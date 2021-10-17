РУС
Тайник с патронами и взрывчаткой выявлен на окраине Светлодарска, - ООС. ФОТО

На окраине города Светлодарск, в Донецкой области, совместная межведомственная группа обнаружила схрон с военными средствами поражения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Совместная работа всех силовых структур Объединенных сил постоянно направлена ​​на обеспечение безопасности украинских граждан, проживающих вблизи линии разграничения. Благодаря слаженным действиям подразделений Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии, СБУ и Нацполиции, был выявлен опасный тайник. В рамках проведения контрдиверсионных мероприятий на окраине города Светлодарск, в Донецкой области, совместная межведомственная группа обнаружила схрон с военными средствами поражения. Всего правоохранители изъяли около 700 патронов калибра 7,62 мм, более 100 патронов калибра 5,45 мм, 1 патрон - 12,7 мм, а также 2 гранаты РГД-5 и 1 запал УЗРГМ. Обнаруженные опасные предметы переданы представителям Национальной полиции", - следует из сообщения.

+2
В АТО видавали ще плащ-палатки 1939 року.
17.10.2021 13:44 Ответить
+1
В 1977, говяжьи тушки на полковую кухню поступали -- 1956 года рождения...*)
17.10.2021 13:56 Ответить
+1
Ты, главно, чужие бабки и патроны, считать не ленись... ... бо своих не досчитаешься...*)
17.10.2021 13:58 Ответить
Цінк 75 року... ...це були ще радянськи дисиденти...*)
17.10.2021 13:38 Ответить
В АТО видавали ще плащ-палатки 1939 року.
17.10.2021 13:44 Ответить
В 1977, говяжьи тушки на полковую кухню поступали -- 1956 года рождения...*)
17.10.2021 13:56 Ответить
Нам видавали НЗ: сухарь солдатский (черняшка) 1941 год.
17.10.2021 14:11 Ответить
Красная Армия всех сильней! ...до сих пор воюет... *)
17.10.2021 14:14 Ответить
Американскаие тушенка ,водка ,сахар,порох и много чего еще спасли солдат СССР от голодной смерти на полях сражений.Когда ,Сралин в очередной раз прокинул США,те перестали давать тушенку итд по списку.Сразу же в СССР начался тотальный голод 1945- 46 годов и далее.Мне расказывала одна старушка ,что крепдешиновый шарфик был дежурным у всех невест села вплоть до 1963 года.А детей тогда в этом селе менее пяти на семью можно было посчитать по пальцам одной руки.Некоторые ,не в силах прокормить ораву ,оставляли их в роддоме.Одна ,родившая девочек -близняшек вне брака ,оставила одну в роддоме.Близняшки узнали о существовании друг-друга только после смерти матери от её лучшей подруги,уже старушки.Ибо мать категорически запретила разглашать тайну своей слабости.Вот так хорошо жилось при Сралине.
17.10.2021 14:42 Ответить
Сам закопал, потом откопал, проффит : зарплата капает, стаж идёт, медальки сыпятся, у некоторых как-то слегка неприлично уже вся грудь в орденах, звания растут, лохи налогоплатильщики хавают, норм чё
17.10.2021 13:49 Ответить
Ты, главно, чужие бабки и патроны, считать не ленись... ... бо своих не досчитаешься...*)
17.10.2021 13:58 Ответить
Опять ничьей склад обнаружили
17.10.2021 14:11 Ответить
Барбосу наградную кость "За боевые заслуги".
17.10.2021 17:12 Ответить
 
 