Експрессекретарка Зеленського Мендель знялася в еротичній фотосесії. ФОТО

Юлія Мендель поскаржилася на цькування, якого зазнавала, поки була прессекретаркою президента Володимира Зеленського, та опублікувала сміливі фото.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на instagram-сторінку жінки.

"Після двох років політичного мочилова (а ви знали, що телеканал "Прямий" хоче у мене "неупереджене" інтерв'ю? :)) я можу викласти фотографії та впевнено сказати - на них все не просто "як треба", на них все значно краще, ніж у зарозумілих снобів, шиплячих крюковтх, єсівців, що не бачать себе збоку, безликих роботів Раїс Раїс, патріотичних псевдопатріотів та сили-силенної інших нещасних, не здатних мислити і жити на повну. Через місяць мені виповниться 35. Я рада всьому, що встигла. І рада кожній зморшці і складці на своєму тілі. І кожній шпину, сказаному вслід", - зазначила Мендель і пообіцяла ще дивувати.











Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мендель надіслала свою книгу прессекретарю Путіна Пєскову: Вам буде корисно дізнатися, що у світі існує не лише ваша точка зору. ВIДЕО