УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12115 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 937 10

Викрадення автомобілів зі штрафмайданчиків: 13 членів злочинного угруповання постануть перед судом, постраждалим завдано збитків на понад 17 млн ​​грн. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора в суд направлено обвинувальний висновок щодо 13 членів злочинної організації, які викрадали автомобілі зі штрафмайданчиків у Києві і інших областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Підкреслюється, що злочинці розробили схему і займалися незаконним заволодінням транспортними засобами зі штрафмайданчиків в Києві і інших областях із залученням до своєї діяльності одного з керівників місцевого відділу виконавчої служби.

Автомобілі викрадали за підробленими документами на видачу авто. Також до злочинної схеми було залучено працівника сервісного центру, який узаконював користування викраденими автомобілями.

Доведено 21 епізод їхньої злочинної діяльності. Постраждалим завдано збитків на понад 17 млн ​​грн. В ході слідства всі викрадені автомобілі знайдені і вилучені, збитки відшкодовано.

Також читайте: Родичі 58 "слуг народу" за два роки придбали майна більш ніж на 60 млн грн, - КВУ

Обвинуваченим інкримінується створення та участь у злочинній організації, незаконне заволодіння транспортними засобами, підробка документів, несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги і незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

Викрадення автомобілів зі штрафмайданчиків: 13 членів злочинного угруповання постануть перед судом, постраждалим завдано збитків на понад 17 млн ​​грн 01
Викрадення автомобілів зі штрафмайданчиків: 13 членів злочинного угруповання постануть перед судом, постраждалим завдано збитків на понад 17 млн ​​грн 02

Автор: 

авто (6167) викрадення автівки (208) Офіс Генпрокурора (3250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
28.09.2021 10:14
+3
У талибов эти деятели уже б висели на кране, а у нас пожурят и отпустят!
показати весь коментар
28.09.2021 10:15
+1
А коли будуть притягати до відповідальності поліцейських які незаконно евакуюють машини і парковщиків які не віддають машини і вимагають гроші за зберігання у людей?
показати весь коментар
28.09.2021 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.09.2021 10:14 Відповісти
кстати, я подписан на Кинокоса - он не раз про "Солярыча" вставляет фразу - "цык", ну типо фрагмент с фильма.. и это смешно. Еще вставляетс тоже "цык" от этого, ну, в "Пиратах" чудака шо борода как осьминог. нравится такой юмор то)
показати весь коментар
28.09.2021 11:16 Відповісти
У талибов эти деятели уже б висели на кране, а у нас пожурят и отпустят!
показати весь коментар
28.09.2021 10:15 Відповісти
У талибов, ты бы это не написал, так, как у тебя бы не было доступа к интернету, а твою жену могли бы забить камнями за чтение книги. Бери билет, езжай к талибам, там хорошо .
показати весь коментар
28.09.2021 20:14 Відповісти
А коли будуть притягати до відповідальності поліцейських які незаконно евакуюють машини і парковщиків які не віддають машини і вимагають гроші за зберігання у людей?
показати весь коментар
28.09.2021 10:18 Відповісти
Когда нарит73% станет народом.
показати весь коментар
28.09.2021 10:23 Відповісти
мабуть після того, як ви навчитеся паркуватися згідно пдд
показати весь коментар
28.09.2021 10:24 Відповісти
Там процесс идет,дело в ГБР.
показати весь коментар
28.09.2021 10:25 Відповісти
не хорошо грабить награбленное, последний кусок хлеба хотели забрать у честных мусоров.
показати весь коментар
28.09.2021 10:26 Відповісти
Пострадавшим нанесен ущерб на свыше 17 млн грн. В ходе следствия все похищенные автомобили найдены и изъяты, ущерб возмещен. Источник: \\\\\\\\\\\\\\

ахаха, да, да да, и все поверили
показати весь коментар
28.09.2021 11:13 Відповісти
 
 