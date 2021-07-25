Жахлива ДТП на Полтавщині: вантажівка розчавила легковик - четверо загиблих. ФОТО

На Полтавщині сталася страшна дорожньо-транспортна пригода: вантажівка буквально розчавила легковик - загинули чотири людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Сьогодні близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району на автошляху Р 60 "Кролевець – Пирятин" внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло 4 особи.



Для вивільнення тіл загиблих, на місці працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Українець загинув унаслідок ДТП у Польщі, - посольство