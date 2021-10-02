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Лохотрон для Європи, Трускавець-2, пріоритетна тема для України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
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Топ коментарі
+46 Ksenia VB
показати весь коментар02.10.2021 09:04
+38 саша паламарчук
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+31 KAISERWALD
показати весь коментар02.10.2021 09:50
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В Трускавці лікують нирки.
Мозок лікують на інших курортах!
Нагадаю, що Фірташу простили майже сто мільярдів гривень боргів. А вам не простять навіть одну тисячу.
Такий він - кінець епохи бідності. Така вона - боротьба з олігархами. Таке воно - обирати клоунів з телевізору.