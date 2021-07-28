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Коваленко об отставке: "Это решение президента"

Коваленко об отставке:

Покидающая пост главы Черниговской ОГА Анна Коваленко пояснила причины своего ухода.

Об этом она сказала изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я никуда не ухожу, остаюсь в команде. Это решение президента. Я его не комментирую, а как член команды соглашаюсь и выполняю. О новых планах расскажу в ближайшем будущем", - сказала Коваленко.

Ранее стало известно, что Кабинет министров согласовал отставку Коваленко с должности главы Черниговской областной государственной администрации. На ее место придет Вячеслав Чаус.

Напомним, 27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

Читайте: Коваленко уходит с должности главы Черниговской ОГА. Вместо нее будет Чаус

Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.

Автор: 

ОГА (2394) отставка (3163) Черниговщина (1486) Анна Коваленко (53)


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Топ комментарии
+12
Коваленко об отставке: "Это решение президента" - Цензор.НЕТ 4688
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28.07.2021 23:16 Ответить
+10
И хотел-бы,да и прокомментировать нечего,так,перестановка кроватей...
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28.07.2021 22:54 Ответить
+6
Какая преданная Зе тетенька! Интересно что они запоют когда за ними прийдут???
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28.07.2021 23:00 Ответить
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И хотел-бы,да и прокомментировать нечего,так,перестановка кроватей...
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28.07.2021 22:54 Ответить
шо в офісі прибиратимеш ?
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28.07.2021 22:58 Ответить
Какая преданная Зе тетенька! Интересно что они запоют когда за ними прийдут???
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28.07.2021 23:00 Ответить
ПОХОЖЕ НА ВІДАНІСТЬ СТАЛІНУ ЗІНОВЬЄВА І КАМЕНЕВА ПЕРЕД СТРАТОЮ,КРИЧАЛИ СЛАВА ЛЮБОМУ ВЕЛИКОМУ СТАЛІНУ,НЕ ДОПОМОГЛО,ПОХОЖЕ ЩО ІСТОРІЯ УЧИТЬ ЩО НІЧОГО НЕ УЧИТЬ, ТИХ ХТО БЕЗ МИЛА В СРАКУ ЛІЗЕ ЧИНОВНИКУ РАНГОМ ВИЩЕ.
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29.07.2021 11:46 Ответить
Будешь как Мендель, книгу писать о величайшем руководителе страной?
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28.07.2021 23:06 Ответить
Не "в тему": хочеш скажу де знаходиться дім-музей твого однофамільця? Метрів за 150-200 від залізничного вокзалу в Городищі Черкаської області (я там колись був - у молодості)
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29.07.2021 09:45 Ответить
феєричні дебілоїди....
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28.07.2021 23:08 Ответить
В чем ее вина? Она просто была женой уволенного начальника ген.штаба Хомчака!
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28.07.2021 23:09 Ответить
Коваленко об отставке: "Это решение президента" - Цензор.НЕТ 4688
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28.07.2021 23:16 Ответить
Полигон Десна
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29.07.2021 09:44 Ответить
А посадки когда будут? Вова!
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28.07.2021 23:17 Ответить
Весна прийде - саджати будемо. Щось Вова і не згадує про це.
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28.07.2021 23:32 Ответить
Коваленко работала раньше в Дукате, это компания, которая занимается выставками и аукционнами, они много сделали для украинской живописи, для ее популяризации и сохранения. И Анна там прекрасно себя зарекомендовала и как менеджер и как личность. Но этого явно недостаточно чтобы управлять приграничной с РФ областью, мягко говоря это было непонятное назначение.
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29.07.2021 08:37 Ответить
А какое назначение щмаркли было обоснованным? Просто назначает кумовьёв, иными словами преданных ему людей. Посмотрите на КМ, такое впечатление, что в Украине нет экономистов с мировым именем !
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29.07.2021 09:10 Ответить
Ну да, а сывочолый ничего про кумовство в слух не говорил, бо дуже вумный - просто всех своих тихо поставил и УСЬО . Ну да, стратех!!!
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29.07.2021 10:02 Ответить
правильно.... проституток надо менять......
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29.07.2021 09:07 Ответить
Опытный, знаешь как надо делать?
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29.07.2021 10:09 Ответить
Наконец-то. Хотя исправлять то, что она натворила будут долго. Всех специалистов из руководства областных департаментов разогнала (некоторых через подставы с криминальным преследованием) - вместо них всяких неадекватов и безответственных хихикающих девочек назначила. Остановила выдачу разрешений на строительство по всей области своими устными распоряжениями на несколько месяцев. И т.д.
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29.07.2021 09:25 Ответить
"Я..., как член команды соглашаюсь и выполняю"

Повії, зазвичай, теж саме кажуть.
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29.07.2021 09:42 Ответить
А ти свою жінку (або чоловіка ) теж повією називаєш, коли вона (він ) з тобою погоджується? "Юронько, ти дуже гарну обручку мені підібрав!!! "Повія!" - відповів Юрчику.
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29.07.2021 10:07 Ответить
Вона була призначена на посаду, працювала. У неї були якісь проблеми з виконанням роботи, що її зняли? Чи просто укурку зеле було треба надавити на Хомчака, щоб забагато не рипалось? Можешь не відповідати, бо твоє ім'я ЗеЛох, і ти - тупе.
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29.07.2021 11:14 Ответить
" На ее место придет Вячеслав Чаус."
Так вот зачем этого Чауса выкрали из Молдавии!
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29.07.2021 10:18 Ответить
она остается в ко-манде
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29.07.2021 11:16 Ответить
 
 