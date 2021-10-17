УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14748 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
2 388 10

Сховок із патронами і вибухівкою виявили на околиці Світлодарська, - ООС. ФОТО

На околиці міста Світлодарськ, в Донецькій області, спільна міжвідомча група виявила схрон з військовими засобами ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Спільна робота всіх силових структур Об’єднаних сил постійно направлена на підтримання безпеки українських громадян, що мешкають поблизу лінії розмежування. Так днями, завдяки злагодженим діям підрозділів Державної прикордонної служби України, Національної гвардії, СБУ та Нацполіції, було виявлено небезпечну схованку. В рамках проведення контрдиверсійних заходів на околиці міста Світлодарськ, що у Донецькій області, спільна міжвідомча група виявила схрон з військовими засобами ураження. Всього правоохоронцями вилучено близько 700 набоїв калібру 7,62 мм, більше 100 набоїв калібру 5,45 мм, 1 набій – 12,7 мм. А також 2 гранати РГД-5 та 1 запал УЗРГМ. Виявлені небезпечні предмети передано представникам Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

Сховок із патронами і вибухівкою виявили на околиці Світлодарська, - ООС 01
Сховок із патронами і вибухівкою виявили на околиці Світлодарська, - ООС 02

Читайте також: Протитанкові міни, гранати і постріли до РПГ: СБУ виявила біля автобусної зупинки на Луганщині схрон найманців РФ. ФОТОрепортаж

вибухівка (485) Донецька область (9356) сховок (126) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
В АТО видавали ще плащ-палатки 1939 року.
показати весь коментар
17.10.2021 13:44 Відповісти
+1
В 1977, говяжьи тушки на полковую кухню поступали -- 1956 года рождения...*)
показати весь коментар
17.10.2021 13:56 Відповісти
+1
Ты, главно, чужие бабки и патроны, считать не ленись... ... бо своих не досчитаешься...*)
показати весь коментар
17.10.2021 13:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цінк 75 року... ...це були ще радянськи дисиденти...*)
показати весь коментар
17.10.2021 13:38 Відповісти
В АТО видавали ще плащ-палатки 1939 року.
показати весь коментар
17.10.2021 13:44 Відповісти
В 1977, говяжьи тушки на полковую кухню поступали -- 1956 года рождения...*)
показати весь коментар
17.10.2021 13:56 Відповісти
Нам видавали НЗ: сухарь солдатский (черняшка) 1941 год.
показати весь коментар
17.10.2021 14:11 Відповісти
Красная Армия всех сильней! ...до сих пор воюет... *)
показати весь коментар
17.10.2021 14:14 Відповісти
Американскаие тушенка ,водка ,сахар,порох и много чего еще спасли солдат СССР от голодной смерти на полях сражений.Когда ,Сралин в очередной раз прокинул США,те перестали давать тушенку итд по списку.Сразу же в СССР начался тотальный голод 1945- 46 годов и далее.Мне расказывала одна старушка ,что крепдешиновый шарфик был дежурным у всех невест села вплоть до 1963 года.А детей тогда в этом селе менее пяти на семью можно было посчитать по пальцам одной руки.Некоторые ,не в силах прокормить ораву ,оставляли их в роддоме.Одна ,родившая девочек -близняшек вне брака ,оставила одну в роддоме.Близняшки узнали о существовании друг-друга только после смерти матери от её лучшей подруги,уже старушки.Ибо мать категорически запретила разглашать тайну своей слабости.Вот так хорошо жилось при Сралине.
показати весь коментар
17.10.2021 14:42 Відповісти
Сам закопал, потом откопал, проффит : зарплата капает, стаж идёт, медальки сыпятся, у некоторых как-то слегка неприлично уже вся грудь в орденах, звания растут, лохи налогоплатильщики хавают, норм чё
показати весь коментар
17.10.2021 13:49 Відповісти
Ты, главно, чужие бабки и патроны, считать не ленись... ... бо своих не досчитаешься...*)
показати весь коментар
17.10.2021 13:58 Відповісти
Опять ничьей склад обнаружили
показати весь коментар
17.10.2021 14:11 Відповісти
Барбосу наградную кость "За боевые заслуги".
показати весь коментар
17.10.2021 17:12 Відповісти
 
 