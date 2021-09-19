ЛГБТ-марш стартував у центрі Києва. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 вересня, об 11:00 в центрі Києва стартував Марш рівності - мирна хода на підтримку прав ЛГБТ+.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Головне гасло КиївПрайду 2021 року: "Пліч-о-пліч на захист рівноправності". Тема маршу у 2021 році: "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки".

Зазначимо, що весь периметр ходи обнесено огорожею, а в місцях перекриття вулиць стоять шеренги правоохоронців.

Нині учасники маршу спускаються вниз бульваром Шевченка.











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ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук