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Майже 20 тисяч кущів конопель знищили прикордонники на Луганщині. ФОТО

Прикордонники Луганського загону спільно зі співробітниками Національної поліції виявили понад 20 тисяч кущів нарковмісних рослин, які вирощували поруч із соняшником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба.

Зазначається, що "урожай" ріс на окраїні населеного пункту Олександрівка, що в Троїцькому районі.

Майже 20 тисяч кущів конопель знищили прикордонники на Луганщині 01

"Про виявлення насаджень у компетентні правоохоронні органи направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального злочину за ст.310 "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель" УК. 100 кущів конопель правоохоронці направили на експертизу. Решту знищено шляхом спалювання", - сказано в повідомленні.

Майже 20 тисяч кущів конопель знищили прикордонники на Луганщині 02

Розпочато кримінальне провадження. Максимальне покарання за посів або вирощування конопель - позбавлення волі до 7 років.

Читайте також: Рекордний посів гібридних конопель вартістю 300 млн грн виявили на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

коноплі (103) прикордонники (1099) марихуана (130) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+8
звери
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05.08.2021 18:03
+7
смеялись всей заставой))
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05.08.2021 18:04
+6
Ничего святого
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05.08.2021 18:05
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звери
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05.08.2021 18:03 Відповісти
смеялись всей заставой))
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05.08.2021 18:04 Відповісти
Ничего святого
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05.08.2021 18:05 Відповісти
Всі спецслужби України - на боротьбу із коноплями і піхвами в інтернеті!
Безпека держави? Ні, не чули...
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05.08.2021 18:19 Відповісти
то что действительно важно, про леголайз цццц
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05.08.2021 18:26 Відповісти
Що ж Ви робите, панове редактори?! У Бубочки серце від такої новини розірветься на клапті!
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05.08.2021 18:26 Відповісти
Головной ворог країни знищений,от молодці,мають чим займатись.А боровик всюди росте діти печуться,то хай росте...
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05.08.2021 18:28 Відповісти
Борщовик*
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05.08.2021 18:28 Відповісти
Анекдот в тему.
Взвод КОРДу накрив плантацію коноплі. За годину бійці оголосили себе дивізією і повідомили, що відправляються в Космос громити покемонів.
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05.08.2021 18:29 Відповісти
Отже ціни підвищать через штучно створений дефіцит! Куди дивиться антимонопольний комітет?
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05.08.2021 18:38 Відповісти
Дебилы б**дь!
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05.08.2021 18:39 Відповісти
тут вам не америки ваши с европами, проклятыми курить они вздумали -водку жрать бегом
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05.08.2021 18:53 Відповісти
от то, блин, ПЫХНУЛИ!!!
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05.08.2021 19:18 Відповісти
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05.08.2021 19:20 Відповісти
На фото мужская форма а завязей нет ! с таким успехом бурьян арестуйте и сожгите хоть польза будет!
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05.08.2021 19:53 Відповісти
Идиоты
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05.08.2021 20:45 Відповісти
Та то все пенька, хемп если пожелаете. Я бы хотел посмотреть, как бы они окультуренную сенсимилью там сжигали)) Уже бы ногами дрыгали вокруг костра всем коллективом)
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05.08.2021 20:49 Відповісти
ага, дрыжками ногали и мотою головали бы...
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06.08.2021 07:02 Відповісти
 
 