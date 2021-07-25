Жахлива ДТП на Полтавщині: вантажівка розчавила легковик - четверо загиблих. ФОТО
На Полтавщині сталася страшна дорожньо-транспортна пригода: вантажівка буквально розчавила легковик - загинули чотири людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Сьогодні близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району на автошляху Р 60 "Кролевець – Пирятин" внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло 4 особи.
Для вивільнення тіл загиблих, на місці працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.
100 метрів зникають за 3-4 секунди. не то щоб звернути а хрен що зрозумієш
Це стосується не лише цього випадку.
А цей топив добре і закемарив, судячи по результату.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2238918
А швидкість могла і не впасти, якщо задрімав лише на 2 секунди. Цього виявилось достатнь.
От всех ситуаций это не защитит, но всё же резко снижает встречные столкновения.
Правильно!
Обучение - 5 лет
Экзамен по вождению - на площадке для краш-тестов ... сумел уйти от лобового столкновения - получи удостоверение, не сумел - получи справку от патологоанатома