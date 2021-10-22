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Задержаны сотрудники ГБР, крышевавшие схемы застройщиков, - СБУ. ФОТО

СБУ подтвердила проведение спецоперации в Киеве, в ходе которой разоблачили двух сотрудников Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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"Это удалось сделать с поличным - при получении злоумышленниками денег за взятку. Они, по заказу бизнесмена, хотели подкупить работника прокуратуры и "решить нужный вопрос", - говорится в сообщении.

Задержаны сотрудники ГБР, крышевавшие схемы застройщиков, - СБУ 01

По информации СБУ, указанные служащие ГБР системно лоббировали интересы застройщиков и "помогали" бизнесменам вести предпринимательскую деятельность.

Они маскировали свои действия под выполнение служебных обязанностей, связанных с разоблачением коррумпированных правоохранителей и госслужащих. При этом давили на других правоохранителей и должностных лиц с просьбами "закрыть глаза" на нарушения своих "клиентов".

Читайте также: СБУ задержала двух сотрудников ГБР за провокацию подкупа, - источник. ФОТО

В случаях, когда им отказывались "идти навстречу", сотрудники ГБР создавали искусственные условия для подкупа должностных лиц.

Задержаны сотрудники ГБР, крышевавшие схемы застройщиков, - СБУ 02

По одному из таких фактов их задокументировала СБУ.

В частности, участники противоправной схемы обратились к работнику прокуратуры с "просьбой" снять арест с "нужного" земельного участка, а также закрыть соответствующее уголовное производство. За такую ​​услугу они обещали заплатить $5 тыс.

Злоумышленников задержали офицеры СБУ. Теперь им сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) ст. 370 (провокация подкупа).

Изучается возможная причастность фигурантов к другим противоправным действиям. Устанавливается круг всех лиц, которые могут быть причастны к этой преступной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также следователи Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, о задержании СБУ двух сотрудников ГБР стало известно вчера из неофициальных источников.

СБУ (19990) строительство (1997) ГБР (3036)


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Топ комментарии
+22
Жёсткая конкуренция на рынке крышевания застройщиков спецслужбами
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22.10.2021 18:02
+11
Крышевать же застройщиков значительно интереснее и проще, чем ловить шпионов и террористов
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22.10.2021 18:10
+10
Вообще супер.
Вчера эти фотография были в статье про задержание сотрудников ГБР за провокацию подкупа, а сегодня уже лоббирование интересов застройщиков.
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22.10.2021 18:07
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Жёсткая конкуренция на рынке крышевания застройщиков спецслужбами
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22.10.2021 18:02 Ответить
Крышевать же застройщиков значительно интереснее и проще, чем ловить шпионов и террористов
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22.10.2021 18:10 Ответить
Крышевать прокуроров не менее выгодно. Жаба или гадюка - что нравится вам?
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22.10.2021 18:12 Ответить
Мне нравится как зеленая жаба имеет гадюкинцев, голосовавших за нее. Как они сидят перед зеркалом и глядя на платежки, цены, пандемию, говорят сами себе "это не я голосовал, меня обманули".
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22.10.2021 18:18 Ответить
И мне нравится. Не нравится что я тоже среди наказанных, хотя был против зе.
Не нравится, что 4 года кинуть в жпо. Не нравится, что в моем прогнозе на 20 лет кроме жпо ничего не видно...
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22.10.2021 18:22 Ответить
Все будет норм. Зеля своего рода прививка от популизма. От "по приколу". Наши парни на востоке и волонтеры все сделают нормально. А вот совок все-таки сдохнет в душах украинских граждан. Жалко только времени, потраченного на очевидные понятия и принципы для 73% почитателей совка...
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22.10.2021 18:27 Ответить
Средь пира вспомню я печально:
«А что ж отчизна, милый край?»
А мне отвечают:
«С отчизной будет всё нормально,
Ты, знай, закусывай давай».

http://tekstovoi.ru/text/2611384_38332247p72902212_text_pesni_grazhdanskij_pafos.html
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22.10.2021 22:02 Ответить
Вообще супер.
Вчера эти фотография были в статье про задержание сотрудников ГБР за провокацию подкупа, а сегодня уже лоббирование интересов застройщиков.
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22.10.2021 18:07 Ответить
Я думал что у меня дежавю
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22.10.2021 23:30 Ответить
Опять покой им только снится. Опять схлестнулись жаба и гадюка. Кто краше из них решать тебе...
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22.10.2021 18:11 Ответить
Не знаю шо там і як, але до СБУ теж довіри немає...
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22.10.2021 18:13 Ответить
А разве ГБР не для этого было создано? Странно!
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22.10.2021 18:35 Ответить
хабарників тільки так і можна взяти,провокувати але видно їх здали перед операцією
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22.10.2021 18:56 Ответить
Просто так в ДБР не поступають. Їх мають перевіряти на детекторі брехні і вони повинні мати рекомендації з минулого місця роботи чи служби. Вигнати, на..єр, тих, хто давав рекомендації без права працювати в державних структурах. Настав час солідарної відповідальності ! Провести суди офіцерської честі !
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22.10.2021 19:28 Ответить
Боротьба за право надавати дах. СБУ&ДБР
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22.10.2021 22:43 Ответить
Потрібно підвищити ДБРівцям зарплати. Ті що є за малі. Змушені в старих мусорських традиціях працювати.
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22.10.2021 23:00 Ответить
Это раньше КГБ одних только ментов кошмарил. А при президенте Зеленском не забалуешь. СБУ ловит ГБР, ГБР ловит СБУ, а их всех вместе ловит НАБУ и прочие конторы имитации бурной деятельности. Громадянам от этой возни аж ни#уя, точно так же когда КГБ ментов ловил.
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23.10.2021 00:13 Ответить
И не только при зеле
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23.10.2021 16:33 Ответить
Короче, змея кусает себя за хвост.
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23.10.2021 16:12 Ответить
Прокурорские возмутились что их "хлеб" забирают )))
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23.10.2021 16:32 Ответить
Не так давно, у вихідний день, цілий день йшов дощ, здійснив свій задум проаналізувати , хто в Україні краде і бере хабарі? Раніше знав, але переконався, що це не бізнесмени, не підприємці, а це ті, хто в своєму паскудному житті не заробив жодної копійки, це паразити чиновники, які, як короста на тілі народу паразитують.
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23.10.2021 17:15 Ответить
 
 