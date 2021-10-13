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Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора. ДОКАЗИ

Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора. ДОКАЗИ

За даними слідства, чоловік створив мережу з декількох сайтів, груп у соцмережах і каналів на YouTube. На замовлення російських пропагандистів він поширював брехню, спрямовану на дестабілізацію ситуації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік називав себе "військово-політичним експертом" і за винагороду брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах.

"Результати проведених експертиз підтвердили наявність у діях псевдоексперта ознак підривної діяльності на шкоду державній безпеці за завданням окремих організацій країни-агресора", - зазначили в офісі генпрокурора.

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Пропагандиста судитимуть за державну зраду і порушення рівноправності. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора 01
Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора 02
Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора 03
Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора 04
Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора 05
Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора 06
Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора 07
Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора 08
Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора 09
Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора 10
Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора 11
Проросійського пропагандиста судитимуть на Київщині за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, - Офіс генпрокурора 12

Автор: 

пропаганда (2811) росія (65394) суд (11701) державна зрада (1691) Офіс Генпрокурора (3261)


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Топ коментарі
+11
скільки ще гнид вонючих та продажних...
годує ненька - Україна та підгодовує кремль
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13.10.2021 19:02
+10
Яна Супоровська@YanaSuporovska



1930 року друкувалося 259 українських письменників.
Після 1938 року з них друкувалося лише 36.
Зникли 223. Двісті двадцять три.
Часом думаю, як нам страшенно пощастило в цих безумних умовах щось зберегти, відновити і наростити.
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13.10.2021 19:04
+7
пока мы в Крыму типа "думали" стрелять -не стрелять, это без опознавательных знаков кто??? "вежливые люди" или путинские террористы ? - у нас его отжали и временно оккупировали ...
посему - услышал кацапский звиздёж или переписку о рублях -действуй на упреждение - не верь стреляй в лоб и не промахнёшься иначе они- прийдут за твоей жизнью ...
и помни об этом всегда !
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13.10.2021 19:33
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ну да, кредит в 60лямов $ сепарам это патриотизм ...
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13.10.2021 18:57 Відповісти
Тебя тоже будут судить на Киевщине (за клевету)...
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13.10.2021 19:03 Відповісти
скільки ще гнид вонючих та продажних...
годує ненька - Україна та підгодовує кремль
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13.10.2021 19:02 Відповісти
Врагов хватает, только где криминал в данной переписке?
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13.10.2021 19:12 Відповісти
Яна Супоровська@YanaSuporovska



1930 року друкувалося 259 українських письменників.
Після 1938 року з них друкувалося лише 36.
Зникли 223. Двісті двадцять три.
Часом думаю, як нам страшенно пощастило в цих безумних умовах щось зберегти, відновити і наростити.
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13.10.2021 19:04 Відповісти
Из предоставленной переписки не увидел ничего против Украины. Подскажите ,где криминал
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13.10.2021 19:10 Відповісти
Він запросив оплату рублями! Які ще докази вам потрібні?
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13.10.2021 19:17 Відповісти
Если честно , то это хрень а не вина.Шеремет 2 ?
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13.10.2021 19:23 Відповісти
ПНХ бот
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13.10.2021 19:24 Відповісти
пока ты будешь искать в телефоне криминал, за твоей спиной появятся гиви с моторылом...
действуй на упреждение и помни об этом всегда !
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13.10.2021 19:21 Відповісти
пока мы в Крыму типа "думали" стрелять -не стрелять, это без опознавательных знаков кто??? "вежливые люди" или путинские террористы ? - у нас его отжали и временно оккупировали ...
посему - услышал кацапский звиздёж или переписку о рублях -действуй на упреждение - не верь стреляй в лоб и не промахнёшься иначе они- прийдут за твоей жизнью ...
и помни об этом всегда !
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13.10.2021 19:33 Відповісти
Тут треба бути або дебілом або українофобом щоб не побачити.
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13.10.2021 19:29 Відповісти
лицензионную шконку мокшанскому дауну от торнадо...
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13.10.2021 19:19 Відповісти
https://youtu.be/p1EYx5iG54U https://youtu.be/p1EYx5iG54U
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13.10.2021 19:20 Відповісти
Щиро дякую! Навіть не чула про це)))
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15.10.2021 12:29 Відповісти
А вы скиньте видосики выступлений Владыки Лавры Павла и его соратника по гибридному патриархату Ткачева и прочих Гундяев. Но всем пофиг.
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13.10.2021 19:25 Відповісти
Канал "ЇХ" коли по справжньому щемити почнете?
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13.10.2021 19:27 Відповісти
Крімскую Няшу Поклонскую Путлер назначил послом в Кабо-Верде...,Африка.... Романтика... повезло девке...,
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13.10.2021 19:28 Відповісти
Тільки пожиттєве таким покидькам потрібно давати , щоби іншим не кортіло зраджувати батьківщину !
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13.10.2021 20:02 Відповісти
На слуху два прізвища: Олійник, Скачко?
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13.10.2021 21:14 Відповісти
чмошник. продался за копейки, за сраные рЖубли, пилять.))
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13.10.2021 20:04 Відповісти
І це ж хтось посіяв міжнаціональну ворожнечу між семітськими народами...
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13.10.2021 22:14 Відповісти
А эта Оленька, с которой он переписку вёл, не Скабеева, часом?
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13.10.2021 23:07 Відповісти
я этого ****** заблочил на фейсбуке и ютубе, постоянно свои ролики мне пихал, в последнее время занимался Петром, тварь конченная, жалко что поменяют на таксиста или выпишут штраф 140 грн.
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14.10.2021 08:44 Відповісти
 
 