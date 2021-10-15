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Розпочато розслідування фактів перевищення повноважень співробітниками поліції в 3 областях, - ДБР. ФОТО

Факти перевищення повноважень співробітниками поліції зафіксовано в Житомирській і Запорізькій областях, а також на Київщині.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

"Слідчі Територіального управління ДБР у Хмельницькому за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали досудове розслідування за фактом побиття 41-річного чоловіка у Житомирському районному відділенні поліції.

Громадянин був доставлений до відділку поліції для з’ясування деталей ймовірного вчинення ним дрібного хуліганства.

Між одним з оперуповноважених та чоловіком виник словесний конфлікт, у результаті якого поліцейський побив чоловіка просто у холі райвідділку гумовим кийком. На щастя, побиття побачили інші відвідувачі відділку, які зупинили поліцейського та викликали швидку", - йдеться в повідомленні.

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Розпочато розслідування фактів перевищення повноважень співробітниками поліції в 3 областях, - ДБР 01

Після цього у постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої різних частин тіла.

У ДБР продовжили: "У Запоріжжі патрульні поліцейські безпідставно зупинили жінку та чоловіка та наказали останньому роздягатися.

Патрульні не знайшли у чоловіка заборонених речовин, проте продовжили знущатися з нього та бити. Вони викручували потерпілому вуха та пальці, завдавали ударів по голові, тілу, ногах. Чоловік отримав тілесні ушкодження".

Розпочато розслідування фактів перевищення повноважень співробітниками поліції в 3 областях, - ДБР 02

"Також перед судом постане інспектор патрульної поліції в Житомирській області, який побив людей під час затримання. Обвинувальний акт направлено до суду. У листопаді 2020 року патрульний спільно з колегою зупинив автівку в Житомирі, водій якої порушив ПДР. Розмова водія з поліцейськими переросла у суперечку, в результаті якої поліцейські затримали водія та надягли на нього кайданки. Після цього патрульний почав бити чоловіка руками та ногами по голові. Також він вдарив в обличчя пасажира автомобіля", - зазначили в ДБР.

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Подібний інцидент стався і в Київській області.

Там було повідомлено про підозру інспектору тактико-оперативного реагування патрульної поліції міста Біла Церква, який побив порушника правил дорожнього руху.

"У ніч із 9 на 10 жовтня патруль поліцейських у Білій Церкві зупинив місцевий автомобіль, водій якого повернув на світлофорі на червоне світло. Правоохоронці вирішили, що водій в стані алкогольного сп’яніння та, не провівши відповідного тесту, почали виписувати штраф (ст. 130 КПКУ).

Під час оформлення протоколу і вилучення водійських прав водій на емоціях ударив рукою по задньому вікну поліцейського авто.

Після цього правоохоронці вибігли зі службового авто, збили чоловіка з ніг та скрутили. Інспектор почав бити його руками та ногами по голові й тулубу, потім поліцейські надягли кайданки. На прохання чоловіка не бити його та вибачення правоохоронець не реагував і продовжував побиття", - йдеться в повідомленні.

"Усі зазначені поліцейські підозрюються або обвинувачуються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Процесуальне керівництво здійснюють обласні прокуратури, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція", - резюмували в ДБР.

Автор: 

побиття (939) Нацполіція (15208) знущання (99) патрульна поліція (1442) ДБР (3511)


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Топ коментарі
+3
Все це сміття тепер на підвищення піде, можливо навіть в ОПУ до Татарова в заступники.
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15.10.2021 10:39
+3
правильно - мразь алкоголную потрібно в кайданки і забити до смерті кийками, бо то є його св'ятість поліцай і йому все можна....
чим тоді поліцай відрізнятиметься від бандита в перевулку?
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15.10.2021 12:41
+2
Та ні. Думаю, з них наберуть "штрафу" роту, яка буде розганяти мітинги. А те, що відбувається зараз - схоже на кастинг.
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15.10.2021 11:20
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Все це сміття тепер на підвищення піде, можливо навіть в ОПУ до Татарова в заступники.
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15.10.2021 10:39 Відповісти
Та ні. Думаю, з них наберуть "штрафу" роту, яка буде розганяти мітинги. А те, що відбувається зараз - схоже на кастинг.
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15.10.2021 11:20 Відповісти
Запам'ятайте, що Україна і її нинішня влада - діаметрально протилежні суб'єкти права! Не путайте і не підміняйте одне другим.

Та й інші "владні команди" були також, м'ягко, кажучи ...
Згадайте, що ТИСЯЧІ "правоохоронців", сотні клєрків, десятки міністрів, навіть один (поки-що) президент - визнані злочинцями, емігрували з України, -"патріотично" змінили громадянство. Про який їх патріотизм може, взагалі, йти мова...

Чому вони "вимушені" тікати? Бо в Україні вже біля 10 років криміналізована влада, а відповідно - і криміналізована нею й система державного управління, яка постійно криміналізує все українське суспільство! Що призводить до постійної моральної його деградації... Яке, все частіше і більше обирає тих, хто йде до влади щоб захистити своє кримінальне минуле і кримінальним шляхом ще більше збагатитися...

ЖАХ, кошмар, а не влада!
Це покарання за лінь, байдужість, нехлюйство виборців і їх довготривалу толерантність до злочинів влади...




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15.10.2021 12:19 Відповісти
Антиросійські, чи антиукраїнські санкції ввела в дію окупаційна адміністрація ЗЕ ???

Українська соняшникова олія в росії продається в ДВА рази ДЕШЕВШЕ, ніж на Батьківщині ...

Наприклад, п'ятилітровий бутель соняшникової олії марки «Олейна» в торговельній мережі «Метро» в Москві коштує 545 рублів (п'ять літрів !!!), тоді як подібний продукт в київському магазині «Метро» продається вже за 916 рублів. ???

Однак навіть зараз планується, що вартість олії в країні ( як і інших продуктів харчування) буде тільки рости, хоча на експорт йде за суттєво зниженою ціною.

Але не тільки в росії українську соняшникову олію продають вдвічі дешевше ніж в Україні. Наприклад, в Італії соняшникова олія коштує майже втричі дешевше, ніж на Україні - незважаючи на транспорті витрати, подвійну перевалку в портах і навар Бариг... наших і італійських.

Чому ж всередині країни цей продукт продається вдвічі-втричі дорожче, ніж в країнах, куди його експортують?
Чому інші продовольчі продукти мають таку ж тенденцію?

Я вже не раз пропонував як вирішити проблему: - Слід лишати ліцензії тих трейдерів, які продають дорожче на українській біржі, ніж на закордонних. І так - по умовах торгівлі всією українською продукцією,..

Але ж "патріотична" банда ЗЕ ввела санкції саме проти Українців, а не проти агресора і його сателітів - а їм встановили пільгові ціни...
Для чого, запитаєте? - щоб українці швидше повиздихали, або виїхали з України, бо за намірами "гуманіста" і "українолюбця" ЗЕ... знайдеться ким заселити її штучно здешевлену землю...

Українці (незалежно від етнічного походження) - до активного спротиву, до дії!.
"Карфаген" МАЄ бути зруйнованим"
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15.10.2021 12:21 Відповісти
Беркутня форева (с. допа)
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15.10.2021 10:39 Відповісти
Чим більше тиск на поліцію, тим більше вона буде бездіяти, а відповідно баклани будуть частіше стрибати на поліціантів. Як не крути, а це не вигідно суспільству. Коли всі добре це одне, а коли приходить біда, то у 90 % надія тільки на поліцію. І кожен забуває про Татарова і беркутню, тисне 102. І не просто тисне, а сподівається, що хтось візьме його проблеми на себе і врятує таку цінну його шкурку.
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15.10.2021 11:16 Відповісти
Хоть один здравомыслящий комментарий. А то всякая мразь бухая нападает, оскорбляет сотрудников, так надо молчать, иначе тоже сделают ментов плохими, а мразь алкогольную невинными жертвами.
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15.10.2021 11:49 Відповісти
правильно - мразь алкоголную потрібно в кайданки і забити до смерті кийками, бо то є його св'ятість поліцай і йому все можна....
чим тоді поліцай відрізнятиметься від бандита в перевулку?
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15.10.2021 12:41 Відповісти
Погонами
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16.10.2021 12:32 Відповісти
о, кудахтанье фломастера)))
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15.10.2021 13:32 Відповісти
лол) якщо на мусарню не давити, він твою жінку візьме, а потім і дітей, тупеньке
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15.10.2021 13:31 Відповісти
Хто ти такий щоб давити на мусарню? І кому потрібні твої немиті жінки і діти.
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15.10.2021 15:03 Відповісти
Нахабна дурня,а не думка при справжній дії конституції України громадяни мали би беззаперечне право мати зброю та використовувати її для самозахисту і захисту тих хто в біді і не може себе захистити.при таких умовах поліцаїв викликали б лише щоб зафіксувати подію.а зараз просто немає альтернативи що чудово розуміють що бандити у погонах що без.при скоєнню злочину ,далеко не факт ,що тобі допоможе виклик поліцаїв.кагарлик ,врадієвка,Переяслав.
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16.10.2021 12:31 Відповісти
Дурню збоя непотрібна.
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18.10.2021 10:26 Відповісти
це плоди великих рехворм...їжте хлопці
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15.10.2021 11:39 Відповісти
Зелених реформ - то так, то ще той гундосий сцикун - рехварматор
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15.10.2021 12:23 Відповісти
куди звертатись, коли вбиває поліція?
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15.10.2021 17:34 Відповісти
Спочатку терпи ,а вже потім оскаржуй
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16.10.2021 12:33 Відповісти
 
 