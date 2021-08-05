Почти 20 тысяч кустов конопли уничтожили пограничники на Луганщине. ФОТО

Пограничники Луганского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили более 20 тысяч кустов наркосодержащих растений, выращивали рядом с подсолнечником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба.

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Отмечается, что "урожай" рос на окраине населенного пункта Александровка, что в Троицком районе.

"О выявлении насаждений в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления по ст.310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли" УК. 100 кустов конопли правоохранители направили на экспертизу. Остальные уничтожено путем сжигания", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство. Максимальное наказание за посев или выращивание конопли - лишение свободы до 7 лет.