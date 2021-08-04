Зеленский назначил Чауса главой облгосадминистрации. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Глава государства подписал соответствующий указ № 343/2021, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил Вячеславу Чаусу служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коваленко об отставке: "Это решение президента"

Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".