Задержаны сотрудники ГБР, крышевавшие схемы застройщиков, - СБУ. ФОТО

СБУ подтвердила проведение спецоперации в Киеве, в ходе которой разоблачили двух сотрудников Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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"Это удалось сделать с поличным - при получении злоумышленниками денег за взятку. Они, по заказу бизнесмена, хотели подкупить работника прокуратуры и "решить нужный вопрос", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, указанные служащие ГБР системно лоббировали интересы застройщиков и "помогали" бизнесменам вести предпринимательскую деятельность.

Они маскировали свои действия под выполнение служебных обязанностей, связанных с разоблачением коррумпированных правоохранителей и госслужащих. При этом давили на других правоохранителей и должностных лиц с просьбами "закрыть глаза" на нарушения своих "клиентов".

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В случаях, когда им отказывались "идти навстречу", сотрудники ГБР создавали искусственные условия для подкупа должностных лиц.

По одному из таких фактов их задокументировала СБУ.

В частности, участники противоправной схемы обратились к работнику прокуратуры с "просьбой" снять арест с "нужного" земельного участка, а также закрыть соответствующее уголовное производство. За такую ​​услугу они обещали заплатить $5 тыс.

Злоумышленников задержали офицеры СБУ. Теперь им сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) ст. 370 (провокация подкупа).

Изучается возможная причастность фигурантов к другим противоправным действиям. Устанавливается круг всех лиц, которые могут быть причастны к этой преступной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также следователи Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, о задержании СБУ двух сотрудников ГБР стало известно вчера из неофициальных источников.