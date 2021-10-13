Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора. ДОКАЗИ

За даними слідства, чоловік створив мережу з декількох сайтів, груп у соцмережах і каналів на YouTube. На замовлення російських пропагандистів він поширював брехню, спрямовану на дестабілізацію ситуації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік називав себе "військово-політичним експертом" і за винагороду брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах.

"Результати проведених експертиз підтвердили наявність у діях псевдоексперта ознак підривної діяльності на шкоду державній безпеці за завданням окремих організацій країни-агресора", - зазначили в офісі генпрокурора.

Читайте також: Спецслужби РФ намагалися перешкодити евакуації українців з Афганістану, - ГУР Міноборони

Пропагандиста судитимуть за державну зраду і порушення рівноправності. Йому загрожує до 15 років за ґратами.























