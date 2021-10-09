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Два человека погибли в ДТП на Львовщине. ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло около полуночи 8 октября во Львовской области, погибли два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла на автотрассе Киев-Чоп возле села Хоросно Львовского района.

"40-летний водитель "Деу Сенс" не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство столкнулось с отбойником, съехало в кювет и перевернулось. Водитель и его 27-летний пассажир скончались на месте от полученных травм", – указано в сообщении.

Два человека погибли в ДТП на Львовщине 01
Два человека погибли в ДТП на Львовщине 02

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

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Автор: 

ДТП (7677) Нацполиция (16490) Львовская область (2910)


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Поїхав до Директора на прийом.
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09.10.2021 13:27 Ответить
Судя по лобовому, пассажир и водила не были пристегнуты. Сначала пассажир головой протаранил стекло, а потом в момент переворота были сломаны шеи. Капсула целая. Всего лишь какой-то ремень спас бы обоих... Но нет, заглушки ремней безопасности "Спаси и сохрани" самый продаваемый автотовар.
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09.10.2021 15:17 Ответить
 
 