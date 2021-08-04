Зеленський призначив Чауса головою облдержадміністрації. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса.
Глава держави підписав відповідний указ № 343/2021, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив В'ячеславу Чаусу службове посвідчення та побажав успіху в роботі на новій посаді.
В'ячеслав Чаус народився в Чернігові в серпні 1977 року. Має юридичну та економічну освіту. До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування".
Топ коментарі
+25 Gromihala
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+14 Nikolai Chizhevsky
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нема бажання до України завітати? нема? тому що ти падло сцикливе, тож *****.
Они все родственники?
даже не однофамильцы
просто есть профессия такая Украину чаусить....
позволят лохов голосовавших за зезе немного
подоить
"...травля людей по географическому принципу или национальности нетипична для украинцев". Тоже так считал, но за 7 лет здесь на сайте немного переубедился. Это даже видно по комментариям выше, те которые закрыты крестиком, это в том числе и те где клевали меня (за мой ник и за то что пишу на русском). Самое плохое, что эти люди не понимают, что стравливая украинцев по языковой теме они очень помогают нашим врагам
Право охранять типосудью Чауса в карты разыгрывают НАБУ с СБУ. А кто будет охранять нового Чауса-чиновника, если типосудья в делах против Пороха обосрется?
Нагадаємо, 27 липня з посади Головнокомандувача ЗСУ звільнили Руслана Хомчака - чоловіка Анни Коваленко.
Сопадение? Только кремлевский мудозвон знает точный ответ на этот вопрос.
чудаковатый
аморальный
услужливый
скрытный
Чоловіка кишнули,через тиждень,-і дружиноньку...
Я уже было и поверил 🤣🤣🤣
Хотя…..