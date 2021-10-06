ДТП с военнослужащими в Одесской области: пострадали пять человек. ФОТО
В Одесской области 5 октября военнослужащие попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате инцидента пострадали пять человек.
Об этом сообщает полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Авария произошла у Крыжановки. По предварительным данным, водитель Lexus, с коллегой ехал в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих.
Всех участников ДТП госпитализировали. 54-летняя пассажир Lexus в тяжелом состоянии. Четверо мужчин 1965, 1976, 1996 и 1994 г.р. получили небольшие травмы.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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Що значить "не справився з керуванням"? Руль "заклинило"? Колесо відлетіло? А чи не може бути причиною аварії те, що за кермом довбойоб?
Думают, что потрогали Бога за бороду//
сильные мира сего ?