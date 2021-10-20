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Зеленський відвідав на Черкащині Головний центр підготовки особового складу Держприкордонслужби. ФОТОрепортаж

В межах робочої поїздки до Черкаської області президент Володимир Зеленський відвідав Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України, розташований в с. Оршанець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав на Черкащині Головний центр підготовки особового складу Держприкордонслужби 01

Глава держави оглянув варіанти інженерного облаштування різних ділянок державного кордону - сухопутних, річкових і в межах населеного пункту.

Зеленський відвідав на Черкащині Головний центр підготовки особового складу Держприкордонслужби 02
Зеленський відвідав на Черкащині Головний центр підготовки особового складу Держприкордонслужби 03

Зеленський також ознайомився з роботою Центру підготовки щодо застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем. Президенту продемонстрували порядок управління польотами і тренування на місцевості щодо організації захисту ділянки державного кордону України.

Зеленський відвідав на Черкащині Головний центр підготовки особового складу Держприкордонслужби 04

Зеленський відвідав на Черкащині Головний центр підготовки особового складу Держприкордонслужби 05
Зеленський відвідав на Черкащині Головний центр підготовки особового складу Держприкордонслужби 06

Глава держави нагадав, що в 2014 році українська армія і Держприкордонслужба були незахищені, і ворог практично безкарно завдавав потужні удари по українських позиціях під Зеленопіллям і Довжанським. Ворог був зупинений ціною життів наших захисників, зокрема 70 прикордонників.

Зеленський також привітав прикордонних розвідників з 18-ю річницею створення управління розвідки Держприкордонслужби та вручив державні нагороди.

Зеленський відвідав на Черкащині Головний центр підготовки особового складу Держприкордонслужби 07

Дивіться також: Подружжя Зеленських відвідало новий Шевченківський центр у Каневі, - ОП. ФОТОрепортаж

Зеленський відвідав на Черкащині Головний центр підготовки особового складу Держприкордонслужби 08
Зеленський відвідав на Черкащині Головний центр підготовки особового складу Держприкордонслужби 09

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) Зеленський Володимир (24213) прикордонники (1105) Чернігівська область (927)


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Топ коментарі
+9
ну слава Аллаху ..хоть в строю нашли подходящих по росту погранцов (или таки своих привез?))) чтобы фотки прилично выглядели...
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20.10.2021 20:37
+5
Вивчає типи інженерних споруд на кордоні - може знадобиться коли тікать треба буде!
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20.10.2021 20:41
+5
со всех погран/отрядов свозили маленьких погранцов, что б "Наивеличайший" почувствовал себя большим..
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20.10.2021 20:44
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Кожен день це падло літає за бюджетні кошти. Навіть коли воно було у Буковелі, то на зустріч із Санду прилетіло літаком (а Санду їхала автомобілем з Молдови).
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20.10.2021 20:29 Відповісти
вы хотите чтобы ленка растрясла свой обед по рехвормированным дорогам до Канева?) не бывать этому!)
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20.10.2021 21:00 Відповісти
ну слава Аллаху ..хоть в строю нашли подходящих по росту погранцов (или таки своих привез?))) чтобы фотки прилично выглядели...
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20.10.2021 20:37 Відповісти
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20.10.2021 20:43 Відповісти
со всех погран/отрядов свозили маленьких погранцов, что б "Наивеличайший" почувствовал себя большим..
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20.10.2021 20:44 Відповісти
Судиш по своєму плешивому ботексному карликові?
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20.10.2021 22:10 Відповісти
Ватанок, все в нас є і прикордонники і армія і зброя, щоб вату на шмаття. Це вам не 2014 рік.
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20.10.2021 22:08 Відповісти
а что Степа!.. твоя татуха на лбу "ЗеКоманда" еще не стерлась?
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20.10.2021 22:12 Відповісти
Вивчає типи інженерних споруд на кордоні - може знадобиться коли тікать треба буде!
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20.10.2021 20:41 Відповісти
та хоча б до того щасливого дня... не сдав *****, не злив таємниці... бо має таку ваду - зливати)))))
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20.10.2021 20:46 Відповісти
Уклонист со своей шоблой пиарщиков гоняет понты перед служивыми !
Такими темпами и у нас зэки будут инспектировать места лишения свободы.....
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20.10.2021 20:44 Відповісти
Так це вже було, за правління вашого данєцкого хама.
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20.10.2021 22:12 Відповісти
ЗЕублюдочні посєтітєлі патьомкінскіх дєрєвєньок в Україні - Китай папа відпочиває...
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20.10.2021 20:45 Відповісти
А колись там був танковий полігон... Відбудувалися хоч трохи. Місцями навіть на реальний кордон схоже... Та й майданчик для ґелікоптерів створили )) Ех! Ностальгія Хоча тоді, коли служив, тільки й мріяв в які кущі того автомата закинути поки біжиш до цього "стрільбища"... Хоча воно називалося тоді інакше...
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20.10.2021 20:46 Відповісти
https://suspilne.media/173429-i-tankom-ne-proides-na-cerkasini-rozmita-dosem-doroga-dva-misaci-bez-remontu/ І танком не проїдеш: на Черкащині розмита дощем дорога два місяці без ремонту

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20.10.2021 21:27 Відповісти
Добав, що це не президент винен, а місцева влада, яка краде кошти громади.
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20.10.2021 22:13 Відповісти
Так місцева влада вся від зелених. Тут вже зелені не викрутяться- вся влада в їх руках, отже їм за все відповідати.
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20.10.2021 22:25 Відповісти
Це воно приїхало тренуватись переходити державний кордон по тихому? А члєнку тоді чого не взяв?
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20.10.2021 21:46 Відповісти
Це тупе чмо,дивлячись в очі прикордонників, не хоче згадати про тупий "жарт" в своєму виконанні,як кацапи "просто пересували кордон",ні?
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20.10.2021 21:51 Відповісти
Кажуть "телеведучого" з посади черкаського голови ОДА тихенько пересувати десь уміністерське крісло? Бути "ведучим" шоуменом не завжди бути господарником.
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20.10.2021 22:19 Відповісти
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20.10.2021 22:36 Відповісти
Міміка видає стан душевного пофігізму...
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20.10.2021 23:08 Відповісти
Можна сказати що фотосесія пройшла успішно.
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22.10.2021 19:16 Відповісти
 
 