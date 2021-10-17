Тайник с патронами и взрывчаткой выявлен на окраине Светлодарска, - ООС. ФОТО
На окраине города Светлодарск, в Донецкой области, совместная межведомственная группа обнаружила схрон с военными средствами поражения
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Совместная работа всех силовых структур Объединенных сил постоянно направлена на обеспечение безопасности украинских граждан, проживающих вблизи линии разграничения. Благодаря слаженным действиям подразделений Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии, СБУ и Нацполиции, был выявлен опасный тайник. В рамках проведения контрдиверсионных мероприятий на окраине города Светлодарск, в Донецкой области, совместная межведомственная группа обнаружила схрон с военными средствами поражения. Всего правоохранители изъяли около 700 патронов калибра 7,62 мм, более 100 патронов калибра 5,45 мм, 1 патрон - 12,7 мм, а также 2 гранаты РГД-5 и 1 запал УЗРГМ. Обнаруженные опасные предметы переданы представителям Национальной полиции", - следует из сообщения.
