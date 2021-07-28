Коваленко об отставке: "Это решение президента"
Покидающая пост главы Черниговской ОГА Анна Коваленко пояснила причины своего ухода.
Об этом она сказала изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я никуда не ухожу, остаюсь в команде. Это решение президента. Я его не комментирую, а как член команды соглашаюсь и выполняю. О новых планах расскажу в ближайшем будущем", - сказала Коваленко.
Ранее стало известно, что Кабинет министров согласовал отставку Коваленко с должности главы Черниговской областной государственной администрации. На ее место придет Вячеслав Чаус.
Напомним, 27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.
Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.
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Повії, зазвичай, теж саме кажуть.
Так вот зачем этого Чауса выкрали из Молдавии!