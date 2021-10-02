Зеленский присоединился к дискуссиям в рабочих группах в Трускавце. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня прибыл в отель Rixos-Prykarpattya на заседание фракции "Слуга народа", присоединился к дискуссиям в рабочих группах.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ

"К дискуссиям в группах присоединился Владимир Зеленский", - отметила Кравчук.

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