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Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 вересня, в Києві заплановано проведення Маршу рівності - мирної ходи на підтримку прав ЛГБТ+. Учасники маршу вже збираються в центрі Києва і шикуються в колону.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції очікують, що в КиївПрайді візьмуть участь до 10 тис. осіб. На місці проведення акції присутні правоохоронці.

Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 01
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 02
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 03
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 04
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 05
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 06
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 07
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 08
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 09
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 10
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 11
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 12
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 13
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 14
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 15
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 16
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 17
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 18
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 19
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 20
Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва 21

ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук

Дивіться: "Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота!" - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19461) марш (334) ЛГБТ-спільнота (267) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+13
Возглавит колонну двуликий @нус!

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19.09.2021 10:28
+12
Вот зачем им уделять столько внимания в прессе? Это же только подталкивает к новым маршам.
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19.09.2021 10:27
+11
В первой колонне пройдут представители зеко-манды
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19.09.2021 10:27
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Може в Солом і Комору?))
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19.09.2021 11:08 Відповісти
Слышь, хфилософ! Ты хочешь мне тут рассказать, что ни разу в жизни не делал опечаток? Следи лучше за своим носом, усек?
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19.09.2021 11:27 Відповісти
То, что опечатка было понятно /буквы находятся рядом/. Кстати, о Каморре слышала, о Коморе - нет)
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19.09.2021 12:29 Відповісти
Леша хфисолософ хотел блеснуть эрудицией, но блеснул чем то другим...
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19.09.2021 15:40 Відповісти
форум не дозволяє виправляти опубліковане - так що можна тут і не таке прочитати
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19.09.2021 12:21 Відповісти
Прикольно в Афганистане этот марш провести.
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19.09.2021 10:49 Відповісти
колону має очолювати уклоніст !
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19.09.2021 10:49 Відповісти
Поддерживаю, это дискриминация, почему геи в США и Европе служат, а у нас нет, если в АТО будут ЛГБТ батальоны, то их можно будет уважать, а так это сброд уклонистов вуайеристов
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19.09.2021 11:03 Відповісти
Так можешь в па-рашко-армию податься - там сплошь "эти самые", включая офицеров
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19.09.2021 11:21 Відповісти
Если Гей будет воевать за Украину .мне всё равно с кем он спит, а если он только на парадах задом сверкает то идёт он на ....
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19.09.2021 13:00 Відповісти
Ну четырежды откосить от армии и потом под видом главнокомандующего сверкать на парадах - я даже догадываюсь, кого вы имеете в виду
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19.09.2021 13:03 Відповісти
Не рівняйте чесних геїів і відвертих підарасів.
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19.09.2021 14:17 Відповісти
Бей тварюк! Ату мразей генетически ущербных!
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19.09.2021 10:49 Відповісти
скоро и поговорки станут более "терпимыми" - "ПоЛГБТосил -и бросил", "Не на своего Ваню не ложись"...
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19.09.2021 10:49 Відповісти
а завтра такі марші будуть проводити алкоголіки-наркомани, педофіли, клептомани, зоофіли ,корупціонери та інші
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19.09.2021 10:51 Відповісти
другий плакат- жить жечь . піди спали пару сепарських танків , можеш навіть перетрахать якійсь сепарський батальон ! а так жечь сраку гею це просто місити глину не більше .
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19.09.2021 10:54 Відповісти
Ой, они все такии праативныи...
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19.09.2021 10:55 Відповісти
Мне не нравится, что в этой теме исчезла научная дискуссия. Это больные люди. Просто общество делают больным для более лёгкого управления.
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19.09.2021 10:56 Відповісти
голубая дивизия

всех - на Восточный фронт!
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19.09.2021 10:56 Відповісти
Поки що марші ЛГБТ це єдине,що пов"язує нас з Європою...І якщо вже ми ми не можемо зрівнятись з Європою ні економічно,ні політично,то,можливо,зайдемо туди на плечах під...расів і лесбійок?..
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19.09.2021 10:58 Відповісти
Боюсь, нас занесут на первичных половых геев в наших задах. А я не готов дырявой ложкой зачерпывать европейских благ. Уж лучше по старинке - трудом, кровью и потом строить правую европу здесь, чем рваться в этот золотой отстойник в который превратили Европу.
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19.09.2021 11:03 Відповісти
неа. То мордвини звозять нам своїх нетрадиціоналів, щоб по-перше глумитись, а по-друге лякати цим прайдом власне стадо
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19.09.2021 12:24 Відповісти
Мені одному здається що ці сєки різко активувалися при Зє-манді?
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19.09.2021 10:59 Відповісти
Вважаю, це справді "марш рівності", бо усі ці ********* і лесбіянки подібними публічними заходами вперто демонструють рівень кретинів.
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19.09.2021 11:00 Відповісти
Второй фронт в тылу...
Куда смотрит СБУ и СНБО? Враг уже в Киеве, оскверняет златоверхий город и подрывает доверие и лояльность населения к политической власти, дискредитируя саму суть свободы и европейских ценностей!
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19.09.2021 11:00 Відповісти
Психлікарні позакривали... Маємо, що маємо!
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19.09.2021 11:04 Відповісти
на па-рашку можно ж свободно, она открыта.
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19.09.2021 11:11 Відповісти
Так и на европу - тоже, ан нет, тут бродят, народ подогревают к вооруженным выступлениям, против навязывание чуждых украинцам ценностей.
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19.09.2021 11:16 Відповісти
"народ подогревают к вооруженным выступлениям" - с этого места подробнее
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19.09.2021 11:18 Відповісти
Абсолютное неприятие жителями востока ЛГБТ-пропаганды ведет к лучшей усваиваемости путинской пропаганды, в которой продолжаются нарративы о гражданской войне и поддержке русскоязычных в их борьбе с геями, черными, фашистами и тд. Подтверждение слов путина в виде гей-парадов - является прямой диверсией и поддержкой терроризма.
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19.09.2021 11:26 Відповісти
Шо ты несёшь? https://politiko.ua/blogpost137831 Месить глину - чуть не главная забава на кацапстане с древних времён !
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19.09.2021 11:29 Відповісти
Так что, ты хочешь, чтобы мы стали как кацапы? Чтобы и у нас это стало главной забавой? Все ясно - агент кремля, пытается превратить Украину в подобие кацапстана!
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19.09.2021 11:33 Відповісти
У тебя нарушены причинно-следственные связи
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19.09.2021 11:34 Відповісти
Нет, просто я вижу что ты - гомозащитник. Я не говорил про россию, я говорил про русифицированных украинцев, обманутых кремлем, которые обязательно выступят против такого понимания свободы, потому что они не московиты, и терпеть тиранию не будут.
Может московиты месят глину испокон веков, хотя многие пишут, что это было одной из причин по которым Грозный Ивашка казнил бояр, но декларируют они именно неприятие этих "увеселений", а наши - верят, потому что для наших - это действительно неприемлемо от слова совсем.
Но учитывая, что сегодня война идеологий сводится к войне мемов, то вывода два: либо вы играете на руку кремлю, подтверждая их брехню про гей-десант, либо вы пытаетесь навязать нам исконные гомо-скрепы московитов, если для них это исторически приемлемо. Для вас, верного ответа не существует, все эти комменты - для неокрепших и разжиженных умов читателей комментов, тех, кому не хватает перышка, чтобы переломить веру в евромечту ради украинской мечты.
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19.09.2021 11:40 Відповісти
Нет. Просто ты в возбуждённом состоянии, что выдаёт твою латентную принадлежность
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19.09.2021 11:41 Відповісти
Пхах, тогда выходит, ты латентный фашист, когда акции фашистов вызывают у тебя возбуждение и жуткое неприятие фашизма? Даже ваши ученые говорят, что это ложь про латентный гомосексуализм, просто попытка облить грязью оппонента)
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19.09.2021 11:46 Відповісти
И снова ты несёшь чушь в попытках пропетлять в своих душевных скитаниях
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19.09.2021 11:50 Відповісти
А что он прав. Обычному гетеро, - просто нет дела до геев и лесби с их шествиями. Но если так подгорает - то не спроста. Будь осторожен, а то сам не заметишь как примкнешь к их рядам!
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19.09.2021 12:29 Відповісти
Обычному человеку не подгорает от фашистов, смотри, не ровен час - пойдешь зиговать!
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19.09.2021 12:37 Відповісти
Я просто по дружески хотел предупредитьоб опасности . Это проклятые психологи всё придумали про латентный гомосексуализм гомофобов, Зигмунд Фрейд. Будем надеяться, что это заговор мирового гомосексуализма и тебя принесёт. Но если нет, всё же не иди против своей природы, смирись.
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19.09.2021 12:50 Відповісти
Ты же знаешь, что психоанализ Фрейда принимается даже не меньшинством, а статистической погрешностью психологов? Ссылаться на старого маразматика сегодня - моветон больший, чем цитировать Гиммлера.
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19.09.2021 19:23 Відповісти
Во главе колонны:

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19.09.2021 11:08 Відповісти
Повилазила ботва рашистська. Хай собі мирно марширують, але рашкованам треба показати, що українці - дикі та неготові до Європи. Мені якось особисто пофіг, гей чи лесбі, хай ходять раз на рік собі. Не звертайте увагу і ніхто не узнає про цю акцію.
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19.09.2021 11:08 Відповісти
Бот, уже видел такой коммент, можете ловить ботов на эту фразу. Ботофермы как у путинистов
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19.09.2021 11:17 Відповісти
Ага, игнорируй плесень, пока из легких грибы не полезут. Тут нет возможности встать в стороне. Не выступая "против" - ты становишься "за"
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19.09.2021 11:19 Відповісти
чого ж ти звалив в гейропу а не на велікадуховную?
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19.09.2021 11:19 Відповісти
А почему геи не свалят в европу? Их там примут как беженцев, дадут пособие и защиту от "узколобых гомофобов", так почему они продолжают тут выступать? Они мазохисты?
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19.09.2021 11:47 Відповісти
Одним задним местом мы уже в Европе.
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19.09.2021 11:10 Відповісти
Працівниє, шо вам дома не сидиться?
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19.09.2021 11:13 Відповісти
"Я існую"- написало. Да нам насрать. Что за мода выпячивать свои дефекты?
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19.09.2021 11:15 Відповісти
На Востоке страны 7 лет идёт война, а в столице воюющего государства развлекаются ряженные гомики
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19.09.2021 11:32 Відповісти
Это и твоя родина?

Сколько участников лгбт сообщества пойдут на фронт защищать свою родину? А сколько будут сосать в барделях акупантам? Требую опроса среди военнослужащих об отношении к лгбт сообществу. И так как они решат и надо с ними строить политику
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19.09.2021 11:34 Відповісти
Надо больше ограждений вокруг этого зоопарка.

Только не надо бросать туда еду.
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19.09.2021 11:58 Відповісти
Зачем им столько внимания, какая от них польза украинскому обществу?
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19.09.2021 11:59 Відповісти
Жах! Скільки в Україні психічно хворих! Якщо до 73% додати ще цих то буде всі 90%
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19.09.2021 12:04 Відповісти
Якщо хворі то для чого виносити це люди.
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19.09.2021 12:08 Відповісти
Ну хочется им пройти маршем - пусть, у нас свободная страна.

Но не вызывайте у людей отвращения до рыгачки - когда жирный мужик переодевается в женское платье и накрашивается, как папуас
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19.09.2021 12:52 Відповісти
прайд сдулся с 10 до 2 тысяч

а так хотелось
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19.09.2021 13:55 Відповісти
А я бы тоже принял бы участие в ЛГБТ-параде. На сей счёт лично у меня два варианта: 1) за гонорар - припёрся бы с парой цветных метёлок для собирания пыли, размахивал бы ими и орал бы кричалки типа: "один раз - не пИдагог" и всё такое; 2) без гонорара - с буковым черенком для лопаты (тяжёлый, ударопрочный) и, звыняйтэ, дубасил бы участников прайда без малейшего сожаления.
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19.09.2021 15:37 Відповісти
Збоченці, хворі та проплачені рашою тітушки, жодного інтелігентного обличчя. Юра, тобі теж проплатили за рекламу?
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19.09.2021 18:04 Відповісти
**** , одни российские боты , всех удалю путинята
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19.09.2021 18:23 Відповісти
Чому гомосексуалістам завжди такий великий розголос?

Тут клоун країну вбиває, дефіцит бюджету багатоміліардний, у військових затримки по зарплатні (!),

а ім головне щоб гомосексуалісти пройшли по головній вулиці України під камерами всіх ЗМІ України
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20.09.2021 00:06 Відповісти
Замечательно! Великолепно!! Пора уже и нашим копрофилам организовать копропрайд с бесплатной раздачей жареного говна на палочке.
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20.09.2021 00:08 Відповісти
Ментально хворі люди...
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20.09.2021 00:09 Відповісти
Теперь понятно почему Клован выиграл выборы....
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20.09.2021 07:48 Відповісти
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