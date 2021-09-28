"Меню дня. Особлива страва: незаймана росіянка плюс кокаїн - 50 євро": в Іспанії з'явилася незвичайна соціальна реклама. ФОТОрепортаж
На вулицях Іспанії з'явилася реклама про боротьбу з проституцією, в якій згадуються російські жінки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Банери з написами: "Меню дня. Особлива страва: незаймана росіянка плюс кокаїн – 50 євро" замовила некомерційна організація Nueva Vida.
Під написом про "росіянок" автори матеріалу розмістили перелік російських імен з віком жінок. Як додаткову "послугу" пропонували марихуану і секс без презерватива чи кокаїн за 20 євро.
На своєму сайті компанія пояснила, що розмістила рекламу у рамках акції з залучення суспільної уваги до проблем проституції у країні.
У свою чергу в МЗС РФ заявили, що російські співвітчизники, що проживають в Іспанії, обурені pr-акцією некомерційної організації "Nueva Vida", яка повідомила на своєму сайті про розміщення на вулицях Іспанії провокаційних банерів із згадкою російських дівчат в рамках акції із привернення суспільної уваги до проблеми проституції в країні.
"У зв'язку з цим зв'язуємося з вказаною організацією, а також звертаємося до міністерств, фінансові організації та інші інституції, які представлені на сайті компанії як її куратори, з метою вказівки на неприпустимість використання в роботі настільки недоречних методів, а також з вимогою вжити термінових заходів щодо усунення плакатів і подальшого недопущення подібних витівок", - йдеться в повідомленні.
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