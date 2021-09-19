Учасники ЛГБТ-маршу збираються в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 вересня, в Києві заплановано проведення Маршу рівності - мирної ходи на підтримку прав ЛГБТ+. Учасники маршу вже збираються в центрі Києва і шикуються в колону.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції очікують, що в КиївПрайді візьмуть участь до 10 тис. осіб. На місці проведення акції присутні правоохоронці.











































ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук

Дивіться: "Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота!" - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж