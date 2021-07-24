Злочинну групу, яка налагодила переробку бурштину та відправку його в ОАЕ, ліквідовано на Волині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Встановлено, що до протиправної діяльності причетні щонайменше 10 людей - жителі Волинської та Рівненської областей. Зловмисники налагодили схему переробки і збуту бурштину в Об'єднані Арабські Емірати. За результатами проведених обшуків у фігурантів поліцейські вилучили 300 кг дорогоцінних каменів і обладнання майже на 1 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації обласної поліції.

"23 липня співробітники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області та прикордонники під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури і за силової підтримки бійців корпусу оперативно-раптової дії, роти поліції особливого призначення, відділу прикордонної служби "Дозор-Житомир" провели 16 санкціонованих обшуків за місцем проживання правопорушників, у транспортних засобах причетних до злочинної діяльності з обробки та збуті бурштину", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці ліквідували три підпільні цехи для обробки каміння, які були обладнані зловмисниками в Ковелі та Луцьку. У приміщеннях також було виявлено та вилучено близько 300 кг обробленого і необробленого бурштину різної фракції, готові вироби з каменю, верстати для ручної обробки та переробки, додаткове обладнання, а також пістолет і гроші.

Дивіться також: Контрабанду 260 кг бурштину в Китай під виглядом особистих речей блоковано в аеропорту "Бориспіль", - митниця. ФОТОрепортаж

У Нацполіції зазначили: "Орієнтовна вартість вилученого обладнання і дорогоцінного каміння становить близько мільйона гривень. Встановлено, що створив злочинну групу і налагодив незаконну схему придбання, зберігання і переробки в значних розмірах незаконно добутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей бурштину-сирцю 34-річний житель Ковеля. Він забезпечував фінансування злочинної діяльності, проводив збір та виплату грошей, а також визначав розмір винагороди кожному учаснику групи. Крім організатора, до незаконної діяльності причетні ще дев'ять осіб. Всі вони жителі Волинської і Рівненської областей".

Дивіться також: Запобігли спробі незаконної відправки 12 кг бурштину в Катар та ОАЕ, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Як зазначають у поліції, зловмисники купували камені і здійснювали їхню переробку в обладнаних цехах. Готові вироби поза митним контролем переправляли до Республіки Польща, звідти "товар" потрапляв в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), де його і збували. Гроші, отримані незаконним шляхом, фігуранти самостійно перевозили в Україну.

"Наразі в межах розпочатого кримінального провадження проводяться слідчі дії. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно і проведення необхідних експертиз. Всім учасникам злочинної групи оголосять про підозру за ч. 2 ст. 240-1 (незаконний видобуток, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, перероблення бурштину) Кримінального кодексу України", - резюмували в Нацполіції.

Дивіться також: Понад 1 тонну бурштину вилучили в злочинної групи, "сонячний камінь" планували перевозити в КНР і країни Близького Сходу, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж







