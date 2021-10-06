ДТП з військовослужбовцями в Одеській області: постраждали п'ятеро людей. ФОТО
В Одеській області 5 жовтня військовослужбовці потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, в результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомляє поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
Аварія сталася біля Крижанівки. За попередніми даними, водій Lexus із колегою їхав у бік Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen, у якому перебували троє військовослужбовців.
Усіх учасників ДТП госпіталізували. 54-річна пасажирка Lexus у важкому стані. Четверо чоловіків 1965, 1976, 1996 та 1994 р.н. зазнали незначних травм.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Що значить "не справився з керуванням"? Руль "заклинило"? Колесо відлетіло? А чи не може бути причиною аварії те, що за кермом довбойоб?
Думают, что потрогали Бога за бороду//
сильные мира сего ?