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ДТП с военнослужащими в Одесской области: пострадали пять человек. ФОТО

В Одесской области 5 октября военнослужащие попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате инцидента пострадали пять человек.

Об этом сообщает полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Авария произошла у Крыжановки. По предварительным данным, водитель Lexus, с коллегой ехал в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих.

Всех участников ДТП госпитализировали. 54-летняя пассажир Lexus в тяжелом состоянии. Четверо мужчин 1965, 1976, 1996 и 1994 г.р. получили небольшие травмы.

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Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ДТП с военнослужащими в Одесской области: пострадали пять человек 01
ДТП с военнослужащими в Одесской области: пострадали пять человек 02
ДТП с военнослужащими в Одесской области: пострадали пять человек 03
ДТП с военнослужащими в Одесской области: пострадали пять человек 04

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ДТП (7678) Одесская область (3590) военнослужащие (6153)


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06.10.2021 02:41 Ответить
"...водитель Lexus, с коллегой ехал в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen..."

Що значить "не справився з керуванням"? Руль "заклинило"? Колесо відлетіло? А чи не може бути причиною аварії те, що за кермом довбойоб?
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06.10.2021 05:36 Ответить
Все , что осталось от автомобіля Porsche 718 Cayman.
Думают, что потрогали Бога за бороду//
сильные мира сего ?

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06.10.2021 06:15 Ответить
Позашляховик від звичайного авта відрізняється тим, що коли він "вилітає" з дороги, то проїде на декілька метрів дальше ніж звичайне авто.
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06.10.2021 07:11 Ответить
https://www.unian.ua/incidents/kupa-metalu-zamist-avto-pid-lvovom-rozbivsya-sin-vidomogo-lvivskogo-biznesmena-foto-novini-lvova-11505073.html?utm_source=redtram&utm_medium=referral&utm_campaign=news&utm_content=604549618&utm_term=347015&rt_campaign=376810&rt_click_id=3290038 https://www.unian.ua/incidents/kupa-metalu-zamist-avto-pid-lvovom-rozbivsya-sin-vidomogo-lvivskogo-biznesmena-foto-novini-lvova-11505073.html?utm_source=redtram&utm_medium=referral&utm_campaign=news&utm_content=604549618&utm_term=347015&rt_campaign=376810&rt_click_id=3290038

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06.10.2021 07:16 Ответить
бухие?
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06.10.2021 06:47 Ответить
Хто ?
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06.10.2021 08:47 Ответить
 
 