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Зеленський призначив Чауса головою облдержадміністрації. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса.

Глава держави підписав відповідний указ № 343/2021, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив В'ячеславу Чаусу службове посвідчення та побажав успіху в роботі на новій посаді.

Також читайте: Коваленко про відставку: "Це рішення президента"

Зеленський призначив Чауса головою облдержадміністрації 01

В'ячеслав Чаус народився в Чернігові в серпні 1977 року. Має юридичну та економічну освіту. До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування".

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) призначення (2287) ОДА (1629) Чернігівщина (1584) Чаус В’ячеслав (60)


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Топ коментарі
+25
Что то много Чаусов стало, фамилия популярнее Шевченко.
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04.08.2021 14:04
+14
Николу Чавуса тоже назначит, ведь у зели перед ним должок
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04.08.2021 14:02
+14
Хохлы и вата может и смотрят страну 404 с кольцами вместо флага не спорю а всем украинцам нас рать на вас
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04.08.2021 14:09
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Николу Чавуса тоже назначит, ведь у зели перед ним должок
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04.08.2021 14:02 Відповісти
Что то много Чаусов стало, фамилия популярнее Шевченко.
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04.08.2021 14:04 Відповісти
Зеленський призначив В'ячеслава Чауса головою Чернігівської ОДА - Цензор.НЕТ 683
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04.08.2021 14:13 Відповісти
яке смішне кацапське падло.
нема бажання до України завітати? нема? тому що ти падло сцикливе, тож *****.
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04.08.2021 14:14 Відповісти
Зеленський призначив В'ячеслава Чауса головою Чернігівської ОДА - Цензор.НЕТ 1302
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04.08.2021 14:14 Відповісти
выступление под белым капитулянтским флагом
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04.08.2021 14:09 Відповісти
Хохлы и вата может и смотрят страну 404 с кольцами вместо флага не спорю а всем украинцам нас рать на вас
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04.08.2021 14:09 Відповісти
*************, посмотри на выступление своих лаптелистов с клюшкой и с мячом и отваливай на ленту.сру.
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04.08.2021 14:10 Відповісти
Бежит, орет...
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04.08.2021 14:06 Відповісти
ОПЯТЬЬЬЬЬЬ
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04.08.2021 14:06 Відповісти
Чаусы заполонили Украину)
Они все родственники?
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04.08.2021 14:07 Відповісти
нет!

даже не однофамильцы



просто есть профессия такая Украину чаусить....
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04.08.2021 14:10 Відповісти
Нажрись мельдония, и бегай с белой тряпкой по общаге...
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04.08.2021 14:08 Відповісти
Твои братья - китайцы, *************. Учи великий и могучий китайский язык, он тебе пригодится чтоб лизать жопу очередному диктатору.
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04.08.2021 14:12 Відповісти
Теперь модно не "все президенты", а "все - чаусы".
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04.08.2021 14:09 Відповісти
похоже, Чаусы размножаются методом почкования..
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04.08.2021 14:10 Відповісти
Это тот же, бороду приклеили, накладка и очки...
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04.08.2021 14:12 Відповісти
Методом очкованнм.
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04.08.2021 14:30 Відповісти
похоже это часть договорняка, теперь чаусам
позволят лохов голосовавших за зезе немного
подоить
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04.08.2021 14:15 Відповісти
Очень своевременно. Его уже выпустили из сбу?
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04.08.2021 14:16 Відповісти
Брысь под шконку, петух опущенный.
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04.08.2021 14:21 Відповісти
усе, зникла наволоч, ковід би його побрав!
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04.08.2021 14:22 Відповісти
Слушай "хозяин жизни", остынь от телевизора, посмотри в окно на свой мухосранск
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04.08.2021 14:22 Відповісти
Где намордники?
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04.08.2021 14:24 Відповісти
Вот что радует, так это то, что украинцы могут спорить друг с другом о Порошенко, Тимошенко и Зеленском, но как только на форуме появляется животное из Мордора, все практически единогласно говорят ему, куда идти
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04.08.2021 14:25 Відповісти
Меня тоже радует, но только из-за моего ника, на этой странице несколько часов назад коллективно травили, называли сепаром и в итоге заспамили. А ведь весной 2014г. я сгоряча зарегился как "житель юговостока" (что с точки зрения географии является правдой) как раз с целью дразнить аквафрешей, которые здесь тогда кишели. И не собираюсь этот ник менять, как бы отдельные "борцы за чистоту" не изголялись
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04.08.2021 21:25 Відповісти
Здесь ситуация совершенно однозначная была. Зашел орк и начал поливать дерьмом Украину и украинцев - в общем, занимался обычным для мордорских имперцев делом. Ник и сам факт проживания на юго-востоке не является чем-то осуждаемым в украинском обществе, в отличие от того же мордора. Травля людей по географическому принципу или национальности нетипична для украинцев. Полно русских и русскоязычных, которые отдали жизни за Украину в ОРДЛО. Мордорский нарратив о притеснении русского языка - оружие кремля для оправдания нападений на соседние страны и кражу их территорий.
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05.08.2021 00:42 Відповісти
И я о том же.
"...травля людей по географическому принципу или национальности нетипична для украинцев". Тоже так считал, но за 7 лет здесь на сайте немного переубедился. Это даже видно по комментариям выше, те которые закрыты крестиком, это в том числе и те где клевали меня (за мой ник и за то что пишу на русском). Самое плохое, что эти люди не понимают, что стравливая украинцев по языковой теме они очень помогают нашим врагам
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05.08.2021 09:25 Відповісти
це пістець. Чавуси рулять..****
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04.08.2021 14:26 Відповісти
Как Чаусы резко в гору пошли! Социальный лифт, однако.
Право охранять типосудью Чауса в карты разыгрывают НАБУ с СБУ. А кто будет охранять нового Чауса-чиновника, если типосудья в делах против Пороха обосрется?
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04.08.2021 14:27 Відповісти
За декілька хвилин кацап засрав усю гілку,от що значить пускати брудну тварину на люди.
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04.08.2021 14:28 Відповісти
Нині Чернігівську ОДА очолює Анна Коваленко, жодної інформації про її звільнення на сайті Президента немає. Суспільне нині намагається отримати її коментар.
Нагадаємо, 27 липня з посади Головнокомандувача ЗСУ звільнили Руслана Хомчака - чоловіка Анни Коваленко.
Сопадение? Только кремлевский мудозвон знает точный ответ на этот вопрос.
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04.08.2021 14:56 Відповісти
чаус -
чудаковатый
аморальный
услужливый
скрытный
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04.08.2021 15:02 Відповісти
Видно,не справлялася молоденька генеральша з обов'язками.
Чоловіка кишнули,через тиждень,-і дружиноньку...
Зеленський призначив Чауса головою облдержадміністрації - Цензор.НЕТ 1561
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04.08.2021 15:08 Відповісти
Твою мать, это уже мультик напоминает - А ВАШУ МАМУ И ТУТ И ТАМ ПОКАЗЫВАЮТ!!! Чаусов развелось, как собак не резаных!!!
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04.08.2021 15:20 Відповісти
Чаусы товар ходовой...
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04.08.2021 15:39 Відповісти
Мастера заголовка
Я уже было и поверил 🤣🤣🤣
Хотя…..
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04.08.2021 16:40 Відповісти
Викурили по айкосу , поржали, й призначили - тепер не про сюддю та його рухалі будуть теревенити... зідрали прийомчик з однойменнимі кандидатами 6квартальні суки, з виборчих махінацій
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04.08.2021 18:26 Відповісти
 
 