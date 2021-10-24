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Шахраї сміливо вказують контактні телефони для замовлення підроблених COVID-сертифікатів, а поліція не помічає, - волонтер Боєчко. СКРІНШОТ
Волонтер і засновник ордена "Народний герой" Андрій Боєчко закликав правоохоронців реагувати на повідомлення в соцмережах.
Про це він пише у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно побачив у Телеграм! Продають усе! Хочеш такий - плати більше. Дешевший - буде дешевший! Цікаво, наша "реорганізована" і чесна поліція цього всього не бачить? Може хтось позначить поліцейських чинуш, які відповідають за шахрайство!!! Все чувак виклав, навіть телефон! Бери і саджай!", - зазначає Боєчко.
Він додав до посту скрін із телеграму.
Топ коментарі
+26 Пацюк Олег
показати весь коментар24.10.2021 18:38 Відповісти Посилання
+22 Шимус
показати весь коментар24.10.2021 19:20 Відповісти Посилання
+6 Stepan Ivanoff
показати весь коментар24.10.2021 18:39 Відповісти Посилання
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добрий день
буфет інституту педіатрії
Наша реорганизованная и честная полиция наверное этим пользуется и с этого в том числе кормится. Это Украина со всеми вытекающими.
Прививка
- На прививку! Первый класс!
- Вы слыхали? Это нас!.. -
Я прививки не боюсь:
Если надо - уколюсь!
Ну, подумаешь, укол!
Укололи и - пошел…
Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу.
Я вхожу один из первых
В медицинский кабинет.
У меня стальные нервы
Или вовсе нервов нет!
Если только кто бы знал бы,
Что билеты на футбол
Я охотно променял бы
На добавочный укол!..
- На прививку! Первый класс!
- Вы слыхали? Это нас!.. -
Почему я встал у стенки?
У меня… дрожат коленки…
Привет, аквариус... дидовик сошел с дистанции...остальные номерные антиваксеры ничтожны
Це лікарі роблять?
Дурні готові платити за довідки, купувати квитки поза касою. Нестримний потяг дати хабаря помічаю у громадському транспорті, коли замість оплати картою , чи не половина пасажирів дає готівку водію. А потім всім підвищують ціну за проїзд, бо ж зафіксованих проплат мало. Не окуповується рейс.