25 014 53

Жуткое ДТП на Полтавщине: грузовик раздавил легковушку - четверо погибших. ФОТО

На Полтавщине произошло страшное дорожно-транспортное происшествие: грузовик буквально раздавил легковушку - погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Сегодня около 05:00 вблизи с. Приходьки Пирятинского района на автодороге Р 60 "Кролевец - Пирятин" в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека.

Для высвобождения тел погибших, на месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

Жуткое ДТП на Полтавщине: грузовик раздавил легковушку - четверо погибших 01
Жуткое ДТП на Полтавщине: грузовик раздавил легковушку - четверо погибших 02

Автор: 

ДТП (7743) ГСЧС (5139) Полтавская область (1267)
Топ комментарии
+33
Легковушка на встречной полосе.Заснул в предрассветнный час за рулем..
показать весь комментарий
25.07.2021 11:50 Ответить
+20
У вантажівки від удару вибитий передній міст. Це означає, що швидкість легковика була величезною. Тому авто просто залетіло під вантажівку. Якби удар прийшовся на бампер вантажівки, двоє, що сиділи ззаду, точно були б живі. Можливо і спереду теж. Ненавиджу літунів на трасах. Половина - самовпевнений, інша половина - просто ідіоти. З цього, з якою швидкістю рухався легковика, видно, що водій не заснув. Якби заснув, то і швидкість спала б, і удар був би змазаний вбік.
показать весь комментарий
25.07.2021 12:24 Ответить
+16
Интересный заголовок публикации,,Раздавил грузовик,,а почему не влетели на встречке под грузовик?Этим оглавлением уже делают виновником ДТП водителя грузовика.
показать весь комментарий
25.07.2021 14:55 Ответить
Комментировать
Легковушка на встречной полосе.Заснул в предрассветнный час за рулем..
показать весь комментарий
25.07.2021 11:50 Ответить
Схоже на це.
показать весь комментарий
25.07.2021 11:52 Ответить
В ніч з суботи на неділю, напевно ще й п'яні .
показать весь комментарий
25.07.2021 11:53 Ответить
Похоже. Багажник наполнен, ехали откуда-то издали или куда-то
показать весь комментарий
25.07.2021 11:59 Ответить
Жахливо, хоч би вантажівка направо скерувала у траву, були б живі
показать весь комментарий
25.07.2021 11:55 Ответить
Ага, вантажівка в кювет, перекулась можливо водій постаждав, а ці поїхали далі?
показать весь комментарий
25.07.2021 12:09 Ответить
*перекинулась
показать весь комментарий
25.07.2021 12:10 Ответить
ні-ні, там начебто нема кювета і є місце
показать весь комментарий
25.07.2021 12:12 Ответить
Ага, встречка должна разбегаться, бо долбодятли так решили. Хорошо что камаз, ехал би жигуль мертвих било б в два раза больше.
показать весь комментарий
25.07.2021 12:47 Ответить
а Виуявляєте що таке швидкість легковика 100-120 та вантажівки 60-70км.

100 метрів зникають за 3-4 секунди. не то щоб звернути а хрен що зрозумієш
показать весь комментарий
25.07.2021 13:46 Ответить
Вантажівка не рухається з такою швидкістю, щоб встигнути відвернути. І нема сенсу - бо навть якщо передня частина піде в сторону - все одно вдарить в задню. Легкова ж неслалсь з шаленною швидкістю - ймовірно за 150 км/год. Очевидно обганяв - і не розрахував, не зміг перелаштуватися назад на свою смугу. Багато є таких, що так скачуть.
показать весь комментарий
25.07.2021 17:45 Ответить
Нахера собою ризикувати заради якоїсь істоти, що виїжджає на зустрічну смугу?
Це стосується не лише цього випадку.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:15 Ответить
там вроде как изгиб дороги , а он прямиком и пошел ..
показать весь комментарий
25.07.2021 12:02 Ответить
Можливо, що вантажівка (колеса вивернуті ліворуч) їхала с другорядної дороги на головну та після зіткнення протягнула легковик.
показать весь комментарий
25.07.2021 12:03 Ответить
Там передній міст вибило,от колеса і повернуті.
показать весь комментарий
25.07.2021 12:09 Ответить
або водій вантажівки намагався зіткнення уникнути і вивернув кермо ..Шкода людей..Будьте обачними на дорозі..
показать весь комментарий
25.07.2021 12:11 Ответить
Можливо ,навіть таке,що ти не Богдан, а Богдана...
показать весь комментарий
25.07.2021 12:25 Ответить
Вы далеки от автомобиля как до космоса,в этого типа шасси поворачивается одновременно передняя пара колес а не только передние которых просто вышибло от удара.
показать весь комментарий
25.07.2021 15:40 Ответить
Напевно не встиг на вантажівці зреагувати.
А цей топив добре і закемарив, судячи по результату.
показать весь комментарий
25.07.2021 12:08 Ответить
смотрел пару дней тому назад видео на ЮТУБ-- что происходит при ударе легковушки с грузовым авто.... в замедленной съемке показали-- во всех случаях--легковое авто ныряет под грузовик, кабину, прицеп.... если сталкиваются 2 грузовика - а между ними легковое авто его обязательно закатят под грузовик и шансов выжить НЕТ от слова вообще в легковой...
показать весь комментарий
25.07.2021 12:10 Ответить
У вантажівки від удару вибитий передній міст. Це означає, що швидкість легковика була величезною. Тому авто просто залетіло під вантажівку. Якби удар прийшовся на бампер вантажівки, двоє, що сиділи ззаду, точно були б живі. Можливо і спереду теж. Ненавиджу літунів на трасах. Половина - самовпевнений, інша половина - просто ідіоти. З цього, з якою швидкістю рухався легковика, видно, що водій не заснув. Якби заснув, то і швидкість спала б, і удар був би змазаний вбік.
показать весь комментарий
25.07.2021 12:24 Ответить
Не завжди все по одному сценарію. Була аварія.фура майже ціла...

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2238918
показать весь комментарий
25.07.2021 12:32 Ответить
100 км на годину, без застосування гальм (враховуючи, що водій спав) цілком достатньо для таких наслідків. Особливо і летіти не потрібно...
А швидкість могла і не впасти, якщо задрімав лише на 2 секунди. Цього виявилось достатнь.
показать весь комментарий
25.07.2021 14:33 Ответить
а якщо додати 60-80 км/год вантажівки? навіть, якщо уявити , що швидкість легковика була 80 км/год? це швидкість зіткнення 140-160 км/год. достатньо, щоб таке вийшло.
показать весь комментарий
27.07.2021 07:15 Ответить
Запретить легковые авто!
показать весь комментарий
25.07.2021 13:07 Ответить
и грузовые тоже
показать весь комментарий
25.07.2021 13:18 Ответить
все скорости от хорошо ремонтированных дорог...велике будівництво
показать весь комментарий
25.07.2021 13:34 Ответить
На жаль, це так. Для України найбільш підходящі дороги, що не дозволяють розвинути більше 30 км/год. Недарма при всіх попередниках їх не ремонтували. Мабуть, ті щось знали...
показать весь комментарий
25.07.2021 14:01 Ответить
Виходить, що у всьому цивілізованому світі хороші дороги - це безпека і комфорт, а у нас - це погано...
показать весь комментарий
25.07.2021 14:35 Ответить
а, щоб було добре - за рух на кожних 100 км ласих шматків відремонтованих шляхів братимуть по 70 грн
показать весь комментарий
25.07.2021 14:40 Ответить
"У всьому цивілізованному світі" добре,коли відсутні працівники поліції в кущах з камерою.А в нас-погано.Бо "евронарід" развертається через дві смуги та летить на червоний.Сам водій,скажу від себе-Їздити автівкою стало страшно.Навіть містом.
показать весь комментарий
25.07.2021 15:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=U_u6Z9vdsu4 "Роковая троща в Одессе: разорванная пополам машина и два трупа внутри"
показать весь комментарий
25.07.2021 15:09 Ответить
Так так, а ще нагнали купу авто з Європи та США, відповідно купили водійські посвідчення, щоб на них їздити... а їздити грамотно то не вміють
показать весь комментарий
25.07.2021 16:47 Ответить
А саме цікаве те що куплені водійські посвідченя через рік можна обміняти на цілком легальні і кінців вже не знайдеш.Хоча і куплені права важко розпізнати так як вони проходять по базам данних що ті ,,шофери,, реально навчались хоча ні один із них не знає де навчався та не назве фамілію ні одного сокурсника.
показать весь комментарий
25.07.2021 17:24 Ответить
..и никто не тормозил..
показать весь комментарий
25.07.2021 13:58 Ответить
может это бла-бла?
показать весь комментарий
25.07.2021 14:25 Ответить
Интересный заголовок публикации,,Раздавил грузовик,,а почему не влетели на встречке под грузовик?Этим оглавлением уже делают виновником ДТП водителя грузовика.
показать весь комментарий
25.07.2021 14:55 Ответить
P.S.Чому ніхто не озвучить кам були постраждалі заснувший за кермом водій із сімєю чи молодики повертащіся із буйної вечерінки.Тоді все стане на свої місця та небуде таких бурних дискусій.Водій вантажівки точно не їхав із дискотеки.
показать весь комментарий
25.07.2021 15:02 Ответить
https://novyny.news/2021/07/25/poblyzu-pyryatynskogo-rajonu-legkovyk-vletiv-pid-vantazhivku/
показать весь комментарий
25.07.2021 17:54 Ответить
ДТП одно,а какие радикальноразные заголовки.
показать весь комментарий
25.07.2021 18:19 Ответить
По нормам строительства хайвеев в США, нет не только перекрестков на одном уровне. Там еще между разными направлениями движения минимум 10 метров разделительной полосы, а часто еще и бетонное заграждение..
От всех ситуаций это не защитит, но всё же резко снижает встречные столкновения.
показать весь комментарий
25.07.2021 19:18 Ответить
А еще правая обочина делается шириною 6 метров, а левая не меньше 3-х метров и на неё КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается выезжать, тем более останавливаться на неё. Понятно, что эти полосы спасают жизни людей в экстримальных ситуациях.
показать весь комментарий
25.07.2021 19:21 Ответить
А були б на якісному дешевому європейському авто ..
показать весь комментарий
25.07.2021 19:47 Ответить
Прежде всего, необходимо, чтобы передние и задние бамперы всех транспортных средств находились на одной высоте от покрытия. В некоторых странах Европы установлена стандартная высота расположения бампера.
показать весь комментарий
25.07.2021 21:19 Ответить
Зачем тогда грузовикам метровые колеса и дорожный просвет полметра, если у них бамперы будут на высоте 15см от дороги?
показать весь комментарий
26.07.2021 09:48 Ответить
Бред.
показать весь комментарий
26.07.2021 10:18 Ответить
Шумахеров развелось намного больше чем самих авто....,становись в очередь чуваки...за покупкой прав на вождение всякого забугорного барахла ...
показать весь комментарий
26.07.2021 06:05 Ответить
"вождение всякого забугорного барахла" - то нехай їздять на совковому барахлу 40-річної давнини?
показать весь комментарий
26.07.2021 06:51 Ответить
В ідеалі, певних людей через їхні фізично-психічно-моральні якості не можна допускати до водіння авто. А решті видавати посвідчення лише в результаті тривалого навчання й жорсткого екзамену. Впевнений, що в країнах, де більш-менш дотримуються цих вимог, смертність на дорогах є значно нижчою, ніж у нас.
показать весь комментарий
26.07.2021 07:14 Ответить
видавати посвідчення лише в результаті тривалого навчання й жорсткого екзамену.

Правильно!
Обучение - 5 лет
Экзамен по вождению - на площадке для краш-тестов ... сумел уйти от лобового столкновения - получи удостоверение, не сумел - получи справку от патологоанатома
показать весь комментарий
26.07.2021 10:31 Ответить
На курсах водія ОБОВ'ЯЗКОВО треба пояснювати що авто - фольга й при зіткненні не захистить й показувати такі фото... можливо щось спрацює у декого у голові .... куда бл#дь летять?!.... одне питання постійно без відповіді: -Встиг?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:21 Ответить
 
 