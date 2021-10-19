Легковушка столкнулась с грузовиком на Львовщине: двое погибших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате столкновения двух автомобилей "Урал" и Volkswagen Caddy на Львовщине погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 октября в 8:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Митулин Золочевского района на трассе Львов-Тернополь произошло столкновение двух автомобилей "Урал" и "Volkswagen Caddy"", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате ДТП погибли водитель автомобиля "Volkswagen Caddy", 1960 года рождения и пассажирка 1961 года рождения.

Пожарно-спасательным отделением с помощью специального аварийно-спасательного оборудования проводились работы по деблокированию погибших из автомобиля.

К ликвидации последствий ДТП привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Вместе с тем, как сообщает издание "Сегодня", легковой автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем Национальной гвардии Украины. По предварительным данным столкновение произошло по вине гражданского автомобиля.







