Зеленський призначив Чауса головою облдержадміністрації. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса.

Глава держави підписав відповідний указ № 343/2021, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив В'ячеславу Чаусу службове посвідчення та побажав успіху в роботі на новій посаді.

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В'ячеслав Чаус народився в Чернігові в серпні 1977 року. Має юридичну та економічну освіту. До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування".