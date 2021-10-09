Дві людини загинули у ДТП на Львівщині. ФОТО

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася близько опівночі 8 жовтня у Львівській області, загинули дві людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася на автотрасі Київ-Чоп біля села Хоросно Львівського району.

"40-річний водій "Деу Сенс" не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб зіткнувся з відбійником, з'їхав у кювет і перекинувся. Водій і його 27-річний пасажир померли на місці унаслідок травмування", - зазначено в повідомленні.





За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

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