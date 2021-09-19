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Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 сентября, в Киеве запланировано проведение Марша равенства - мирного шествия в поддержку прав ЛГБТ +. Участники марша уже собираются в центре Киева и строятся в колонну.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции ожидают, что в КиевПрайде примут участи до 10 тыс. человек. На месте проведения акции присутствуют правоохранители. 

Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 01
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 02
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 03
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 04
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 05
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 06
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 07
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 08
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 09
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 10
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 11
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 12
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 13
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 14
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 15
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 16
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 17
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 18
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 19
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 20
Участники ЛГБТ-марша собираются в центре Киева 21

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Читайте также: "Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота!", - противники ЛГБТ-марша собираются в парке им.Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25516) марш (632) ЛГБТ-сообщество (333) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+13
Возглавит колонну двуликий @нус!

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19.09.2021 10:28
+12
Вот зачем им уделять столько внимания в прессе? Это же только подталкивает к новым маршам.
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19.09.2021 10:27
+11
В первой колонне пройдут представители зеко-манды
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19.09.2021 10:27
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Страница 2 из 2
Може в Солом і Комору?))
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19.09.2021 11:08 Ответить
Слышь, хфилософ! Ты хочешь мне тут рассказать, что ни разу в жизни не делал опечаток? Следи лучше за своим носом, усек?
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19.09.2021 11:27 Ответить
То, что опечатка было понятно /буквы находятся рядом/. Кстати, о Каморре слышала, о Коморе - нет)
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19.09.2021 12:29 Ответить
Леша хфисолософ хотел блеснуть эрудицией, но блеснул чем то другим...
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19.09.2021 15:40 Ответить
форум не дозволяє виправляти опубліковане - так що можна тут і не таке прочитати
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19.09.2021 12:21 Ответить
Прикольно в Афганистане этот марш провести.
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19.09.2021 10:49 Ответить
колону має очолювати уклоніст !
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19.09.2021 10:49 Ответить
Поддерживаю, это дискриминация, почему геи в США и Европе служат, а у нас нет, если в АТО будут ЛГБТ батальоны, то их можно будет уважать, а так это сброд уклонистов вуайеристов
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19.09.2021 11:03 Ответить
Так можешь в па-рашко-армию податься - там сплошь "эти самые", включая офицеров
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19.09.2021 11:21 Ответить
Если Гей будет воевать за Украину .мне всё равно с кем он спит, а если он только на парадах задом сверкает то идёт он на ....
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19.09.2021 13:00 Ответить
Ну четырежды откосить от армии и потом под видом главнокомандующего сверкать на парадах - я даже догадываюсь, кого вы имеете в виду
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19.09.2021 13:03 Ответить
Не рівняйте чесних геїів і відвертих підарасів.
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19.09.2021 14:17 Ответить
Бей тварюк! Ату мразей генетически ущербных!
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19.09.2021 10:49 Ответить
скоро и поговорки станут более "терпимыми" - "ПоЛГБТосил -и бросил", "Не на своего Ваню не ложись"...
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19.09.2021 10:49 Ответить
а завтра такі марші будуть проводити алкоголіки-наркомани, педофіли, клептомани, зоофіли ,корупціонери та інші
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19.09.2021 10:51 Ответить
другий плакат- жить жечь . піди спали пару сепарських танків , можеш навіть перетрахать якійсь сепарський батальон ! а так жечь сраку гею це просто місити глину не більше .
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19.09.2021 10:54 Ответить
Ой, они все такии праативныи...
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19.09.2021 10:55 Ответить
Мне не нравится, что в этой теме исчезла научная дискуссия. Это больные люди. Просто общество делают больным для более лёгкого управления.
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19.09.2021 10:56 Ответить
голубая дивизия

всех - на Восточный фронт!
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19.09.2021 10:56 Ответить
Поки що марші ЛГБТ це єдине,що пов"язує нас з Європою...І якщо вже ми ми не можемо зрівнятись з Європою ні економічно,ні політично,то,можливо,зайдемо туди на плечах під...расів і лесбійок?..
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19.09.2021 10:58 Ответить
Боюсь, нас занесут на первичных половых геев в наших задах. А я не готов дырявой ложкой зачерпывать европейских благ. Уж лучше по старинке - трудом, кровью и потом строить правую европу здесь, чем рваться в этот золотой отстойник в который превратили Европу.
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19.09.2021 11:03 Ответить
неа. То мордвини звозять нам своїх нетрадиціоналів, щоб по-перше глумитись, а по-друге лякати цим прайдом власне стадо
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19.09.2021 12:24 Ответить
Мені одному здається що ці сєки різко активувалися при Зє-манді?
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19.09.2021 10:59 Ответить
Вважаю, це справді "марш рівності", бо усі ці ********* і лесбіянки подібними публічними заходами вперто демонструють рівень кретинів.
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19.09.2021 11:00 Ответить
Второй фронт в тылу...
Куда смотрит СБУ и СНБО? Враг уже в Киеве, оскверняет златоверхий город и подрывает доверие и лояльность населения к политической власти, дискредитируя саму суть свободы и европейских ценностей!
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19.09.2021 11:00 Ответить
Психлікарні позакривали... Маємо, що маємо!
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19.09.2021 11:04 Ответить
на па-рашку можно ж свободно, она открыта.
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19.09.2021 11:11 Ответить
Так и на европу - тоже, ан нет, тут бродят, народ подогревают к вооруженным выступлениям, против навязывание чуждых украинцам ценностей.
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19.09.2021 11:16 Ответить
"народ подогревают к вооруженным выступлениям" - с этого места подробнее
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19.09.2021 11:18 Ответить
Абсолютное неприятие жителями востока ЛГБТ-пропаганды ведет к лучшей усваиваемости путинской пропаганды, в которой продолжаются нарративы о гражданской войне и поддержке русскоязычных в их борьбе с геями, черными, фашистами и тд. Подтверждение слов путина в виде гей-парадов - является прямой диверсией и поддержкой терроризма.
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19.09.2021 11:26 Ответить
Шо ты несёшь? https://politiko.ua/blogpost137831 Месить глину - чуть не главная забава на кацапстане с древних времён !
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19.09.2021 11:29 Ответить
Так что, ты хочешь, чтобы мы стали как кацапы? Чтобы и у нас это стало главной забавой? Все ясно - агент кремля, пытается превратить Украину в подобие кацапстана!
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19.09.2021 11:33 Ответить
У тебя нарушены причинно-следственные связи
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19.09.2021 11:34 Ответить
Нет, просто я вижу что ты - гомозащитник. Я не говорил про россию, я говорил про русифицированных украинцев, обманутых кремлем, которые обязательно выступят против такого понимания свободы, потому что они не московиты, и терпеть тиранию не будут.
Может московиты месят глину испокон веков, хотя многие пишут, что это было одной из причин по которым Грозный Ивашка казнил бояр, но декларируют они именно неприятие этих "увеселений", а наши - верят, потому что для наших - это действительно неприемлемо от слова совсем.
Но учитывая, что сегодня война идеологий сводится к войне мемов, то вывода два: либо вы играете на руку кремлю, подтверждая их брехню про гей-десант, либо вы пытаетесь навязать нам исконные гомо-скрепы московитов, если для них это исторически приемлемо. Для вас, верного ответа не существует, все эти комменты - для неокрепших и разжиженных умов читателей комментов, тех, кому не хватает перышка, чтобы переломить веру в евромечту ради украинской мечты.
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19.09.2021 11:40 Ответить
Нет. Просто ты в возбуждённом состоянии, что выдаёт твою латентную принадлежность
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19.09.2021 11:41 Ответить
Пхах, тогда выходит, ты латентный фашист, когда акции фашистов вызывают у тебя возбуждение и жуткое неприятие фашизма? Даже ваши ученые говорят, что это ложь про латентный гомосексуализм, просто попытка облить грязью оппонента)
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19.09.2021 11:46 Ответить
И снова ты несёшь чушь в попытках пропетлять в своих душевных скитаниях
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19.09.2021 11:50 Ответить
А что он прав. Обычному гетеро, - просто нет дела до геев и лесби с их шествиями. Но если так подгорает - то не спроста. Будь осторожен, а то сам не заметишь как примкнешь к их рядам!
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19.09.2021 12:29 Ответить
Обычному человеку не подгорает от фашистов, смотри, не ровен час - пойдешь зиговать!
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19.09.2021 12:37 Ответить
Я просто по дружески хотел предупредитьоб опасности . Это проклятые психологи всё придумали про латентный гомосексуализм гомофобов, Зигмунд Фрейд. Будем надеяться, что это заговор мирового гомосексуализма и тебя принесёт. Но если нет, всё же не иди против своей природы, смирись.
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19.09.2021 12:50 Ответить
Ты же знаешь, что психоанализ Фрейда принимается даже не меньшинством, а статистической погрешностью психологов? Ссылаться на старого маразматика сегодня - моветон больший, чем цитировать Гиммлера.
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19.09.2021 19:23 Ответить
Во главе колонны:

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19.09.2021 11:08 Ответить
Повилазила ботва рашистська. Хай собі мирно марширують, але рашкованам треба показати, що українці - дикі та неготові до Європи. Мені якось особисто пофіг, гей чи лесбі, хай ходять раз на рік собі. Не звертайте увагу і ніхто не узнає про цю акцію.
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19.09.2021 11:08 Ответить
Бот, уже видел такой коммент, можете ловить ботов на эту фразу. Ботофермы как у путинистов
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19.09.2021 11:17 Ответить
Ага, игнорируй плесень, пока из легких грибы не полезут. Тут нет возможности встать в стороне. Не выступая "против" - ты становишься "за"
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19.09.2021 11:19 Ответить
чого ж ти звалив в гейропу а не на велікадуховную?
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19.09.2021 11:19 Ответить
А почему геи не свалят в европу? Их там примут как беженцев, дадут пособие и защиту от "узколобых гомофобов", так почему они продолжают тут выступать? Они мазохисты?
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19.09.2021 11:47 Ответить
Одним задним местом мы уже в Европе.
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19.09.2021 11:10 Ответить
Працівниє, шо вам дома не сидиться?
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19.09.2021 11:13 Ответить
"Я існую"- написало. Да нам насрать. Что за мода выпячивать свои дефекты?
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19.09.2021 11:15 Ответить
На Востоке страны 7 лет идёт война, а в столице воюющего государства развлекаются ряженные гомики
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19.09.2021 11:32 Ответить
Это и твоя родина?

Сколько участников лгбт сообщества пойдут на фронт защищать свою родину? А сколько будут сосать в барделях акупантам? Требую опроса среди военнослужащих об отношении к лгбт сообществу. И так как они решат и надо с ними строить политику
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19.09.2021 11:34 Ответить
Надо больше ограждений вокруг этого зоопарка.

Только не надо бросать туда еду.
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19.09.2021 11:58 Ответить
Зачем им столько внимания, какая от них польза украинскому обществу?
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19.09.2021 11:59 Ответить
Жах! Скільки в Україні психічно хворих! Якщо до 73% додати ще цих то буде всі 90%
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19.09.2021 12:04 Ответить
Якщо хворі то для чого виносити це люди.
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19.09.2021 12:08 Ответить
Ну хочется им пройти маршем - пусть, у нас свободная страна.

Но не вызывайте у людей отвращения до рыгачки - когда жирный мужик переодевается в женское платье и накрашивается, как папуас
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19.09.2021 12:52 Ответить
прайд сдулся с 10 до 2 тысяч

а так хотелось
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19.09.2021 13:55 Ответить
А я бы тоже принял бы участие в ЛГБТ-параде. На сей счёт лично у меня два варианта: 1) за гонорар - припёрся бы с парой цветных метёлок для собирания пыли, размахивал бы ими и орал бы кричалки типа: "один раз - не пИдагог" и всё такое; 2) без гонорара - с буковым черенком для лопаты (тяжёлый, ударопрочный) и, звыняйтэ, дубасил бы участников прайда без малейшего сожаления.
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19.09.2021 15:37 Ответить
Збоченці, хворі та проплачені рашою тітушки, жодного інтелігентного обличчя. Юра, тобі теж проплатили за рекламу?
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19.09.2021 18:04 Ответить
**** , одни российские боты , всех удалю путинята
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19.09.2021 18:23 Ответить
Чому гомосексуалістам завжди такий великий розголос?

Тут клоун країну вбиває, дефіцит бюджету багатоміліардний, у військових затримки по зарплатні (!),

а ім головне щоб гомосексуалісти пройшли по головній вулиці України під камерами всіх ЗМІ України
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20.09.2021 00:06 Ответить
Замечательно! Великолепно!! Пора уже и нашим копрофилам организовать копропрайд с бесплатной раздачей жареного говна на палочке.
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20.09.2021 00:08 Ответить
Ментально хворі люди...
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20.09.2021 00:09 Ответить
Теперь понятно почему Клован выиграл выборы....
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20.09.2021 07:48 Ответить
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