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Лохотрон для Європи, Трускавець-2, пріоритетна тема для України. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Лохотрон для Європи, Трускавець-2, пріоритетна тема для України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Веселий карнавал

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Лохотрон для Європи, Трускавець-2, пріоритетна тема для України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Оголошення

Читайте також: Журналістів вигнали з купе - їхні місця віддали "слугам народу". ДОКУМЕНТ

Дивіться також: У готелях Трускавця, де зупиняються "слуги народу", не залишилося вільних місць. ФОТО

Лохотрон для Європи, Трускавець-2, пріоритетна тема для України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Пріоритетна тема ...

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Лохотрон для Європи, Трускавець-2, пріоритетна тема для України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Програма мінімум

Лохотрон для Європи, Трускавець-2, пріоритетна тема для України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Успех прошол і нікого ... Лиш я, один за всіх

Лохотрон для Європи, Трускавець-2, пріоритетна тема для України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Порядок денний

Дивіться також: Учасник скандальної ДТП "слуга народу" Трухін в Трускавці п'є каву з куратором силового блоку в ОП Татаровим. ФОТОфакт

Лохотрон для Європи, Трускавець-2, пріоритетна тема для України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

"Володимир Велике Будівництво вбиває свого спікера"

Лохотрон для Європи, Трускавець-2, пріоритетна тема для України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Пам'ятник героям

Лохотрон для Європи, Трускавець-2, пріоритетна тема для України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

За часів Мендель, правда, було більше ...

Лохотрон для Європи, Трускавець-2, пріоритетна тема для України. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Лохотрон для Європи

Більше фотошопів дивіться тут.

Автор: 

політика (4405) Трускавець (94) фотожаба (13864) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+46
Хотілось би нагадати декотрим.
В Трускавці лікують нирки.
Мозок лікують на інших курортах!
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02.10.2021 09:04
+38
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02.10.2021 08:57
+31
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02.10.2021 09:50
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02.10.2021 08:57 Відповісти
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02.10.2021 09:44 Відповісти
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02.10.2021 09:45 Відповісти
...і собака заплакала (доповнено).
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02.10.2021 13:00 Відповісти
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02.10.2021 09:47 Відповісти
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02.10.2021 09:50 Відповісти
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02.10.2021 08:59 Відповісти
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02.10.2021 09:02 Відповісти
Хотілось би нагадати декотрим.
В Трускавці лікують нирки.
Мозок лікують на інших курортах!
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02.10.2021 09:04 Відповісти
а не виліковним куда ?
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02.10.2021 09:10 Відповісти
в хоспіс
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02.10.2021 09:13 Відповісти
В 95 квартал или СН
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02.10.2021 09:46 Відповісти
спросите у Гедриха... он спец...
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02.10.2021 10:59 Відповісти
неизлечимые проходят в депутаты....
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02.10.2021 11:36 Відповісти
так они и поехали лечить почки, потому что им вожак сказал, что в связи с отсутствием мозгов на другие курорты ехать бесполезно.
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02.10.2021 09:49 Відповісти
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02.10.2021 11:19 Відповісти
Просто почки , "на продажу" , нужны здоровые ...
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04.10.2021 18:01 Відповісти
а шо это у него между ног . неужели обосрался ?
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02.10.2021 09:09 Відповісти
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02.10.2021 09:32 Відповісти
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02.10.2021 09:55 Відповісти
Ара хам и я,но я никакого отношения....
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02.10.2021 10:48 Відповісти
теперь я не букашка и даже не хахашка зовут меня и не Чебуршка а просто базарный ..оц.....
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02.10.2021 11:01 Відповісти
Той, що втік з Сухумського розплідника мавп?!
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03.10.2021 07:47 Відповісти
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02.10.2021 09:49 Відповісти
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02.10.2021 10:07 Відповісти
За два роки царювання зеленського та «слуг наріду» кількість боргів українців за комунальні послуги виросла у 2 рази. За даними https://opendatabot.ua/analytics/utility-debts-2021 opendatabot.ua в 2019 році було зафіксовано 227 тисяч виконавчих проваджень, в серпні 2020 року - 295 тисяч, а вже у серпні поточного року кількість боргів в Єдиному реєстрі боржників сягла 450,753 справ. А попереду опалювальний сезон з новими, покращеними цінами.
Нагадаю, що Фірташу простили майже сто мільярдів гривень боргів. А вам не простять навіть одну тисячу.

Такий він - кінець епохи бідності. Така вона - боротьба з олігархами. Таке воно - обирати клоунів з телевізору.
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02.10.2021 10:14 Відповісти
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02.10.2021 10:03 Відповісти
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02.10.2021 10:25 Відповісти
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02.10.2021 13:07 Відповісти
Не попустить,а посадять!
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02.10.2021 23:10 Відповісти
Сидіти Вова Зе буде, сидіти у казеному домі, і не в ОП, а там де небо у рищітку
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03.10.2021 00:28 Відповісти
 
 