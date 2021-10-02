Зеленський долучився до дискусій у робочих групах в Трускавці. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні прибув в готель Rixos-Prykarpattya на засідання фракції "Слуга народу", долучився до дискусій у робочих групах.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ
"До дискусій в групах долучився Володимир Зеленський", - зазначила Кравчук.
Топ коментарі
+11 саша паламарчук
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+9 kelt kant
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Зеленский присоединился к дискуссиям в рабочих группах в Трускавце..."
Тобто приймає участь в "груповухах"?
"Я буду з тобою розмовляти так, як розмовляю. Ти заї*** уже, бл***", - сказав Тищенко, однак невдовзі помітив камеру журналістів.
Що стало приводом для лайки між депутатами, не вказується.
https://www.youtube.com/watch?v=65WX0hhgAwI