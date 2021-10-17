Тайник с патронами и взрывчаткой выявлен на окраине Светлодарска, - ООС. ФОТО

На окраине города Светлодарск, в Донецкой области, совместная межведомственная группа обнаружила схрон с военными средствами поражения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Совместная работа всех силовых структур Объединенных сил постоянно направлена ​​на обеспечение безопасности украинских граждан, проживающих вблизи линии разграничения. Благодаря слаженным действиям подразделений Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии, СБУ и Нацполиции, был выявлен опасный тайник. В рамках проведения контрдиверсионных мероприятий на окраине города Светлодарск, в Донецкой области, совместная межведомственная группа обнаружила схрон с военными средствами поражения. Всего правоохранители изъяли около 700 патронов калибра 7,62 мм, более 100 патронов калибра 5,45 мм, 1 патрон - 12,7 мм, а также 2 гранаты РГД-5 и 1 запал УЗРГМ. Обнаруженные опасные предметы переданы представителям Национальной полиции", - следует из сообщения.





