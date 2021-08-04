Зеленский назначил Чауса главой облгосадминистрации. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.
Глава государства подписал соответствующий указ № 343/2021, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил Вячеславу Чаусу служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.
Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".
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нема бажання до України завітати? нема? тому що ти падло сцикливе, тож *****.
Они все родственники?
даже не однофамильцы
просто есть профессия такая Украину чаусить....
позволят лохов голосовавших за зезе немного
подоить
"...травля людей по географическому принципу или национальности нетипична для украинцев". Тоже так считал, но за 7 лет здесь на сайте немного переубедился. Это даже видно по комментариям выше, те которые закрыты крестиком, это в том числе и те где клевали меня (за мой ник и за то что пишу на русском). Самое плохое, что эти люди не понимают, что стравливая украинцев по языковой теме они очень помогают нашим врагам
Право охранять типосудью Чауса в карты разыгрывают НАБУ с СБУ. А кто будет охранять нового Чауса-чиновника, если типосудья в делах против Пороха обосрется?
Нагадаємо, 27 липня з посади Головнокомандувача ЗСУ звільнили Руслана Хомчака - чоловіка Анни Коваленко.
Сопадение? Только кремлевский мудозвон знает точный ответ на этот вопрос.
чудаковатый
аморальный
услужливый
скрытный
Чоловіка кишнули,через тиждень,-і дружиноньку...
Я уже было и поверил 🤣🤣🤣
Хотя…..