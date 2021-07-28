Коваленко об отставке: "Это решение президента"

Покидающая пост главы Черниговской ОГА Анна Коваленко пояснила причины своего ухода.

Об этом она сказала изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я никуда не ухожу, остаюсь в команде. Это решение президента. Я его не комментирую, а как член команды соглашаюсь и выполняю. О новых планах расскажу в ближайшем будущем", - сказала Коваленко.

Ранее стало известно, что Кабинет министров согласовал отставку Коваленко с должности главы Черниговской областной государственной администрации. На ее место придет Вячеслав Чаус.

Напомним, 27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

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Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.