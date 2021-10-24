УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11945 відвідувачів онлайн
Новини Фото Боротьба з коронавірусом
8 709 46

Шахраї сміливо вказують контактні телефони для замовлення підроблених COVID-сертифікатів, а поліція не помічає, - волонтер Боєчко. СКРІНШОТ

Волонтер і засновник ордена "Народний герой" Андрій Боєчко закликав правоохоронців реагувати на повідомлення в соцмережах.

Про це він пише у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно побачив у Телеграм! Продають усе! Хочеш такий - плати більше. Дешевший - буде дешевший! Цікаво, наша "реорганізована" і чесна поліція цього всього не бачить? Може хтось позначить поліцейських чинуш, які відповідають за шахрайство!!! Все чувак виклав, навіть телефон! Бери і саджай!", - зазначає Боєчко.

Він додав до посту скрін із телеграму.

Читайте також: "Прийшла в приймальне, дала $100", - у реанімаціях Одеси беруть гроші за госпіталізацію хворих на коронавірус. ФОТОфакт

Шахраї сміливо вказують контактні телефони для замовлення підроблених COVID-сертифікатів, а поліція не помічає, - волонтер Боєчко 01

сертифікат (427) Боєчко Андрій (6) Telegram (285) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
полицейские боятся в ходе расследования выйти на свое же руководство
показати весь коментар
24.10.2021 18:38 Відповісти
+22
показати весь коментар
24.10.2021 19:20 Відповісти
+6
А может так 73% подсократится?
показати весь коментар
24.10.2021 18:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
полицейские боятся в ходе расследования выйти на свое же руководство
показати весь коментар
24.10.2021 18:38 Відповісти
Вызвал группу захвата на свой арест)))
показати весь коментар
24.10.2021 18:43 Відповісти
А может так 73% подсократится?
показати весь коментар
24.10.2021 18:39 Відповісти
вибори покажуть
показати весь коментар
24.10.2021 18:47 Відповісти
annie

добрий день
буфет інституту педіатрії

показати весь коментар
24.10.2021 18:41 Відповісти
то стьоб дурню!
показати весь коментар
24.10.2021 18:48 Відповісти
На цього волонтера,також багато негативної інформації є.
показати весь коментар
24.10.2021 18:46 Відповісти
По слову Helsi могу представить какие они "международные сертификаты" рисуют. Скорее всего Гадя Савченко у них отоваривалась.
показати весь коментар
24.10.2021 18:46 Відповісти
гадi могли насрать на голову. видати а в систeму нe занeсти!
показати весь коментар
24.10.2021 18:49 Відповісти
там где нищета, зарабатывают на всем, ничего не боясь и насрать на все приоритеты
показати весь коментар
24.10.2021 18:49 Відповісти
А може там і "нищета", бо срати хочуть на всі пріоритети?
показати весь коментар
24.10.2021 19:00 Відповісти
Ну в нас,можна і два біометричних паспорта мати і двоє прав,спокійно.Все можна.
показати весь коментар
24.10.2021 18:51 Відповісти
ПРоблема в тому, що навіть якщо тих "вакцнаторів" і піймають, то все закінчиться тим, що ще на етапі слідства або вже в суді з них скачають бабло і випустять. А тому цей бізнес прибутковий: ловлять же далеко не всіх. І поки він буде вигідний-він буде йти по-повній. Це ще Маркс сказав. Не відносно "вакцинаторів" а відносно бізнесу.
показати весь коментар
24.10.2021 19:14 Відповісти
Чесний знайшовся. Видурені гроші людям повіддавав?
показати весь коментар
24.10.2021 19:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xuik5qfaz_I&t=958s ось про цього "волонтьора" і "народного недогероя"
показати весь коментар
24.10.2021 23:26 Відповісти
я чув про нього за 16 року https://www.youtube.com/watch?v=iKvBGrlTC0Q
показати весь коментар
24.10.2021 23:47 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2021 19:20 Відповісти
Канєша відіт. С занєсєнієм
показати весь коментар
24.10.2021 19:31 Відповісти
Интересно, наша "реорганизованная" и честная полиция этого всего не видит?
Наша реорганизованная и честная полиция наверное этим пользуется и с этого в том числе кормится. Это Украина со всеми вытекающими.
показати весь коментар
24.10.2021 19:35 Відповісти
Садить нахрен тех кто продаёт и покупает.
показати весь коментар
24.10.2021 19:48 Відповісти
ну, как по мне, в данном случае не стоит их трогать... ибо тот, кто воспользуется такими услугами, в итоге заплатит дважды недешевую цену... может, чему и научится... исчезнуть они могут исключительно вместе с упавшим спросом...
показати весь коментар
24.10.2021 19:57 Відповісти
Я в нулевых в отеле крутом работал. К нам периодически заходили менты и грозно требовали выдать гостей, которые привели проституток, мы их посылали лесом и давали журнал типа "Киев Вечерний" или типа того. Говорили, дядя милиционер откройте последнюю страницу, позвоните, вам все расскажут и даже адрес где главная база. Но все бордели крышевали менты постарше, там денег заработать нельзя было.
показати весь коментар
24.10.2021 20:04 Відповісти
Ті, хто купує довідки із реальним занесенням до бази ризикує тим, що при бажанні опісля реально вакцинуватись вже не вийде - система буде видавати інформацію про здійснене щеплення і поново вакцинуватись буде неможливо.
показати весь коментар
24.10.2021 20:09 Відповісти
так там пока не понятно, будет 3 или 4 укола... Ляшко вроде писал, решают) так ведь и 6 или 7 может быть в итоге, или 10 даже)) пути Господни неисповедимы
показати весь коментар
24.10.2021 20:26 Відповісти
Возможно ковид действительно придумали, чтобы всех тупых идиотов извести. Сначала идиоты игнорируют опасность, потом вакцины, потом тратят деньги на липовые справки... Сколько такой даун проживет?
показати весь коментар
24.10.2021 20:22 Відповісти
гос секретарь сша полностью вакцинированный умер два дня назад от ковид, а в израиле в ковид больницах 70% вакцинированных лежит.
показати весь коментар
24.10.2021 21:03 Відповісти
Этот кусок информации как-то обьясняет причину не верить медикам на второй год роста пандемии? Это уже давно не критическое мышление, а обычная тупость.
показати весь коментар
24.10.2021 22:20 Відповісти
Израиль одним из первых начал вакцинацию. Возможно, прошло уже полгода или даже год? Ведь это как грипп или ОРЗ, иммунитета максимум на год хватает.
показати весь коментар
25.10.2021 00:57 Відповісти
Ох уж эти любители колоться, лишь бы что уколоть
показати весь коментар
24.10.2021 22:29 Відповісти
Сергей Михалков
Прививка

- На прививку! Первый класс!
- Вы слыхали? Это нас!.. -
Я прививки не боюсь:
Если надо - уколюсь!
Ну, подумаешь, укол!
Укололи и - пошел…

Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу.

Я вхожу один из первых
В медицинский кабинет.
У меня стальные нервы
Или вовсе нервов нет!

Если только кто бы знал бы,
Что билеты на футбол
Я охотно променял бы
На добавочный укол!..

- На прививку! Первый класс!
- Вы слыхали? Это нас!.. -
Почему я встал у стенки?
У меня… дрожат коленки…
показати весь коментар
25.10.2021 13:22 Відповісти
Здесь и на цензоре таких многовато

Привет, аквариус... дидовик сошел с дистанции...остальные номерные антиваксеры ничтожны
показати весь коментар
24.10.2021 20:32 Відповісти
Это для антивакциров, записавшим себя и своих родных на тот свет.
показати весь коментар
24.10.2021 20:34 Відповісти
а за єто в...бали в каждом районе кого нибудь за последний месяц? да так чтоб остался без трусов и жена с детьми остались бомжами? НЕТ!!!! вот потому и подделивают. а менты устраиваясь на службу уже представляют нарушителей законов с которых будут стричь бабло. ЗАКОНЫ НЕ ДЕЙСТВУЮТ. КОРРУПЦИЯ ПОБЕЖДАЕТ!!!
показати весь коментар
24.10.2021 20:48 Відповісти
Ще питання, як їх вносять у базу вакцинованих.
Це лікарі роблять?
Дурні готові платити за довідки, купувати квитки поза касою. Нестримний потяг дати хабаря помічаю у громадському транспорті, коли замість оплати картою , чи не половина пасажирів дає готівку водію. А потім всім підвищують ціну за проїзд, бо ж зафіксованих проплат мало. Не окуповується рейс.
показати весь коментар
24.10.2021 21:33 Відповісти
Коротко про цього "народного героя" та "волонтьора" https://www.youtube.com/watch?v=xuik5qfaz_I&t=958s https://www.youtube.com/watch?v=xuik5qfaz_I&t=958s

показати весь коментар
24.10.2021 22:39 Відповісти
Україна може опинитися в "чорному" списку для цивілізованих країн через фальшиві COVID-документи
показати весь коментар
24.10.2021 23:12 Відповісти
скажи ты вакцинирован? если нет, то планируешь это делать?:
показати весь коментар
25.10.2021 00:08 Відповісти
 
 