Зеленський відвідав на Черкащині Головний центр підготовки особового складу Держприкордонслужби. ФОТОрепортаж

В межах робочої поїздки до Черкаської області президент Володимир Зеленський відвідав Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України, розташований в с. Оршанець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави оглянув варіанти інженерного облаштування різних ділянок державного кордону - сухопутних, річкових і в межах населеного пункту.





Зеленський також ознайомився з роботою Центру підготовки щодо застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем. Президенту продемонстрували порядок управління польотами і тренування на місцевості щодо організації захисту ділянки державного кордону України.





Глава держави нагадав, що в 2014 році українська армія і Держприкордонслужба були незахищені, і ворог практично безкарно завдавав потужні удари по українських позиціях під Зеленопіллям і Довжанським. Ворог був зупинений ціною життів наших захисників, зокрема 70 прикордонників.

Зеленський також привітав прикордонних розвідників з 18-ю річницею створення управління розвідки Держприкордонслужби та вручив державні нагороди.

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