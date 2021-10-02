Зеленський долучився до дискусій у робочих групах в Трускавці. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні прибув в готель Rixos-Prykarpattya на засідання фракції "Слуга народу", долучився до дискусій у робочих групах.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ

"До дискусій в групах долучився Володимир Зеленський", - зазначила Кравчук.

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