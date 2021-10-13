Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора. ДОКАЗИ
За даними слідства, чоловік створив мережу з декількох сайтів, груп у соцмережах і каналів на YouTube. На замовлення російських пропагандистів він поширював брехню, спрямовану на дестабілізацію ситуації в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік називав себе "військово-політичним експертом" і за винагороду брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах.
"Результати проведених експертиз підтвердили наявність у діях псевдоексперта ознак підривної діяльності на шкоду державній безпеці за завданням окремих організацій країни-агресора", - зазначили в офісі генпрокурора.
Пропагандиста судитимуть за державну зраду і порушення рівноправності. Йому загрожує до 15 років за ґратами.
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годує ненька - Україна та підгодовує кремль
1930 року друкувалося 259 українських письменників.
Після 1938 року з них друкувалося лише 36.
Зникли 223. Двісті двадцять три.
Часом думаю, як нам страшенно пощастило в цих безумних умовах щось зберегти, відновити і наростити.
действуй на упреждение и помни об этом всегда !
посему - услышал кацапский звиздёж или переписку о рублях -действуй на упреждение - не верь стреляй в лоб и не промахнёшься иначе они- прийдут за твоей жизнью ...
и помни об этом всегда !