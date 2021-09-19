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ЛГБТ-марш стартовал в центре Киева. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 сентября, в 11.00 в центре Киева стартовал марш Марш равенства - мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ +.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. 

Главный лозунг КиевПрайд 2021 года: "Бок о бок на защиту равноправия". Тема марша в 2021 году: "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности". 

Отметим, что весь периметр ходы обнесен ограждениями, а в местах перекрытия улиц стоят шеренги правоохранителей.

В настоящее время участники марша спускаются вниз по бульвару Шевченко. 

ЛГБТ-марш стартовал в центре Киева 01
ЛГБТ-марш стартовал в центре Киева 02
ЛГБТ-марш стартовал в центре Киева 03
ЛГБТ-марш стартовал в центре Киева 04
ЛГБТ-марш стартовал в центре Киева 05

Читайте также: "Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота!", - противники ЛГБТ-марша собираются в парке им.Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Киев (25516) марш (632) ЛГБТ-сообщество (333) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+24
"в поддержку прав"...о каких "правах" идет речь? им кто-то запрещает долбиться как они хотят?? к чему этот "пард" фриков???
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19.09.2021 11:29
+11
Приличные люди то, что происходит в спальне, на парад не выносят.
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19.09.2021 11:45
+8
Приведе твій син чи дочка заднеприводного потім побачимо як ти заспіваєш
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19.09.2021 11:45
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А зачем он колег по бригаде за жопы хватает и свою подставляет ?
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19.09.2021 12:57 Ответить
что за бред? какие жёппы то? ты хотя бы подумал прежде чем "блестануть умишком" то? ах да, это точно ведь по Фре(о)йду
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19.09.2021 13:10 Ответить
Адекватного человека строители не обидят -

лишь бы дыры в стене ровные долбил.
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19.09.2021 17:28 Ответить
Дивилася програму про Джоді Фостер.Відома голівудська актриса,Оскар,талановита,розумна і так дальше,ми всі її знаєм,бо «Мовчання ягнят»-це вже класика кінемаматографу.Як і не секрет,що Джоді-лесбіянка,яка одна з перших в Голівуді заявила про свою орієнтацію.Але,чого я не знала,до того,як подивилася цей фільм,так це те,що матір Джоді теж лесбіянка і найвідоміша і найскандальніша борець за права гомосексуальних меншин в США.І коли я почула цю інформацію,в мене виникло два питання:1)Джоді Фостер успадкувала «гейство» своєї матері генетично,чи,все-таки матір їй це «гейство» нав'язала?

2)Джоді Фостер реально така талановита,чи її просто впихували у фільми з сильними акторами,які будь-який фільм «витягнуть» тільки своєю присутністю,щоб скандальна мамаша не ганяла по вулицях з плакатом «нас ущемлюють»?
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19.09.2021 12:18 Ответить
а я откуда знаю?

кстати, а Яхве можно изображать нигером, как в Африке - нигде же не описано это ссущество. может оно вообще гермафродит и даже бороду не носит
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19.09.2021 12:36 Ответить
Можно.В американских фильмах и сериалах его таковым часто изображают.
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19.09.2021 12:57 Ответить
Потому что на Западе правит "культурный марксизм", "доктрина угнетенных". Если ты будушь претендовать, что тебя угнетают - то то сможешь угнетать других, чтобы "восстановить равноправие". Таково современное понимание "равенства". Не равенство возможности, а равенство угнетения.
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19.09.2021 13:04 Ответить
Гарний приклад кацапської маніпуляції.

"хватит, поход в европу уже закончен " - не треба за українців розписуватися, на кацапстан все одно рівнятися не будемо.
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19.09.2021 12:50 Ответить
Як вийти під суд і захистити патріотів від переслідувань зелених членограїв то кількасот людей, як папріколу з підарасами тусуватись, ніде яблуку впасти!
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19.09.2021 12:37 Ответить
Зеля теж там? Це ж його однодумці.

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19.09.2021 12:38 Ответить
А зелёнкой... почему их зелёнкой никто не обливает? Непорядок.
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19.09.2021 12:43 Ответить
is the gay parade forbidden in the uk?
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19.09.2021 12:47 Ответить
В Великобритании скучно, нет такой традиции, зелёнкой поливать тех с чьей позицией не согласен.
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19.09.2021 12:53 Ответить
Пі...араси і бродячі пси на вулицях українських населених пунктів наше все, оберігаймо Їх!
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19.09.2021 12:44 Ответить
Почему алкашам и наркоманам не запрещено появляться бухими или обдолбленным на людях, а гомосекам - типа запрещено моралью?! Ведь разницы между первыми, вторыми и третьими - никакой!
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19.09.2021 12:50 Ответить
90 % комментариев под этой новостью вселяют крепкую уверенность что совок в Украине никуда не пропал.Ментальные братья по разуму с запоребриком.
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19.09.2021 12:54 Ответить
Ген сек Брежнев очень любил целоваться взасос.
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19.09.2021 13:00 Ответить
Нежелание быть под диктатом меньшинств - это не вопрос "совка". Это вопрос традиционного либерализма - равенство всех граждан перед законом. Если кто-то хочет чтобы им дали особые права потому что они меньшинства, дали им право попирать чужие права - например, право ребенка расти в здоровой психологической среде, или цензурить социальные сети на предмет критики "меньшинств" как в США и Канаде - то это тоже вопрос равенства и прав в традиционном либреальном понимании против искаженного неолибреализма, который считает, что нужно "поддержать" меньшинства, дав им возможность попирать права большинства.
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19.09.2021 13:08 Ответить
Здоровая среда это у нас получается интернаты-клоповники,где из детей делают моральных калек на всю жизнь?Ага.А критику меньшинств,точнее ее пещерный уровень можно проследить по коментам под этой новостью.
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19.09.2021 13:55 Ответить
Одна из причин, почему я осуждаю такие марши - это интеллектуальная беспринципность и бесчестность сторонников этого движения. Или ЛГБТ-диктатура, или Гитлер. Или все мужики козлы, или все бабы стервы. Или воспитание ребенка в извращенных семьях, или интернаты-клоповники (или мужики-пьянчуги). Чтобы добиться власти и влияния, ЛГБТ и остальные левые движения раскачивают общество, предлагают крайности, и делают людей насчастными.
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19.09.2021 13:59 Ответить
Из интернатов усыновляют максимум 10-20%.Остальные остаются жить там дальше.Если есть возможность довести эту цифру до 30% путем усыновления однополыми парами то это ни какая не крайность.Это даже по традиционалистской логике лучшее из двух зол.
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19.09.2021 14:12 Ответить
Когда есть проблемы с институтом семьи, то можно прилагать усилия для укрепления института семьи, а можно пустить движение, которое эксплуатирует социальные проблемы, делать на этом дивиденты. Если смотреть на ребенка - то ничто кроме полноценной семьи не даст ему здорового психического развития. Ни интернат, где над ним будут издеваться, ни двое людей одного пола. Да, бывают интернаты, которые не издеваются. Бывают гейские пары, которые не делают из усыновленных детей транс-звезд ютуб "дрэг кидс" (1) - но факт в том, что для полноценного развития ребенку нужны полноценные родители, мужская и женская модель в семье, которую ничто кроме полноценной семьи ему не даст. А эксплуатировать эту проблему - приходские приюты, лгбт пары, церковные интернаты... Дети достойны папы и мамы, как это эволюционно у нашего биологического вида предусмотрено, и ничто этого не заменит.

(1) https://www.yahoo.com/lifestyle/family-drag-kid-desmond-11-investigated-authorities-211527832.html
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19.09.2021 14:39 Ответить
Эволюционно моногамия у хомосапиенсов вырисовалась как взаимовыгодное сосуществование самца и самки по модели "еда за секс".Мужской фактор был полезен разве что в случае защиты от хищников.Сейчас такой проблемы нет.Ребенку не обязательно иметь две разные модели.Сейчас основное это финансовое обеспечение и качественное образование.Это могут дать как классические так однополые семьи.
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19.09.2021 15:08 Ответить
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19.09.2021 12:58 Ответить
Вы когда нибудь слышали про " парад традиционалов", или что то похожее.. я такого не помню. Так вот а почему эта группа населения ( не традиционной ориентации) устраивает шествия, парады и прочую несусветность. Живите как вам хочется ( благо сейчас не советские времена), не кто вам не препятствует, не мешает, не преследует ( относятся по разному, но тут как говорится у всех свои права, и это право каждого, как он это воспринимает). Но при чем тут ПАРАДЫ, шествия... Это воспринимается уже как реклама, пропаганда... Поэтому люди воспринимают это с долей негатива ( кто большей, кто меньшей).
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19.09.2021 13:03 Ответить
Были такие шествия недавно под предводительством союза церквей Украины.Официально они за защиту прав семьи и детей,но если поглубже изучить то там как раз присутствует традиционалистский нарратив.
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19.09.2021 14:16 Ответить
В цей раз вони хоч нормально виглядають, може морду не наб'ють.
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19.09.2021 13:28 Ответить
Тфу ссуки, щей дітей за собою тягають падли...
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19.09.2021 13:59 Ответить
Вот и я заметил - на фото участников ЛГБТ-демонстрации присутствуют детки. А детки, как известно, через задний привод не появляются. Для деток необходим передний привод - фу, какая мерзость(!) - сказал бы заднеприводный.
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19.09.2021 15:22 Ответить
Чого всіх західних партнерів,саме це хвилює?
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19.09.2021 16:25 Ответить
До речі зелених можете частково сюди приплітати.За попередник ж ці марші почали проводити.
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19.09.2021 16:27 Ответить
Мерзопакостники делают постановку для скабеевых

"Все там такие, то ли дело русский мир"

Это враги Украины
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19.09.2021 17:02 Ответить
Бідолашні фворі люде: і так ні кому нема діла до їх порваних срак чи зализаних і ковиряних пі..зд так ці збоченці ...збуджуються коли на людях...коли їх бачать.....
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19.09.2021 17:17 Ответить
Ото їх з Неба дощиком окропило, щоб охололи, небоги.
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19.09.2021 17:31 Ответить
100%
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19.09.2021 17:48 Ответить
Сторонники прямокишечного оплодотворения оставьте этот способ зачатия москалям - у них через это место всё появляется!
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19.09.2021 17:57 Ответить
З сексуальними збоченцями має бути так: 1) Закріплення в законодавстві поняття, що подружжя це ЛИШЕ союз М+Ж. 2) Заборона будь-яких прилюдних проявів і пропаганди хвороби. 3). За порушення адміністративна та кримінальна відповідальність. 4). Дітей від таких батьків забирати, щоб не калічли їм психіку. 5) Послати подалі тих лицемірних західних політиків, які Україні жодного патрона не дали, але примушують визнати збочення нормою.
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19.09.2021 18:50 Ответить
В мусульманських країних так і є
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19.09.2021 19:52 Ответить
так а в чем проблема то ?

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19.09.2021 19:04 Ответить
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