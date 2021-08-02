РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10152 посетителя онлайн
Новости Фото
71 095 504

Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель снялась в эротической фотосессии. ФОТО

Юлия Мендель пожаловалась на травлю, которой подвергалась, пока была пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, и опубликовала смелые фото.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на instagram-страницу женщины.

"После двух лет политического мочилова (а вы знали, что телеканал "Прямой" хочет у меня "беспристрастное" интервью? :)) я могу выложить фотографии и уверенно сказать - на них все не просто "как надо", на них все значительно лучше, чем у высокомерных снобов, шипящих крюковых, есовцев, что не видят себя со стороны, безликих роботов Раис Раис, патриотических псевдопатриотов и множества других несчастных, не способных мыслить и жить на полную. Через месяц мне исполнится 35. Я рада всему, что успела. И рада каждой морщине и складке на своем теле. И каждой шпильке, сказанной вслед", - отметила Мендель и пообещала еще удивлять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель

Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель снялась в эротической фотосессии 01
Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель снялась в эротической фотосессии 02

Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель снялась в эротической фотосессии 03
Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель снялась в эротической фотосессии 04
Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель снялась в эротической фотосессии 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина Пескову: Вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения. ВИДЕО

Автор: 

фото (1359) Мендель Юлия (232)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+112
бачив я таку еротику...в кошмарних снах
показать весь комментарий
02.08.2021 19:37
+105
Ну зачем я на это посмотрел!!!!!!
показать весь комментарий
02.08.2021 19:37
+83
Вот эротика
Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель снялась в эротической фотосессии - Цензор.НЕТ 3488
показать весь комментарий
02.08.2021 19:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
Самая обсуждаемая тема . И если посмотреть на топовые комментарии то вывод : Украина тяжело больна .
показать весь комментарий
03.08.2021 19:18 Ответить
спасибо за сессию: блеванул
показать весь комментарий
03.08.2021 19:26 Ответить
ДЕ ВОНА ВДЯГАЄТСЯ?
От де продається такий мішкуватий безформенний одяг?
Навіть на хмельницькому базарі такого не знайдеш...
показать весь комментарий
04.08.2021 02:05 Ответить
Фотограф був з почуттям гумору. Від фотки розкараченої шмари на стільці хочеться волати вголос і плакати одночасно.
показать весь комментарий
04.08.2021 14:44 Ответить
Страница 6 из 6
 
 