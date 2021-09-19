ЛГБТ-марш стартовал в центре Киева. ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 сентября, в 11.00 в центре Киева стартовал марш Марш равенства - мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ +.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Главный лозунг КиевПрайд 2021 года: "Бок о бок на защиту равноправия". Тема марша в 2021 году: "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".
Отметим, что весь периметр ходы обнесен ограждениями, а в местах перекрытия улиц стоят шеренги правоохранителей.
В настоящее время участники марша спускаются вниз по бульвару Шевченко.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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+24 Vad Gross #492845
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+8 Сергей Яковлев #435776
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лишь бы дыры в стене ровные долбил.
2)Джоді Фостер реально така талановита,чи її просто впихували у фільми з сильними акторами,які будь-який фільм «витягнуть» тільки своєю присутністю,щоб скандальна мамаша не ганяла по вулицях з плакатом «нас ущемлюють»?
кстати, а Яхве можно изображать нигером, как в Африке - нигде же не описано это ссущество. может оно вообще гермафродит и даже бороду не носит
"хватит, поход в европу уже закончен " - не треба за українців розписуватися, на кацапстан все одно рівнятися не будемо.
(1) https://www.yahoo.com/lifestyle/family-drag-kid-desmond-11-investigated-authorities-211527832.html
"Все там такие, то ли дело русский мир"
Это враги Украины