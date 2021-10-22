Задержаны сотрудники ГБР, крышевавшие схемы застройщиков, - СБУ. ФОТО
СБУ подтвердила проведение спецоперации в Киеве, в ходе которой разоблачили двух сотрудников Государственного бюро расследований.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Это удалось сделать с поличным - при получении злоумышленниками денег за взятку. Они, по заказу бизнесмена, хотели подкупить работника прокуратуры и "решить нужный вопрос", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, указанные служащие ГБР системно лоббировали интересы застройщиков и "помогали" бизнесменам вести предпринимательскую деятельность.
Они маскировали свои действия под выполнение служебных обязанностей, связанных с разоблачением коррумпированных правоохранителей и госслужащих. При этом давили на других правоохранителей и должностных лиц с просьбами "закрыть глаза" на нарушения своих "клиентов".
В случаях, когда им отказывались "идти навстречу", сотрудники ГБР создавали искусственные условия для подкупа должностных лиц.
По одному из таких фактов их задокументировала СБУ.
В частности, участники противоправной схемы обратились к работнику прокуратуры с "просьбой" снять арест с "нужного" земельного участка, а также закрыть соответствующее уголовное производство. За такую услугу они обещали заплатить $5 тыс.
Злоумышленников задержали офицеры СБУ. Теперь им сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) ст. 370 (провокация подкупа).
Изучается возможная причастность фигурантов к другим противоправным действиям. Устанавливается круг всех лиц, которые могут быть причастны к этой преступной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также следователи Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Напомним, о задержании СБУ двух сотрудников ГБР стало известно вчера из неофициальных источников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не нравится, что 4 года кинуть в жпо. Не нравится, что в моем прогнозе на 20 лет кроме жпо ничего не видно...
«А что ж отчизна, милый край?»
А мне отвечают:
«С отчизной будет всё нормально,
Ты, знай, закусывай давай».
http://tekstovoi.ru/text/2611384_38332247p72902212_text_pesni_grazhdanskij_pafos.html
Вчера эти фотография были в статье про задержание сотрудников ГБР за провокацию подкупа, а сегодня уже лоббирование интересов застройщиков.