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Почти 20 тысяч кустов конопли уничтожили пограничники на Луганщине. ФОТО

Пограничники Луганского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили более 20 тысяч кустов наркосодержащих растений, выращивали рядом с подсолнечником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба.

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Отмечается, что "урожай" рос на окраине населенного пункта Александровка, что в Троицком районе.

Почти 20 тысяч кустов конопли уничтожили пограничники на Луганщине 01

"О выявлении насаждений в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления по ст.310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли" УК. 100 кустов конопли правоохранители направили на экспертизу. Остальные уничтожено путем сжигания", - говорится в сообщении.

Почти 20 тысяч кустов конопли уничтожили пограничники на Луганщине 02

Начато уголовное производство. Максимальное наказание за посев или выращивание конопли - лишение свободы до 7 лет.

конопля (133) пограничники (1573) марихуана (135) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+8
звери
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05.08.2021 18:03
+7
смеялись всей заставой))
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05.08.2021 18:04
+6
Ничего святого
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05.08.2021 18:05
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звери
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05.08.2021 18:03 Ответить
смеялись всей заставой))
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05.08.2021 18:04 Ответить
Ничего святого
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05.08.2021 18:05 Ответить
Всі спецслужби України - на боротьбу із коноплями і піхвами в інтернеті!
Безпека держави? Ні, не чули...
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05.08.2021 18:19 Ответить
то что действительно важно, про леголайз цццц
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05.08.2021 18:26 Ответить
Що ж Ви робите, панове редактори?! У Бубочки серце від такої новини розірветься на клапті!
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05.08.2021 18:26 Ответить
Головной ворог країни знищений,от молодці,мають чим займатись.А боровик всюди росте діти печуться,то хай росте...
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05.08.2021 18:28 Ответить
Борщовик*
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05.08.2021 18:28 Ответить
Анекдот в тему.
Взвод КОРДу накрив плантацію коноплі. За годину бійці оголосили себе дивізією і повідомили, що відправляються в Космос громити покемонів.
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05.08.2021 18:29 Ответить
Отже ціни підвищать через штучно створений дефіцит! Куди дивиться антимонопольний комітет?
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05.08.2021 18:38 Ответить
Дебилы б**дь!
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05.08.2021 18:39 Ответить
тут вам не америки ваши с европами, проклятыми курить они вздумали -водку жрать бегом
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05.08.2021 18:53 Ответить
от то, блин, ПЫХНУЛИ!!!
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05.08.2021 19:18 Ответить
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05.08.2021 19:20 Ответить
На фото мужская форма а завязей нет ! с таким успехом бурьян арестуйте и сожгите хоть польза будет!
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05.08.2021 19:53 Ответить
Идиоты
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05.08.2021 20:45 Ответить
Та то все пенька, хемп если пожелаете. Я бы хотел посмотреть, как бы они окультуренную сенсимилью там сжигали)) Уже бы ногами дрыгали вокруг костра всем коллективом)
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05.08.2021 20:49 Ответить
ага, дрыжками ногали и мотою головали бы...
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06.08.2021 07:02 Ответить
 
 