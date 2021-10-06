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ДТП з військовослужбовцями в Одеській області: постраждали п'ятеро людей. ФОТО

В Одеській області 5 жовтня військовослужбовці потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, в результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Аварія сталася біля Крижанівки. За попередніми даними, водій Lexus із колегою їхав у бік Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen, у якому перебували троє військовослужбовців.

Усіх учасників ДТП госпіталізували. 54-річна пасажирка Lexus у важкому стані. Четверо чоловіків 1965, 1976, 1996 та 1994 р.н. зазнали незначних травм.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Дивіться також: П'ять автомобілів зіткнулися на Львівщині, є загиблий. Рух біля населеного пункту Яричів перекрито. ФОТОрепортаж

ДТП з військовослужбовцями в Одеській області: постраждали пятеро людей 01
ДТП з військовослужбовцями в Одеській області: постраждали пятеро людей 02
ДТП з військовослужбовцями в Одеській області: постраждали пятеро людей 03
ДТП з військовослужбовцями в Одеській області: постраждали пятеро людей 04

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ДТП (4472) Одеська область (3237) військовослужбовці (4770)


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06.10.2021 02:41 Відповісти
"...водитель Lexus, с коллегой ехал в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen..."

Що значить "не справився з керуванням"? Руль "заклинило"? Колесо відлетіло? А чи не може бути причиною аварії те, що за кермом довбойоб?
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06.10.2021 05:36 Відповісти
Все , что осталось от автомобіля Porsche 718 Cayman.
Думают, что потрогали Бога за бороду//
сильные мира сего ?

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06.10.2021 06:15 Відповісти
Позашляховик від звичайного авта відрізняється тим, що коли він "вилітає" з дороги, то проїде на декілька метрів дальше ніж звичайне авто.
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06.10.2021 07:11 Відповісти
https://www.unian.ua/incidents/kupa-metalu-zamist-avto-pid-lvovom-rozbivsya-sin-vidomogo-lvivskogo-biznesmena-foto-novini-lvova-11505073.html?utm_source=redtram&utm_medium=referral&utm_campaign=news&utm_content=604549618&utm_term=347015&rt_campaign=376810&rt_click_id=3290038 https://www.unian.ua/incidents/kupa-metalu-zamist-avto-pid-lvovom-rozbivsya-sin-vidomogo-lvivskogo-biznesmena-foto-novini-lvova-11505073.html?utm_source=redtram&utm_medium=referral&utm_campaign=news&utm_content=604549618&utm_term=347015&rt_campaign=376810&rt_click_id=3290038

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06.10.2021 07:16 Відповісти
бухие?
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06.10.2021 06:47 Відповісти
Хто ?
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06.10.2021 08:47 Відповісти
 
 