей бурштину-сирцю 34-річний житель Ковеля. Він забезпечував фінансування злочинної діяльності, проводив збір та виплату грошей, а також визначав розмір винагороди кожному учаснику групи. Крім організатора, до незаконної діяльності причетні ще дев'ять осіб. Всі вони жителі Волинської і Рівненської областей".
Як зазначають у поліції, зловмисники купували камені і здійснювали їхню переробку в обладнаних цехах. Готові вироби поза митним контролем переправляли до Республіки Польща, звідти "товар" потрапляв в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), де його і збували. Гроші, отримані незаконним шляхом, фігуранти самостійно перевозили в Україну.
"Наразі в межах розпочатого кримінального провадження проводяться слідчі дії. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно і проведення необхідних експертиз. Всім учасникам злочинної групи оголосять про підозру за ч. 2 ст. 240-1 (незаконний видобуток, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, перероблення бурштину) Кримінального кодексу України", - резюмували в Нацполіції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
злоумышленники покупали камни и осуществляли их переработку в оборудованных цехах. Готовые изделия, вне таможенного контроля, переправляли в Республику Польша, оттуда "товар" попадал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его и сбывали. Денежные средства, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.
Это бред сивой кобылы
чи головне для усих ланок влади: ловити, оббирати, карати, руйнувати і потім просити кредити: "дайте, хто скільки зможе, самі ми нє мєстниє"
Никогда людям не дадут распоряжаться недрами и богатствами этой территории. Поэтому и хоронятся любые попытки создать правильное законодательство, которое бы позволило и места рабочие создать, и платить налоги.
Ніякого закону на заборону не має, це не наркотики, не зброя.
Щось за метеорити, закамянілі рештки динозаврів не садять, копай стільки хочеш.
ЛИКВИДИРОВАЛИ это когда РАССТРЕЛЯЛИ.
Набирают школота на работу, главное что бы глаза горели и вид был лихой и слегка придурковатый