Коваленко про відставку: "Це рішення президента"

Ганна Коваленко, яка покидає пост голови Чернігівської ОДА, пояснила причини свого звільнення.

Про це вона сказала виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я нікуди не йду, залишаюся в команді. Це рішення президента. Я його не коментую, а як член команди погоджуюся і виконую. Про нові плани розповім у найближчому майбутньому", - сказала Коваленко.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів погодив відставку Коваленко з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації. На її місце прийде В'ячеслав Чаус.

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.

Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.

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