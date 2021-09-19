ЛГБТ-марш стартував у центрі Києва. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 вересня, об 11:00 в центрі Києва стартував Марш рівності - мирна хода на підтримку прав ЛГБТ+.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Головне гасло КиївПрайду 2021 року: "Пліч-о-пліч на захист рівноправності". Тема маршу у 2021 році: "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки".
Зазначимо, що весь периметр ходи обнесено огорожею, а в місцях перекриття вулиць стоять шеренги правоохоронців.
Нині учасники маршу спускаються вниз бульваром Шевченка.
ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук
Топ коментарі
+24 Vad Gross #492845
показати весь коментар19.09.2021 11:29
+11 Colt
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+8 Сергей Яковлев #435776
показати весь коментар19.09.2021 11:45
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лишь бы дыры в стене ровные долбил.
2)Джоді Фостер реально така талановита,чи її просто впихували у фільми з сильними акторами,які будь-який фільм «витягнуть» тільки своєю присутністю,щоб скандальна мамаша не ганяла по вулицях з плакатом «нас ущемлюють»?
кстати, а Яхве можно изображать нигером, как в Африке - нигде же не описано это ссущество. может оно вообще гермафродит и даже бороду не носит
"хватит, поход в европу уже закончен " - не треба за українців розписуватися, на кацапстан все одно рівнятися не будемо.
(1) https://www.yahoo.com/lifestyle/family-drag-kid-desmond-11-investigated-authorities-211527832.html
"Все там такие, то ли дело русский мир"
Это враги Украины