Сховок із патронами і вибухівкою виявили на околиці Світлодарська, - ООС. ФОТО

На околиці міста Світлодарськ, в Донецькій області, спільна міжвідомча група виявила схрон з військовими засобами ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Спільна робота всіх силових структур Об’єднаних сил постійно направлена на підтримання безпеки українських громадян, що мешкають поблизу лінії розмежування. Так днями, завдяки злагодженим діям підрозділів Державної прикордонної служби України, Національної гвардії, СБУ та Нацполіції, було виявлено небезпечну схованку. В рамках проведення контрдиверсійних заходів на околиці міста Світлодарськ, що у Донецькій області, спільна міжвідомча група виявила схрон з військовими засобами ураження. Всього правоохоронцями вилучено близько 700 набоїв калібру 7,62 мм, більше 100 набоїв калібру 5,45 мм, 1 набій – 12,7 мм. А також 2 гранати РГД-5 та 1 запал УЗРГМ. Виявлені небезпечні предмети передано представникам Національної поліції", - йдеться у повідомленні.





