УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8490 відвідувачів онлайн
Новини
11 804 23

Коваленко про відставку: "Це рішення президента"

Коваленко про відставку:

Ганна Коваленко, яка покидає пост голови Чернігівської ОДА, пояснила причини свого звільнення.

Про це вона сказала виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я нікуди не йду, залишаюся в команді. Це рішення президента. Я його не коментую, а як член команди погоджуюся і виконую. Про нові плани розповім у найближчому майбутньому", - сказала Коваленко.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів погодив відставку Коваленко з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації. На її місце прийде В'ячеслав Чаус.

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.

Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.

Читайте також: Хомчак відзвітував про виконані завдання, - Генштаб

Автор: 

ОДА (1631) відставка (1473) Чернігівщина (1585) Анна Коваленко (46)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Коваленко об отставке: "Это решение президента" - Цензор.НЕТ 4688
показати весь коментар
28.07.2021 23:16 Відповісти
+10
И хотел-бы,да и прокомментировать нечего,так,перестановка кроватей...
показати весь коментар
28.07.2021 22:54 Відповісти
+6
Какая преданная Зе тетенька! Интересно что они запоют когда за ними прийдут???
показати весь коментар
28.07.2021 23:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И хотел-бы,да и прокомментировать нечего,так,перестановка кроватей...
показати весь коментар
28.07.2021 22:54 Відповісти
шо в офісі прибиратимеш ?
показати весь коментар
28.07.2021 22:58 Відповісти
Какая преданная Зе тетенька! Интересно что они запоют когда за ними прийдут???
показати весь коментар
28.07.2021 23:00 Відповісти
ПОХОЖЕ НА ВІДАНІСТЬ СТАЛІНУ ЗІНОВЬЄВА І КАМЕНЕВА ПЕРЕД СТРАТОЮ,КРИЧАЛИ СЛАВА ЛЮБОМУ ВЕЛИКОМУ СТАЛІНУ,НЕ ДОПОМОГЛО,ПОХОЖЕ ЩО ІСТОРІЯ УЧИТЬ ЩО НІЧОГО НЕ УЧИТЬ, ТИХ ХТО БЕЗ МИЛА В СРАКУ ЛІЗЕ ЧИНОВНИКУ РАНГОМ ВИЩЕ.
показати весь коментар
29.07.2021 11:46 Відповісти
Будешь как Мендель, книгу писать о величайшем руководителе страной?
показати весь коментар
28.07.2021 23:06 Відповісти
Не "в тему": хочеш скажу де знаходиться дім-музей твого однофамільця? Метрів за 150-200 від залізничного вокзалу в Городищі Черкаської області (я там колись був - у молодості)
показати весь коментар
29.07.2021 09:45 Відповісти
феєричні дебілоїди....
показати весь коментар
28.07.2021 23:08 Відповісти
В чем ее вина? Она просто была женой уволенного начальника ген.штаба Хомчака!
показати весь коментар
28.07.2021 23:09 Відповісти
Коваленко об отставке: "Это решение президента" - Цензор.НЕТ 4688
показати весь коментар
28.07.2021 23:16 Відповісти
Полигон Десна
показати весь коментар
29.07.2021 09:44 Відповісти
А посадки когда будут? Вова!
показати весь коментар
28.07.2021 23:17 Відповісти
Весна прийде - саджати будемо. Щось Вова і не згадує про це.
показати весь коментар
28.07.2021 23:32 Відповісти
Коваленко работала раньше в Дукате, это компания, которая занимается выставками и аукционнами, они много сделали для украинской живописи, для ее популяризации и сохранения. И Анна там прекрасно себя зарекомендовала и как менеджер и как личность. Но этого явно недостаточно чтобы управлять приграничной с РФ областью, мягко говоря это было непонятное назначение.
показати весь коментар
29.07.2021 08:37 Відповісти
А какое назначение щмаркли было обоснованным? Просто назначает кумовьёв, иными словами преданных ему людей. Посмотрите на КМ, такое впечатление, что в Украине нет экономистов с мировым именем !
показати весь коментар
29.07.2021 09:10 Відповісти
Ну да, а сывочолый ничего про кумовство в слух не говорил, бо дуже вумный - просто всех своих тихо поставил и УСЬО . Ну да, стратех!!!
показати весь коментар
29.07.2021 10:02 Відповісти
правильно.... проституток надо менять......
показати весь коментар
29.07.2021 09:07 Відповісти
Опытный, знаешь как надо делать?
показати весь коментар
29.07.2021 10:09 Відповісти
Наконец-то. Хотя исправлять то, что она натворила будут долго. Всех специалистов из руководства областных департаментов разогнала (некоторых через подставы с криминальным преследованием) - вместо них всяких неадекватов и безответственных хихикающих девочек назначила. Остановила выдачу разрешений на строительство по всей области своими устными распоряжениями на несколько месяцев. И т.д.
показати весь коментар
29.07.2021 09:25 Відповісти
"Я..., как член команды соглашаюсь и выполняю"

Повії, зазвичай, теж саме кажуть.
показати весь коментар
29.07.2021 09:42 Відповісти
А ти свою жінку (або чоловіка ) теж повією називаєш, коли вона (він ) з тобою погоджується? "Юронько, ти дуже гарну обручку мені підібрав!!! "Повія!" - відповів Юрчику.
показати весь коментар
29.07.2021 10:07 Відповісти
Вона була призначена на посаду, працювала. У неї були якісь проблеми з виконанням роботи, що її зняли? Чи просто укурку зеле було треба надавити на Хомчака, щоб забагато не рипалось? Можешь не відповідати, бо твоє ім'я ЗеЛох, і ти - тупе.
показати весь коментар
29.07.2021 11:14 Відповісти
" На ее место придет Вячеслав Чаус."
Так вот зачем этого Чауса выкрали из Молдавии!
показати весь коментар
29.07.2021 10:18 Відповісти
она остается в ко-манде
показати весь коментар
29.07.2021 11:16 Відповісти
 
 