Жуткое ДТП на Полтавщине: грузовик раздавил легковушку - четверо погибших. ФОТО
На Полтавщине произошло страшное дорожно-транспортное происшествие: грузовик буквально раздавил легковушку - погибли четыре человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Сегодня около 05:00 вблизи с. Приходьки Пирятинского района на автодороге Р 60 "Кролевец - Пирятин" в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека.
Для высвобождения тел погибших, на месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.
100 метрів зникають за 3-4 секунди. не то щоб звернути а хрен що зрозумієш
Це стосується не лише цього випадку.
А цей топив добре і закемарив, судячи по результату.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2238918
А швидкість могла і не впасти, якщо задрімав лише на 2 секунди. Цього виявилось достатнь.
От всех ситуаций это не защитит, но всё же резко снижает встречные столкновения.
Правильно!
Обучение - 5 лет
Экзамен по вождению - на площадке для краш-тестов ... сумел уйти от лобового столкновения - получи удостоверение, не сумел - получи справку от патологоанатома