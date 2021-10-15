Розпочато розслідування фактів перевищення повноважень співробітниками поліції в 3 областях, - ДБР. ФОТО
Факти перевищення повноважень співробітниками поліції зафіксовано в Житомирській і Запорізькій областях, а також на Київщині.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.
"Слідчі Територіального управління ДБР у Хмельницькому за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали досудове розслідування за фактом побиття 41-річного чоловіка у Житомирському районному відділенні поліції.
Громадянин був доставлений до відділку поліції для з’ясування деталей ймовірного вчинення ним дрібного хуліганства.
Між одним з оперуповноважених та чоловіком виник словесний конфлікт, у результаті якого поліцейський побив чоловіка просто у холі райвідділку гумовим кийком. На щастя, побиття побачили інші відвідувачі відділку, які зупинили поліцейського та викликали швидку", - йдеться в повідомленні.
Після цього у постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої різних частин тіла.
У ДБР продовжили: "У Запоріжжі патрульні поліцейські безпідставно зупинили жінку та чоловіка та наказали останньому роздягатися.
Патрульні не знайшли у чоловіка заборонених речовин, проте продовжили знущатися з нього та бити. Вони викручували потерпілому вуха та пальці, завдавали ударів по голові, тілу, ногах. Чоловік отримав тілесні ушкодження".
"Також перед судом постане інспектор патрульної поліції в Житомирській області, який побив людей під час затримання. Обвинувальний акт направлено до суду. У листопаді 2020 року патрульний спільно з колегою зупинив автівку в Житомирі, водій якої порушив ПДР. Розмова водія з поліцейськими переросла у суперечку, в результаті якої поліцейські затримали водія та надягли на нього кайданки. Після цього патрульний почав бити чоловіка руками та ногами по голові. Також він вдарив в обличчя пасажира автомобіля", - зазначили в ДБР.
Подібний інцидент стався і в Київській області.
Там було повідомлено про підозру інспектору тактико-оперативного реагування патрульної поліції міста Біла Церква, який побив порушника правил дорожнього руху.
"У ніч із 9 на 10 жовтня патруль поліцейських у Білій Церкві зупинив місцевий автомобіль, водій якого повернув на світлофорі на червоне світло. Правоохоронці вирішили, що водій в стані алкогольного сп’яніння та, не провівши відповідного тесту, почали виписувати штраф (ст. 130 КПКУ).
Під час оформлення протоколу і вилучення водійських прав водій на емоціях ударив рукою по задньому вікну поліцейського авто.
Після цього правоохоронці вибігли зі службового авто, збили чоловіка з ніг та скрутили. Інспектор почав бити його руками та ногами по голові й тулубу, потім поліцейські надягли кайданки. На прохання чоловіка не бити його та вибачення правоохоронець не реагував і продовжував побиття", - йдеться в повідомленні.
"Усі зазначені поліцейські підозрюються або обвинувачуються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Процесуальне керівництво здійснюють обласні прокуратури, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція", - резюмували в ДБР.
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Та й інші "владні команди" були також, м'ягко, кажучи ...
Згадайте, що ТИСЯЧІ "правоохоронців", сотні клєрків, десятки міністрів, навіть один (поки-що) президент - визнані злочинцями, емігрували з України, -"патріотично" змінили громадянство. Про який їх патріотизм може, взагалі, йти мова...
Чому вони "вимушені" тікати? Бо в Україні вже біля 10 років криміналізована влада, а відповідно - і криміналізована нею й система державного управління, яка постійно криміналізує все українське суспільство! Що призводить до постійної моральної його деградації... Яке, все частіше і більше обирає тих, хто йде до влади щоб захистити своє кримінальне минуле і кримінальним шляхом ще більше збагатитися...
ЖАХ, кошмар, а не влада!
Це покарання за лінь, байдужість, нехлюйство виборців і їх довготривалу толерантність до злочинів влади...
Українська соняшникова олія в росії продається в ДВА рази ДЕШЕВШЕ, ніж на Батьківщині ...
Наприклад, п'ятилітровий бутель соняшникової олії марки «Олейна» в торговельній мережі «Метро» в Москві коштує 545 рублів (п'ять літрів !!!), тоді як подібний продукт в київському магазині «Метро» продається вже за 916 рублів. ???
Однак навіть зараз планується, що вартість олії в країні ( як і інших продуктів харчування) буде тільки рости, хоча на експорт йде за суттєво зниженою ціною.
Але не тільки в росії українську соняшникову олію продають вдвічі дешевше ніж в Україні. Наприклад, в Італії соняшникова олія коштує майже втричі дешевше, ніж на Україні - незважаючи на транспорті витрати, подвійну перевалку в портах і навар Бариг... наших і італійських.
Чому ж всередині країни цей продукт продається вдвічі-втричі дорожче, ніж в країнах, куди його експортують?
Чому інші продовольчі продукти мають таку ж тенденцію?
Я вже не раз пропонував як вирішити проблему: - Слід лишати ліцензії тих трейдерів, які продають дорожче на українській біржі, ніж на закордонних. І так - по умовах торгівлі всією українською продукцією,..
Але ж "патріотична" банда ЗЕ ввела санкції саме проти Українців, а не проти агресора і його сателітів - а їм встановили пільгові ціни...
Для чого, запитаєте? - щоб українці швидше повиздихали, або виїхали з України, бо за намірами "гуманіста" і "українолюбця" ЗЕ... знайдеться ким заселити її штучно здешевлену землю...
Українці (незалежно від етнічного походження) - до активного спротиву, до дії!.
"Карфаген" МАЄ бути зруйнованим"
чим тоді поліцай відрізнятиметься від бандита в перевулку?