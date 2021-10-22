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Затримано працівників ДБР, які кришували схеми забудовників, - СБУ. ФОТО

СБУ підтвердила проведення спецоперації у Києві, в ході якої викрили двох співробітників Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Це вдалося зробити на гарячому – під час отримання зловмисниками грошей за хабар. Вони, на замовлення бізнесмена, хотіли підкупити працівника прокуратури і "вирішити потрібне питання", - говориться в повідомленні.

Затримано працівників ДБР, які кришували схеми забудовників, - СБУ 01

За інформацією СБУ, вказані службовці ДБР системно лобіювали інтереси забудовників і "допомагали" бізнесменам вести підприємницьку діяльність.

Вони маскували свої дії під виконання службових обов’язків, пов’язаних із викриттям корумпованих правоохоронців та держслужбовців. При цьому тиснули на інших правоохоронців і посадових осіб із проханнями "закрити очі" на порушення своїх "клієнтів".

У випадках, коли їм відмовлялися "іти назустріч", співробітники ДБР створювали штучні умови для підкупу посадовців.

Затримано працівників ДБР, які кришували схеми забудовників, - СБУ 02

За одним із таких фактів їх задокументувала СБУ.

Зокрема, учасники протиправної схеми звернулися до працівника прокуратури із "проханням" зняти арешт із "потрібної" земельної ділянки, а також закрити відповідне кримінальне провадження. За таку послугу вони обіцяли заплатити $5 тис.

Зловмисників затримали офіцери СБУ. Наразі їм повідомлено про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 369-2 (зловживання впливом); ст. 370 (провокація підкупу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала двох співробітників ДБР за провокацію підкупу, - джерело. ФОТО

Вивчається можлива причетність фігурантів до інших протиправних дій. Встановлюється коло усіх осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники Головного управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а також слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, про затримання СБУ двох співробітників ДБР стало відомо вчора з неофіційних джерел.

Автор: 

СБУ (12921) будівництво (3029) ДБР (3545)


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Топ коментарі
+22
Жёсткая конкуренция на рынке крышевания застройщиков спецслужбами
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22.10.2021 18:02
+11
Крышевать же застройщиков значительно интереснее и проще, чем ловить шпионов и террористов
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22.10.2021 18:10
+10
Вообще супер.
Вчера эти фотография были в статье про задержание сотрудников ГБР за провокацию подкупа, а сегодня уже лоббирование интересов застройщиков.
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22.10.2021 18:07
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Жёсткая конкуренция на рынке крышевания застройщиков спецслужбами
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22.10.2021 18:02 Відповісти
Крышевать же застройщиков значительно интереснее и проще, чем ловить шпионов и террористов
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22.10.2021 18:10 Відповісти
Крышевать прокуроров не менее выгодно. Жаба или гадюка - что нравится вам?
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22.10.2021 18:12 Відповісти
Мне нравится как зеленая жаба имеет гадюкинцев, голосовавших за нее. Как они сидят перед зеркалом и глядя на платежки, цены, пандемию, говорят сами себе "это не я голосовал, меня обманули".
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22.10.2021 18:18 Відповісти
И мне нравится. Не нравится что я тоже среди наказанных, хотя был против зе.
Не нравится, что 4 года кинуть в жпо. Не нравится, что в моем прогнозе на 20 лет кроме жпо ничего не видно...
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22.10.2021 18:22 Відповісти
Все будет норм. Зеля своего рода прививка от популизма. От "по приколу". Наши парни на востоке и волонтеры все сделают нормально. А вот совок все-таки сдохнет в душах украинских граждан. Жалко только времени, потраченного на очевидные понятия и принципы для 73% почитателей совка...
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22.10.2021 18:27 Відповісти
Средь пира вспомню я печально:
«А что ж отчизна, милый край?»
А мне отвечают:
«С отчизной будет всё нормально,
Ты, знай, закусывай давай».

http://tekstovoi.ru/text/2611384_38332247p72902212_text_pesni_grazhdanskij_pafos.html
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22.10.2021 22:02 Відповісти
Вообще супер.
Вчера эти фотография были в статье про задержание сотрудников ГБР за провокацию подкупа, а сегодня уже лоббирование интересов застройщиков.
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22.10.2021 18:07 Відповісти
Я думал что у меня дежавю
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22.10.2021 23:30 Відповісти
Опять покой им только снится. Опять схлестнулись жаба и гадюка. Кто краше из них решать тебе...
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22.10.2021 18:11 Відповісти
Не знаю шо там і як, але до СБУ теж довіри немає...
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22.10.2021 18:13 Відповісти
А разве ГБР не для этого было создано? Странно!
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22.10.2021 18:35 Відповісти
хабарників тільки так і можна взяти,провокувати але видно їх здали перед операцією
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22.10.2021 18:56 Відповісти
Просто так в ДБР не поступають. Їх мають перевіряти на детекторі брехні і вони повинні мати рекомендації з минулого місця роботи чи служби. Вигнати, на..єр, тих, хто давав рекомендації без права працювати в державних структурах. Настав час солідарної відповідальності ! Провести суди офіцерської честі !
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22.10.2021 19:28 Відповісти
Боротьба за право надавати дах. СБУ&ДБР
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22.10.2021 22:43 Відповісти
Потрібно підвищити ДБРівцям зарплати. Ті що є за малі. Змушені в старих мусорських традиціях працювати.
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22.10.2021 23:00 Відповісти
Это раньше КГБ одних только ментов кошмарил. А при президенте Зеленском не забалуешь. СБУ ловит ГБР, ГБР ловит СБУ, а их всех вместе ловит НАБУ и прочие конторы имитации бурной деятельности. Громадянам от этой возни аж ни#уя, точно так же когда КГБ ментов ловил.
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23.10.2021 00:13 Відповісти
И не только при зеле
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23.10.2021 16:33 Відповісти
Короче, змея кусает себя за хвост.
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23.10.2021 16:12 Відповісти
Прокурорские возмутились что их "хлеб" забирают )))
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23.10.2021 16:32 Відповісти
Не так давно, у вихідний день, цілий день йшов дощ, здійснив свій задум проаналізувати , хто в Україні краде і бере хабарі? Раніше знав, але переконався, що це не бізнесмени, не підприємці, а це ті, хто в своєму паскудному житті не заробив жодної копійки, це паразити чиновники, які, як короста на тілі народу паразитують.
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23.10.2021 17:15 Відповісти
 
 