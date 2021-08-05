Майже 20 тисяч кущів конопель знищили прикордонники на Луганщині. ФОТО

Прикордонники Луганського загону спільно зі співробітниками Національної поліції виявили понад 20 тисяч кущів нарковмісних рослин, які вирощували поруч із соняшником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба.

Зазначається, що "урожай" ріс на окраїні населеного пункту Олександрівка, що в Троїцькому районі.

"Про виявлення насаджень у компетентні правоохоронні органи направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального злочину за ст.310 "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель" УК. 100 кущів конопель правоохоронці направили на експертизу. Решту знищено шляхом спалювання", - сказано в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження. Максимальне покарання за посів або вирощування конопель - позбавлення волі до 7 років.

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