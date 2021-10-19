Легковик зіткнувся з вантажівкою на Львівщині: двоє загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У результаті зіткнення двох автомобілів "Урал" і Volkswagen Caddy на Львівщині загинуло двоє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"19 жовтня о 8:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в с.Митулин Золочівського району на трасі Львів-Тернопіль відбулось зіткнення двох автомобілів "Урал" та Volkswagen Caddy", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в результаті ДТП загинули водій автомобіля Volkswagen Caddy, 1960 року народження, та пасажирка, 1961 року народження.
Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання проводились роботи з деблокування загиблих з автомобіля.
Відео "Сьогодні"
До ліквідації наслідків ДТП залучалось 7 рятувальників особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.
Водночас, як повідомляє видання "Сьогодні", легковий автомобіль зіткнувся з вантажним автомобілем Національної гвардії України. За попередніми даними, зіткнення сталося з вини цивільного автомобіля.
