УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13326 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 856 37

Зеленський долучився до дискусій у робочих групах в Трускавці. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні прибув в готель Rixos-Prykarpattya на засідання фракції "Слуга народу", долучився до дискусій у робочих групах.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ

"До дискусій в групах долучився Володимир Зеленський", - зазначила Кравчук.

Зеленський долучився до дискусій у робочих групах в Трускавці 01

Читайте також: Зеленський прибув до Трускавця на засідання фракції "СН", проігнорувавши представників ЗМІ. ФОТО

Зеленський Володимир (23832) Трускавець (94) Слуга народу (2813) Кравчук Євгенія (374)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
02.10.2021 14:44
+9
укурок присоединился к групповухе Ленка опять в пролете ...
показати весь коментар
02.10.2021 14:35
+9
Кацапи навіть не заморачувалися коли створювали серіальчик "слуга народу"та Голобородько перед виборами в Україні.
показати весь коментар
02.10.2021 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
клюбь кокаинум
показати весь коментар
02.10.2021 14:33 Відповісти
укурок присоединился к групповухе Ленка опять в пролете ...
показати весь коментар
02.10.2021 14:35 Відповісти
А ЗЕчмо прибыло с пианиной или без ?
показати весь коментар
02.10.2021 14:35 Відповісти
БЄмафія работаєт по секці'ям - шота новєнькоє , У Берлусконі такого не було навіть...
показати весь коментар
02.10.2021 14:40 Відповісти
з Джавеліна лупануть би по цьому зброду....
показати весь коментар
02.10.2021 14:40 Відповісти
Всякие действия власти,не приносящие плодов всегда вызывают ненависть и отвращение к ним у народа.
показати весь коментар
02.10.2021 14:40 Відповісти
Титан мысли.
показати весь коментар
02.10.2021 14:40 Відповісти
От скажіть: як людина може приймати участь у дискусі, якщо без папірця або завченого сценарію воно не здатне висловити свою думку??? Та що там висловити! Навіть сформулювати її не може...
показати весь коментар
02.10.2021 14:43 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 14:44 Відповісти
Еременко считает что чем страшнее баба тем больше шансов шо на анал будет зелёный свет и без табу непонятных)
показати весь коментар
02.10.2021 14:48 Відповісти
А хто кому вставлятиме?
показати весь коментар
02.10.2021 14:52 Відповісти
"Какая разница?"
показати весь коментар
02.10.2021 15:05 Відповісти
Яременко нашел у кого анал - не табу!
показати весь коментар
02.10.2021 15:44 Відповісти
Кацапи навіть не заморачувалися коли створювали серіальчик "слуга народу"та Голобородько перед виборами в Україні.
показати весь коментар
02.10.2021 14:48 Відповісти
Морди усе ширшають🙂
показати весь коментар
02.10.2021 14:48 Відповісти
Мозговий штурм... горошком мозкових сортів🙂
показати весь коментар
02.10.2021 14:50 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 14:52 Відповісти
Оно судя по роже даже не представляет что вокруг него происходит! Господа хозяева клоВана, отпустите его, он совсем износился
показати весь коментар
02.10.2021 14:52 Відповісти
"
Зеленский присоединился к дискуссиям в рабочих группах в Трускавце..."

Тобто приймає участь в "груповухах"?
показати весь коментар
02.10.2021 14:54 Відповісти
А оно туда как попало??? На служебном самолете? На партийный сходняк? А бюджет здесь при чем? Нецелевое использование бюджетных средств. Пусть меня юристы поправят!
показати весь коментар
02.10.2021 14:56 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 15:00 Відповісти
Хто оцей весь сброд? Таке відчуття що вони прилетіли десь з планети Довбодятел і захопили владу в Україні.
показати весь коментар
02.10.2021 15:03 Відповісти
А тем временем в Трускавце рабочие будни. И ************, и Ленка в гриме, и руководство фракции и Рады, и остальные депутаты Слуг Урода. Работают в поте лица, в пыли кокса, в облаках травки. Все на благо человека... и все знают его фамилию...(с)
показати весь коментар
02.10.2021 15:05 Відповісти
Ширка началась, а если "дискуссия" продлится в нескольких группах то есть надежда на передоз!!!!
показати весь коментар
02.10.2021 15:07 Відповісти
Значит дискуссий не будет. Будет членограйство.
показати весь коментар
02.10.2021 15:18 Відповісти
Членовредительство.
показати весь коментар
02.10.2021 15:31 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 15:30 Відповісти
У него основной выход вечером. Рояль уже приготовили..
показати весь коментар
02.10.2021 15:43 Відповісти
Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко облаяв свого однопартійця Романа Грищука.
"Я буду з тобою розмовляти так, як розмовляю. Ти заї*** уже, бл***", - сказав Тищенко, однак невдовзі помітив камеру журналістів.
Що стало приводом для лайки між депутатами, не вказується.
https://www.youtube.com/watch?v=65WX0hhgAwI
показати весь коментар
02.10.2021 16:00 Відповісти
Зеленский и дискуссия это из разных вселенных...оно тупое двух слов без бумажки связать не может..
показати весь коментар
02.10.2021 16:00 Відповісти
слугинарода - ГОВНО
показати весь коментар
02.10.2021 16:46 Відповісти
 
 