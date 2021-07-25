Жуткое ДТП на Полтавщине: грузовик раздавил легковушку - четверо погибших. ФОТО

На Полтавщине произошло страшное дорожно-транспортное происшествие: грузовик буквально раздавил легковушку - погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Сегодня около 05:00 вблизи с. Приходьки Пирятинского района на автодороге Р 60 "Кролевец - Пирятин" в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека.

Для высвобождения тел погибших, на месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.





