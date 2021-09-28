Викрадення автомобілів зі штрафмайданчиків: 13 членів злочинного угруповання постануть перед судом, постраждалим завдано збитків на понад 17 млн ​​грн. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора в суд направлено обвинувальний висновок щодо 13 членів злочинної організації, які викрадали автомобілі зі штрафмайданчиків у Києві і інших областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Підкреслюється, що злочинці розробили схему і займалися незаконним заволодінням транспортними засобами зі штрафмайданчиків в Києві і інших областях із залученням до своєї діяльності одного з керівників місцевого відділу виконавчої служби.

Автомобілі викрадали за підробленими документами на видачу авто. Також до злочинної схеми було залучено працівника сервісного центру, який узаконював користування викраденими автомобілями.

Доведено 21 епізод їхньої злочинної діяльності. Постраждалим завдано збитків на понад 17 млн ​​грн. В ході слідства всі викрадені автомобілі знайдені і вилучені, збитки відшкодовано.

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Обвинуваченим інкримінується створення та участь у злочинній організації, незаконне заволодіння транспортними засобами, підробка документів, несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги і незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту.







