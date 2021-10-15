Розпочато розслідування фактів перевищення повноважень співробітниками поліції в 3 областях, - ДБР. ФОТО

Факти перевищення повноважень співробітниками поліції зафіксовано в Житомирській і Запорізькій областях, а також на Київщині.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

"Слідчі Територіального управління ДБР у Хмельницькому за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали досудове розслідування за фактом побиття 41-річного чоловіка у Житомирському районному відділенні поліції.

Громадянин був доставлений до відділку поліції для з’ясування деталей ймовірного вчинення ним дрібного хуліганства.

Між одним з оперуповноважених та чоловіком виник словесний конфлікт, у результаті якого поліцейський побив чоловіка просто у холі райвідділку гумовим кийком. На щастя, побиття побачили інші відвідувачі відділку, які зупинили поліцейського та викликали швидку", - йдеться в повідомленні.

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Після цього у постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої різних частин тіла.

У ДБР продовжили: "У Запоріжжі патрульні поліцейські безпідставно зупинили жінку та чоловіка та наказали останньому роздягатися.

Патрульні не знайшли у чоловіка заборонених речовин, проте продовжили знущатися з нього та бити. Вони викручували потерпілому вуха та пальці, завдавали ударів по голові, тілу, ногах. Чоловік отримав тілесні ушкодження".

"Також перед судом постане інспектор патрульної поліції в Житомирській області, який побив людей під час затримання. Обвинувальний акт направлено до суду. У листопаді 2020 року патрульний спільно з колегою зупинив автівку в Житомирі, водій якої порушив ПДР. Розмова водія з поліцейськими переросла у суперечку, в результаті якої поліцейські затримали водія та надягли на нього кайданки. Після цього патрульний почав бити чоловіка руками та ногами по голові. Також він вдарив в обличчя пасажира автомобіля", - зазначили в ДБР.

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Подібний інцидент стався і в Київській області.

Там було повідомлено про підозру інспектору тактико-оперативного реагування патрульної поліції міста Біла Церква, який побив порушника правил дорожнього руху.

"У ніч із 9 на 10 жовтня патруль поліцейських у Білій Церкві зупинив місцевий автомобіль, водій якого повернув на світлофорі на червоне світло. Правоохоронці вирішили, що водій в стані алкогольного сп’яніння та, не провівши відповідного тесту, почали виписувати штраф (ст. 130 КПКУ).

Під час оформлення протоколу і вилучення водійських прав водій на емоціях ударив рукою по задньому вікну поліцейського авто.

Після цього правоохоронці вибігли зі службового авто, збили чоловіка з ніг та скрутили. Інспектор почав бити його руками та ногами по голові й тулубу, потім поліцейські надягли кайданки. На прохання чоловіка не бити його та вибачення правоохоронець не реагував і продовжував побиття", - йдеться в повідомленні.

"Усі зазначені поліцейські підозрюються або обвинувачуються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Процесуальне керівництво здійснюють обласні прокуратури, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція", - резюмували в ДБР.