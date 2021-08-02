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Експрессекретарка Зеленського Мендель знялася в еротичній фотосесії. ФОТО

Юлія Мендель поскаржилася на цькування, якого зазнавала, поки була прессекретаркою президента Володимира Зеленського, та опублікувала сміливі фото.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на instagram-сторінку жінки.

"Після двох років політичного мочилова (а ви знали, що телеканал "Прямий" хоче у мене "неупереджене" інтерв'ю? :)) я можу викласти фотографії та впевнено сказати - на них все не просто "як треба", на них все значно краще, ніж у зарозумілих снобів, шиплячих крюковтх, єсівців, що не бачать себе збоку, безликих роботів Раїс Раїс, патріотичних псевдопатріотів та сили-силенної інших нещасних, не здатних мислити і жити на повну. Через місяць мені виповниться 35. Я рада всьому, що встигла. І рада кожній зморшці і складці на своєму тілі. І кожній шпину, сказаному вслід", - зазначила Мендель і пообіцяла ще дивувати.

Експрессекретарка Зеленського Мендель знялася в еротичній фотосесії 01
Експрессекретарка Зеленського Мендель знялася в еротичній фотосесії 02

Експрессекретарка Зеленського Мендель знялася в еротичній фотосесії 03
Експрессекретарка Зеленського Мендель знялася в еротичній фотосесії 04
Експрессекретарка Зеленського Мендель знялася в еротичній фотосесії 05

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Автор: 

фото (174) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+112
бачив я таку еротику...в кошмарних снах
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02.08.2021 19:37
+105
Ну зачем я на это посмотрел!!!!!!
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02.08.2021 19:37
+83
Вот эротика
Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель снялась в эротической фотосессии - Цензор.НЕТ 3488
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02.08.2021 19:38
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Самая обсуждаемая тема . И если посмотреть на топовые комментарии то вывод : Украина тяжело больна .
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03.08.2021 19:18 Відповісти
спасибо за сессию: блеванул
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03.08.2021 19:26 Відповісти
ДЕ ВОНА ВДЯГАЄТСЯ?
От де продається такий мішкуватий безформенний одяг?
Навіть на хмельницькому базарі такого не знайдеш...
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04.08.2021 02:05 Відповісти
Фотограф був з почуттям гумору. Від фотки розкараченої шмари на стільці хочеться волати вголос і плакати одночасно.
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04.08.2021 14:44 Відповісти
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