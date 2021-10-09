Дві людини загинули у ДТП на Львівщині. ФОТО
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася близько опівночі 8 жовтня у Львівській області, загинули дві людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.
За даними поліції, аварія сталася на автотрасі Київ-Чоп біля села Хоросно Львівського району.
"40-річний водій "Деу Сенс" не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб зіткнувся з відбійником, з'їхав у кювет і перекинувся. Водій і його 27-річний пасажир померли на місці унаслідок травмування", - зазначено в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
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показати весь коментар09.10.2021 13:27 Відповісти Мені подобається 0
Андрей Мельниченко #327309
показати весь коментар09.10.2021 15:17 Відповісти Мені подобається 0
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