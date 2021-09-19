ЛГБТ-марш стартовал в центре Киева. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 сентября, в 11.00 в центре Киева стартовал марш Марш равенства - мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ +.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Главный лозунг КиевПрайд 2021 года: "Бок о бок на защиту равноправия". Тема марша в 2021 году: "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".

Отметим, что весь периметр ходы обнесен ограждениями, а в местах перекрытия улиц стоят шеренги правоохранителей.

В настоящее время участники марша спускаются вниз по бульвару Шевченко.











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ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук