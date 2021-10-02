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Зеленский присоединился к дискуссиям в рабочих группах в Трускавце. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня прибыл в отель Rixos-Prykarpattya на заседание фракции "Слуга народа", присоединился к дискуссиям в рабочих группах.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ

"К дискуссиям в группах присоединился Владимир Зеленский", - отметила Кравчук. 

Зеленский присоединился к дискуссиям в рабочих группах в Трускавце 01

Читайте также: Зеленский прибыл в Трускавец на заседание фракции "СН", проигнорировав представителей СМИ. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Трускавец (102) Слуга народа (2631) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+11
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02.10.2021 14:44
+9
укурок присоединился к групповухе Ленка опять в пролете ...
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02.10.2021 14:35
+9
Кацапи навіть не заморачувалися коли створювали серіальчик "слуга народу"та Голобородько перед виборами в Україні.
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02.10.2021 14:48
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клюбь кокаинум
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02.10.2021 14:33 Ответить
укурок присоединился к групповухе Ленка опять в пролете ...
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02.10.2021 14:35 Ответить
А ЗЕчмо прибыло с пианиной или без ?
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02.10.2021 14:35 Ответить
БЄмафія работаєт по секці'ям - шота новєнькоє , У Берлусконі такого не було навіть...
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02.10.2021 14:40 Ответить
з Джавеліна лупануть би по цьому зброду....
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02.10.2021 14:40 Ответить
Всякие действия власти,не приносящие плодов всегда вызывают ненависть и отвращение к ним у народа.
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02.10.2021 14:40 Ответить
Титан мысли.
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02.10.2021 14:40 Ответить
От скажіть: як людина може приймати участь у дискусі, якщо без папірця або завченого сценарію воно не здатне висловити свою думку??? Та що там висловити! Навіть сформулювати її не може...
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02.10.2021 14:43 Ответить
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02.10.2021 14:44 Ответить
Еременко считает что чем страшнее баба тем больше шансов шо на анал будет зелёный свет и без табу непонятных)
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02.10.2021 14:48 Ответить
А хто кому вставлятиме?
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02.10.2021 14:52 Ответить
"Какая разница?"
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02.10.2021 15:05 Ответить
Яременко нашел у кого анал - не табу!
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02.10.2021 15:44 Ответить
Кацапи навіть не заморачувалися коли створювали серіальчик "слуга народу"та Голобородько перед виборами в Україні.
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02.10.2021 14:48 Ответить
Морди усе ширшають🙂
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02.10.2021 14:48 Ответить
Мозговий штурм... горошком мозкових сортів🙂
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02.10.2021 14:50 Ответить
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02.10.2021 14:52 Ответить
Оно судя по роже даже не представляет что вокруг него происходит! Господа хозяева клоВана, отпустите его, он совсем износился
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02.10.2021 14:52 Ответить
"
Зеленский присоединился к дискуссиям в рабочих группах в Трускавце..."

Тобто приймає участь в "груповухах"?
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02.10.2021 14:54 Ответить
А оно туда как попало??? На служебном самолете? На партийный сходняк? А бюджет здесь при чем? Нецелевое использование бюджетных средств. Пусть меня юристы поправят!
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02.10.2021 14:56 Ответить
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02.10.2021 15:00 Ответить
Хто оцей весь сброд? Таке відчуття що вони прилетіли десь з планети Довбодятел і захопили владу в Україні.
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02.10.2021 15:03 Ответить
А тем временем в Трускавце рабочие будни. И ************, и Ленка в гриме, и руководство фракции и Рады, и остальные депутаты Слуг Урода. Работают в поте лица, в пыли кокса, в облаках травки. Все на благо человека... и все знают его фамилию...(с)
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02.10.2021 15:05 Ответить
Ширка началась, а если "дискуссия" продлится в нескольких группах то есть надежда на передоз!!!!
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02.10.2021 15:07 Ответить
Значит дискуссий не будет. Будет членограйство.
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02.10.2021 15:18 Ответить
Членовредительство.
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02.10.2021 15:31 Ответить
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02.10.2021 15:30 Ответить
У него основной выход вечером. Рояль уже приготовили..
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02.10.2021 15:43 Ответить
Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко облаяв свого однопартійця Романа Грищука.
"Я буду з тобою розмовляти так, як розмовляю. Ти заї*** уже, бл***", - сказав Тищенко, однак невдовзі помітив камеру журналістів.
Що стало приводом для лайки між депутатами, не вказується.
https://www.youtube.com/watch?v=65WX0hhgAwI
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02.10.2021 16:00 Ответить
Зеленский и дискуссия это из разных вселенных...оно тупое двух слов без бумажки связать не может..
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02.10.2021 16:00 Ответить
слугинарода - ГОВНО
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02.10.2021 16:46 Ответить
 
 