Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 сентября, в Киеве запланировано проведение Марша равенства - мирного шествия в поддержку прав ЛГБТ +. Участники марша уже собираются в центре Киева и строятся в колонну.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции ожидают, что в КиевПрайде примут участи до 10 тыс. человек. На месте проведения акции присутствуют правоохранители.











































ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

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