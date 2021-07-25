УКР
Жахлива ДТП на Полтавщині: вантажівка розчавила легковик - четверо загиблих. ФОТО

На Полтавщині сталася страшна дорожньо-транспортна пригода: вантажівка буквально розчавила легковик - загинули чотири людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Сьогодні близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району на автошляху Р 60 "Кролевець – Пирятин" внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло 4 особи.

Для вивільнення тіл загиблих, на місці працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Жахлива ДТП на Полтавщині: вантажівка розчавила легковик - четверо загиблих 01
Жахлива ДТП на Полтавщині: вантажівка розчавила легковик - четверо загиблих 02

+33
Легковушка на встречной полосе.Заснул в предрассветнный час за рулем..
показати весь коментар
25.07.2021 11:50 Відповісти
+20
У вантажівки від удару вибитий передній міст. Це означає, що швидкість легковика була величезною. Тому авто просто залетіло під вантажівку. Якби удар прийшовся на бампер вантажівки, двоє, що сиділи ззаду, точно були б живі. Можливо і спереду теж. Ненавиджу літунів на трасах. Половина - самовпевнений, інша половина - просто ідіоти. З цього, з якою швидкістю рухався легковика, видно, що водій не заснув. Якби заснув, то і швидкість спала б, і удар був би змазаний вбік.
показати весь коментар
25.07.2021 12:24 Відповісти
+16
Интересный заголовок публикации,,Раздавил грузовик,,а почему не влетели на встречке под грузовик?Этим оглавлением уже делают виновником ДТП водителя грузовика.
показати весь коментар
25.07.2021 14:55 Відповісти
Легковушка на встречной полосе.Заснул в предрассветнный час за рулем..
показати весь коментар
25.07.2021 11:50 Відповісти
Схоже на це.
показати весь коментар
25.07.2021 11:52 Відповісти
В ніч з суботи на неділю, напевно ще й п'яні .
показати весь коментар
25.07.2021 11:53 Відповісти
Похоже. Багажник наполнен, ехали откуда-то издали или куда-то
показати весь коментар
25.07.2021 11:59 Відповісти
Жахливо, хоч би вантажівка направо скерувала у траву, були б живі
показати весь коментар
25.07.2021 11:55 Відповісти
Ага, вантажівка в кювет, перекулась можливо водій постаждав, а ці поїхали далі?
показати весь коментар
25.07.2021 12:09 Відповісти
*перекинулась
показати весь коментар
25.07.2021 12:10 Відповісти
ні-ні, там начебто нема кювета і є місце
показати весь коментар
25.07.2021 12:12 Відповісти
Ага, встречка должна разбегаться, бо долбодятли так решили. Хорошо что камаз, ехал би жигуль мертвих било б в два раза больше.
показати весь коментар
25.07.2021 12:47 Відповісти
а Виуявляєте що таке швидкість легковика 100-120 та вантажівки 60-70км.

100 метрів зникають за 3-4 секунди. не то щоб звернути а хрен що зрозумієш
показати весь коментар
25.07.2021 13:46 Відповісти
Вантажівка не рухається з такою швидкістю, щоб встигнути відвернути. І нема сенсу - бо навть якщо передня частина піде в сторону - все одно вдарить в задню. Легкова ж неслалсь з шаленною швидкістю - ймовірно за 150 км/год. Очевидно обганяв - і не розрахував, не зміг перелаштуватися назад на свою смугу. Багато є таких, що так скачуть.
показати весь коментар
25.07.2021 17:45 Відповісти
Нахера собою ризикувати заради якоїсь істоти, що виїжджає на зустрічну смугу?
Це стосується не лише цього випадку.
показати весь коментар
26.07.2021 09:15 Відповісти
там вроде как изгиб дороги , а он прямиком и пошел ..
показати весь коментар
25.07.2021 12:02 Відповісти
Можливо, що вантажівка (колеса вивернуті ліворуч) їхала с другорядної дороги на головну та після зіткнення протягнула легковик.
показати весь коментар
25.07.2021 12:03 Відповісти
Там передній міст вибило,от колеса і повернуті.
показати весь коментар
25.07.2021 12:09 Відповісти
або водій вантажівки намагався зіткнення уникнути і вивернув кермо ..Шкода людей..Будьте обачними на дорозі..
показати весь коментар
25.07.2021 12:11 Відповісти
Можливо ,навіть таке,що ти не Богдан, а Богдана...
показати весь коментар
25.07.2021 12:25 Відповісти
Вы далеки от автомобиля как до космоса,в этого типа шасси поворачивается одновременно передняя пара колес а не только передние которых просто вышибло от удара.
показати весь коментар
25.07.2021 15:40 Відповісти
Напевно не встиг на вантажівці зреагувати.
А цей топив добре і закемарив, судячи по результату.
показати весь коментар
25.07.2021 12:08 Відповісти
смотрел пару дней тому назад видео на ЮТУБ-- что происходит при ударе легковушки с грузовым авто.... в замедленной съемке показали-- во всех случаях--легковое авто ныряет под грузовик, кабину, прицеп.... если сталкиваются 2 грузовика - а между ними легковое авто его обязательно закатят под грузовик и шансов выжить НЕТ от слова вообще в легковой...
показати весь коментар
25.07.2021 12:10 Відповісти
У вантажівки від удару вибитий передній міст. Це означає, що швидкість легковика була величезною. Тому авто просто залетіло під вантажівку. Якби удар прийшовся на бампер вантажівки, двоє, що сиділи ззаду, точно були б живі. Можливо і спереду теж. Ненавиджу літунів на трасах. Половина - самовпевнений, інша половина - просто ідіоти. З цього, з якою швидкістю рухався легковика, видно, що водій не заснув. Якби заснув, то і швидкість спала б, і удар був би змазаний вбік.
показати весь коментар
25.07.2021 12:24 Відповісти
Не завжди все по одному сценарію. Була аварія.фура майже ціла...

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2238918
показати весь коментар
25.07.2021 12:32 Відповісти
100 км на годину, без застосування гальм (враховуючи, що водій спав) цілком достатньо для таких наслідків. Особливо і летіти не потрібно...
А швидкість могла і не впасти, якщо задрімав лише на 2 секунди. Цього виявилось достатнь.
показати весь коментар
25.07.2021 14:33 Відповісти
а якщо додати 60-80 км/год вантажівки? навіть, якщо уявити , що швидкість легковика була 80 км/год? це швидкість зіткнення 140-160 км/год. достатньо, щоб таке вийшло.
показати весь коментар
27.07.2021 07:15 Відповісти
Запретить легковые авто!
показати весь коментар
25.07.2021 13:07 Відповісти
и грузовые тоже
показати весь коментар
25.07.2021 13:18 Відповісти
все скорости от хорошо ремонтированных дорог...велике будівництво
показати весь коментар
25.07.2021 13:34 Відповісти
На жаль, це так. Для України найбільш підходящі дороги, що не дозволяють розвинути більше 30 км/год. Недарма при всіх попередниках їх не ремонтували. Мабуть, ті щось знали...
показати весь коментар
25.07.2021 14:01 Відповісти
Виходить, що у всьому цивілізованому світі хороші дороги - це безпека і комфорт, а у нас - це погано...
показати весь коментар
25.07.2021 14:35 Відповісти
а, щоб було добре - за рух на кожних 100 км ласих шматків відремонтованих шляхів братимуть по 70 грн
показати весь коментар
25.07.2021 14:40 Відповісти
"У всьому цивілізованному світі" добре,коли відсутні працівники поліції в кущах з камерою.А в нас-погано.Бо "евронарід" развертається через дві смуги та летить на червоний.Сам водій,скажу від себе-Їздити автівкою стало страшно.Навіть містом.
показати весь коментар
25.07.2021 15:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=U_u6Z9vdsu4 "Роковая троща в Одессе: разорванная пополам машина и два трупа внутри"
показати весь коментар
25.07.2021 15:09 Відповісти
Так так, а ще нагнали купу авто з Європи та США, відповідно купили водійські посвідчення, щоб на них їздити... а їздити грамотно то не вміють
показати весь коментар
25.07.2021 16:47 Відповісти
А саме цікаве те що куплені водійські посвідченя через рік можна обміняти на цілком легальні і кінців вже не знайдеш.Хоча і куплені права важко розпізнати так як вони проходять по базам данних що ті ,,шофери,, реально навчались хоча ні один із них не знає де навчався та не назве фамілію ні одного сокурсника.
показати весь коментар
25.07.2021 17:24 Відповісти
..и никто не тормозил..
показати весь коментар
25.07.2021 13:58 Відповісти
может это бла-бла?
показати весь коментар
25.07.2021 14:25 Відповісти
Интересный заголовок публикации,,Раздавил грузовик,,а почему не влетели на встречке под грузовик?Этим оглавлением уже делают виновником ДТП водителя грузовика.
показати весь коментар
25.07.2021 14:55 Відповісти
P.S.Чому ніхто не озвучить кам були постраждалі заснувший за кермом водій із сімєю чи молодики повертащіся із буйної вечерінки.Тоді все стане на свої місця та небуде таких бурних дискусій.Водій вантажівки точно не їхав із дискотеки.
показати весь коментар
25.07.2021 15:02 Відповісти
https://novyny.news/2021/07/25/poblyzu-pyryatynskogo-rajonu-legkovyk-vletiv-pid-vantazhivku/
показати весь коментар
25.07.2021 17:54 Відповісти
ДТП одно,а какие радикальноразные заголовки.
показати весь коментар
25.07.2021 18:19 Відповісти
По нормам строительства хайвеев в США, нет не только перекрестков на одном уровне. Там еще между разными направлениями движения минимум 10 метров разделительной полосы, а часто еще и бетонное заграждение..
От всех ситуаций это не защитит, но всё же резко снижает встречные столкновения.
показати весь коментар
25.07.2021 19:18 Відповісти
А еще правая обочина делается шириною 6 метров, а левая не меньше 3-х метров и на неё КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается выезжать, тем более останавливаться на неё. Понятно, что эти полосы спасают жизни людей в экстримальных ситуациях.
показати весь коментар
25.07.2021 19:21 Відповісти
А були б на якісному дешевому європейському авто ..
показати весь коментар
25.07.2021 19:47 Відповісти
Прежде всего, необходимо, чтобы передние и задние бамперы всех транспортных средств находились на одной высоте от покрытия. В некоторых странах Европы установлена стандартная высота расположения бампера.
показати весь коментар
25.07.2021 21:19 Відповісти
Зачем тогда грузовикам метровые колеса и дорожный просвет полметра, если у них бамперы будут на высоте 15см от дороги?
показати весь коментар
26.07.2021 09:48 Відповісти
Бред.
показати весь коментар
26.07.2021 10:18 Відповісти
Шумахеров развелось намного больше чем самих авто....,становись в очередь чуваки...за покупкой прав на вождение всякого забугорного барахла ...
показати весь коментар
26.07.2021 06:05 Відповісти
"вождение всякого забугорного барахла" - то нехай їздять на совковому барахлу 40-річної давнини?
показати весь коментар
26.07.2021 06:51 Відповісти
В ідеалі, певних людей через їхні фізично-психічно-моральні якості не можна допускати до водіння авто. А решті видавати посвідчення лише в результаті тривалого навчання й жорсткого екзамену. Впевнений, що в країнах, де більш-менш дотримуються цих вимог, смертність на дорогах є значно нижчою, ніж у нас.
показати весь коментар
26.07.2021 07:14 Відповісти
видавати посвідчення лише в результаті тривалого навчання й жорсткого екзамену.

Правильно!
Обучение - 5 лет
Экзамен по вождению - на площадке для краш-тестов ... сумел уйти от лобового столкновения - получи удостоверение, не сумел - получи справку от патологоанатома
показати весь коментар
26.07.2021 10:31 Відповісти
На курсах водія ОБОВ'ЯЗКОВО треба пояснювати що авто - фольга й при зіткненні не захистить й показувати такі фото... можливо щось спрацює у декого у голові .... куда бл#дь летять?!.... одне питання постійно без відповіді: -Встиг?
показати весь коментар
26.07.2021 10:21 Відповісти
 
 