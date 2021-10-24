Мошенники смело указывают контактные телефоны для заказа поддельных COVID-сертификатов, а полиция не замечает, - волонтер Боечко. СКРИНШОТ

Волонтер и основатель ордена "Народный герой" Андрей Боечко призвал правоохранителей реагировать на сообщения в соцсетях.

Об этом он пишет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только увидел в Телеграмм! Продают все! Хочешь такой - плати больше. Дешевле - будет дешевле! Интересно, наша "реорганизованная" и честная полиция этого всего не видит? Может, кто-то упомянет полицейских чинуш, которые отвечают за мошенничество!!! Все чувак выложил, даже телефон! Бери и сажай!", - указал Боечко.

Он приложил к посту скрин из Telegram.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пришла в приемное, дала $100", - в реанимациях Одессы берут деньги за госпитализацию больных коронавирусом. ФОТОфакт