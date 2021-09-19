Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 сентября, в Киеве запланировано проведение Марша равенства - мирного шествия в поддержку прав ЛГБТ +. Участники марша уже собираются в центре Киева и строятся в колонну.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники акции ожидают, что в КиевПрайде примут участи до 10 тыс. человек. На месте проведения акции присутствуют правоохранители.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
Топ комментарии
+13 Valery Greff
показать весь комментарий19.09.2021 10:28
+12 Михаил Титов #486854
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+11 Valery Greff
показать весь комментарий19.09.2021 10:27
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всех - на Восточный фронт!
Куда смотрит СБУ и СНБО? Враг уже в Киеве, оскверняет златоверхий город и подрывает доверие и лояльность населения к политической власти, дискредитируя саму суть свободы и европейских ценностей!
Может московиты месят глину испокон веков, хотя многие пишут, что это было одной из причин по которым Грозный Ивашка казнил бояр, но декларируют они именно неприятие этих "увеселений", а наши - верят, потому что для наших - это действительно неприемлемо от слова совсем.
Но учитывая, что сегодня война идеологий сводится к войне мемов, то вывода два: либо вы играете на руку кремлю, подтверждая их брехню про гей-десант, либо вы пытаетесь навязать нам исконные гомо-скрепы московитов, если для них это исторически приемлемо. Для вас, верного ответа не существует, все эти комменты - для неокрепших и разжиженных умов читателей комментов, тех, кому не хватает перышка, чтобы переломить веру в евромечту ради украинской мечты.
Сколько участников лгбт сообщества пойдут на фронт защищать свою родину? А сколько будут сосать в барделях акупантам? Требую опроса среди военнослужащих об отношении к лгбт сообществу. И так как они решат и надо с ними строить политику
Только не надо бросать туда еду.
Но не вызывайте у людей отвращения до рыгачки - когда жирный мужик переодевается в женское платье и накрашивается, как папуас
а так хотелось
Тут клоун країну вбиває, дефіцит бюджету багатоміліардний, у військових затримки по зарплатні (!),
а ім головне щоб гомосексуалісти пройшли по головній вулиці України під камерами всіх ЗМІ України