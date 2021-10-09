УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9276 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
4 854 2

Дві людини загинули у ДТП на Львівщині. ФОТО

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася близько опівночі 8 жовтня у Львівській області, загинули дві людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася на автотрасі Київ-Чоп біля села Хоросно Львівського району.

"40-річний водій "Деу Сенс" не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб зіткнувся з відбійником, з'їхав у кювет і перекинувся. Водій і його 27-річний пасажир померли на місці унаслідок травмування", - зазначено в повідомленні.

Дві людини загинули у ДТП на Львівщині 01
Дві людини загинули у ДТП на Львівщині 02

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Дивіться також: Мер м. Яремче Мироняк влаштував ДТП: у нетверезому стані виїхав на зустрічну смугу. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4471) Нацполіція (15196) Львівська область (2434)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поїхав до Директора на прийом.
показати весь коментар
09.10.2021 13:27 Відповісти
Судя по лобовому, пассажир и водила не были пристегнуты. Сначала пассажир головой протаранил стекло, а потом в момент переворота были сломаны шеи. Капсула целая. Всего лишь какой-то ремень спас бы обоих... Но нет, заглушки ремней безопасности "Спаси и сохрани" самый продаваемый автотовар.
показати весь коментар
09.10.2021 15:17 Відповісти
 
 