Шахраї сміливо вказують контактні телефони для замовлення підроблених COVID-сертифікатів, а поліція не помічає, - волонтер Боєчко. СКРІНШОТ

Волонтер і засновник ордена "Народний герой" Андрій Боєчко закликав правоохоронців реагувати на повідомлення в соцмережах.

Про це він пише у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно побачив у Телеграм! Продають усе! Хочеш такий - плати більше. Дешевший - буде дешевший! Цікаво, наша "реорганізована" і чесна поліція цього всього не бачить? Може хтось позначить поліцейських чинуш, які відповідають за шахрайство!!! Все чувак виклав, навіть телефон! Бери і саджай!", - зазначає Боєчко.

Він додав до посту скрін із телеграму.

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