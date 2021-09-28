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18 016 29

"Меню дня. Особлива страва: незаймана росіянка плюс кокаїн - 50 євро": в Іспанії з'явилася незвичайна соціальна реклама. ФОТОрепортаж

На вулицях Іспанії з'явилася реклама про боротьбу з проституцією, в якій згадуються російські жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Банери з написами: "Меню дня. Особлива страва: незаймана росіянка плюс кокаїн – 50 євро" замовила некомерційна організація Nueva Vida.

Під написом про "росіянок" автори матеріалу розмістили перелік російських імен з віком жінок. Як додаткову "послугу" пропонували марихуану і секс без презерватива чи кокаїн за 20 євро.

Меню дня. Особлива страва: незаймана росіянка плюс кокаїн - 50 євро: в Іспанії зявилася незвичайна соціальна реклама 01

На своєму сайті компанія пояснила, що розмістила рекламу у рамках акції з залучення суспільної уваги до проблем проституції у країні.

У свою чергу в МЗС РФ заявили, що російські співвітчизники, що проживають в Іспанії, обурені pr-акцією некомерційної організації "Nueva Vida", яка повідомила на своєму сайті про розміщення на вулицях Іспанії провокаційних банерів із згадкою російських дівчат в рамках акції із привернення суспільної уваги до проблеми проституції в країні.

"У зв'язку з цим зв'язуємося з вказаною організацією, а також звертаємося до міністерств, фінансові організації та інші інституції, які представлені на сайті компанії як її куратори, з метою вказівки на неприпустимість використання в роботі настільки недоречних методів, а також з вимогою вжити термінових заходів щодо усунення плакатів і подальшого недопущення подібних витівок", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада заборонила сексизм у рекламі

Меню дня. Особлива страва: незаймана росіянка плюс кокаїн - 50 євро: в Іспанії зявилася незвичайна соціальна реклама 02
Меню дня. Особлива страва: незаймана росіянка плюс кокаїн - 50 євро: в Іспанії зявилася незвичайна соціальна реклама 03
Меню дня. Особлива страва: незаймана росіянка плюс кокаїн - 50 євро: в Іспанії зявилася незвичайна соціальна реклама 04
Фото: Asociación NUEVA VIDA/Facebook

Автор: 

курйоз (571) МЗС рф (961) проституція (147) реклама (405) росія (65162)


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Топ коментарі
+31
"Девственная кацапка"... Мля... І в якій дярєвні знайшли таке?
Чи вона страшніша за оте Альоніще, і навіть москаль стільки не вип'є, щоб на ТАКЕ полізти?

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28.09.2021 15:39
+25
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28.09.2021 15:21
+12
Це ж важлива стаття російського експорту: брехня, війна і проституція.
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28.09.2021 16:30
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П-признание... а вообще там за 20 ойро еще и некое насилие предлагают, почему умолчали ? ))
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28.09.2021 15:20 Відповісти
Насилие над русским языком?
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28.09.2021 15:23 Відповісти
...а за доп. плату можно еще и скрепу порвать.
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28.09.2021 15:25 Відповісти
Якби не знав пана, вирішив би, що пан захвилювався
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28.09.2021 18:12 Відповісти
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28.09.2021 15:21 Відповісти
А сколько уникальных экземпляров? (аналогично уникальным посетителям сайта)
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28.09.2021 15:40 Відповісти
Якщо звести цифри до купи, то вийде, що проституцією на расєї займаються майже вся жіноча половина, а "отряд Путина"-не бабки-одуванчики, а елітний підрозділ повій.
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28.09.2021 17:41 Відповісти
Ну-ну, боротьба прям дальше нікуди- мєнти самі кришують. Та й в борделях руминки всіх витіснили, а чомусь на москальок наголос роблять🤔
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28.09.2021 15:23 Відповісти
наголос на особих блюдах Судячи з недавнього нетфліксовського серіалу про шалені пригоди трьох іспанських проституток, там здебільшого представниці з Латинської Америки
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28.09.2021 15:40 Відповісти
*русская девушка* это бренд.
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28.09.2021 17:00 Відповісти
ой ой ой они обиделись..) на правду нечего обижаться
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28.09.2021 15:24 Відповісти
Еще до войны приехал к родственникам в небольшой городок в Подмосковье, все было обклеено дешевыми объявлениями как у нас "Автобус: Скадовск, Херсон" или "Отдых в Бердянске" и т.д. а у них "Работа за границей для девушек, модельное агентство, помощь с документами".
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28.09.2021 15:26 Відповісти
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28.09.2021 15:34 Відповісти
"Девственная кацапка"... Мля... І в якій дярєвні знайшли таке?
Чи вона страшніша за оте Альоніще, і навіть москаль стільки не вип'є, щоб на ТАКЕ полізти?

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28.09.2021 15:39 Відповісти

Лютий зкріпний треш.
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28.09.2021 17:07 Відповісти
не дорого...но я пас!)))
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28.09.2021 15:40 Відповісти
Русских проституток в Швейцарии столько, что ощущение, будто туда половина масквы на заработки приезжает.
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28.09.2021 16:06 Відповісти
Хорошая, а главное правильная и правдивая реклама!
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28.09.2021 16:28 Відповісти
Це ж важлива стаття російського експорту: брехня, війна і проституція.
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28.09.2021 16:30 Відповісти
мне, пожалуйста, к этому меню еще тарелочку борща со стопкой, согласен 5 ойро доплатить
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28.09.2021 17:33 Відповісти
Та шо делаецца такое? Неужели кацапня высокоскрепная занимается подобным? А как тут голосили московиты на Цензоре про украинок, которые повально и толпами стоят на масковской окружной... Вывод очевидный - коцапня брехливый народец, который будет выискивать пылинку в глазу своего соседа, а на бревно в своем глазу внимания не обратит.
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28.09.2021 18:15 Відповісти
Поставки Наташ в европу не меньше, чем нефти и газа...
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28.09.2021 19:24 Відповісти
Кацапки - усі ляді!
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28.09.2021 19:35 Відповісти
Усі ляді i суки!
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28.09.2021 20:41 Відповісти
Кацапухи-проститутки опять прославили рассеюшку
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28.09.2021 20:40 Відповісти
Европейские сказки, где же они найдут девственную россиянку!?
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28.09.2021 21:38 Відповісти
Где-где - на выходе из клиники пластической хирургии.
Возвращаем девственность быстро и недорого.
Постоянным клиенткам скидки.
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29.09.2021 00:46 Відповісти
А наташи почем?
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29.09.2021 16:54 Відповісти
 
 