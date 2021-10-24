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Мошенники смело указывают контактные телефоны для заказа поддельных COVID-сертификатов, а полиция не замечает, - волонтер Боечко. СКРИНШОТ
Волонтер и основатель ордена "Народный герой" Андрей Боечко призвал правоохранителей реагировать на сообщения в соцсетях.
Об этом он пишет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Только увидел в Телеграмм! Продают все! Хочешь такой - плати больше. Дешевле - будет дешевле! Интересно, наша "реорганизованная" и честная полиция этого всего не видит? Может, кто-то упомянет полицейских чинуш, которые отвечают за мошенничество!!! Все чувак выложил, даже телефон! Бери и сажай!", - указал Боечко.
Он приложил к посту скрин из Telegram.
Топ комментарии
+26 Пацюк Олег
показать весь комментарий24.10.2021 18:38 Ответить Ссылка
+22 Шимус
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+6 Stepan Ivanoff
показать весь комментарий24.10.2021 18:39 Ответить Ссылка
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добрий день
буфет інституту педіатрії
Наша реорганизованная и честная полиция наверное этим пользуется и с этого в том числе кормится. Это Украина со всеми вытекающими.
Прививка
- На прививку! Первый класс!
- Вы слыхали? Это нас!.. -
Я прививки не боюсь:
Если надо - уколюсь!
Ну, подумаешь, укол!
Укололи и - пошел…
Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу.
Я вхожу один из первых
В медицинский кабинет.
У меня стальные нервы
Или вовсе нервов нет!
Если только кто бы знал бы,
Что билеты на футбол
Я охотно променял бы
На добавочный укол!..
- На прививку! Первый класс!
- Вы слыхали? Это нас!.. -
Почему я встал у стенки?
У меня… дрожат коленки…
Привет, аквариус... дидовик сошел с дистанции...остальные номерные антиваксеры ничтожны
Це лікарі роблять?
Дурні готові платити за довідки, купувати квитки поза касою. Нестримний потяг дати хабаря помічаю у громадському транспорті, коли замість оплати картою , чи не половина пасажирів дає готівку водію. А потім всім підвищують ціну за проїзд, бо ж зафіксованих проплат мало. Не окуповується рейс.