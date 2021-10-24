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Мошенники смело указывают контактные телефоны для заказа поддельных COVID-сертификатов, а полиция не замечает, - волонтер Боечко. СКРИНШОТ

Волонтер и основатель ордена "Народный герой" Андрей Боечко призвал правоохранителей реагировать на сообщения в соцсетях.

Об этом он пишет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только увидел в Телеграмм! Продают все! Хочешь такой - плати больше. Дешевле - будет дешевле! Интересно, наша "реорганизованная" и честная полиция этого всего не видит? Может, кто-то упомянет полицейских чинуш, которые отвечают за мошенничество!!! Все чувак выложил, даже телефон! Бери и сажай!", - указал Боечко.

Он приложил к посту скрин из Telegram.

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Мошенники смело указывают контактные телефоны для заказа поддельных COVID-сертификатов, а полиция не замечает, - волонтер Боечко 01

Автор: 

сертификат (227) Боечко Андрей (11) Telegram (114) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+26
полицейские боятся в ходе расследования выйти на свое же руководство
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24.10.2021 18:38 Ответить
+22
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24.10.2021 19:20 Ответить
+6
А может так 73% подсократится?
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24.10.2021 18:39 Ответить
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полицейские боятся в ходе расследования выйти на свое же руководство
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24.10.2021 18:38 Ответить
Вызвал группу захвата на свой арест)))
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24.10.2021 18:43 Ответить
А может так 73% подсократится?
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24.10.2021 18:39 Ответить
вибори покажуть
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24.10.2021 18:47 Ответить
annie

добрий день
буфет інституту педіатрії

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24.10.2021 18:41 Ответить
то стьоб дурню!
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24.10.2021 18:48 Ответить
На цього волонтера,також багато негативної інформації є.
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24.10.2021 18:46 Ответить
По слову Helsi могу представить какие они "международные сертификаты" рисуют. Скорее всего Гадя Савченко у них отоваривалась.
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24.10.2021 18:46 Ответить
гадi могли насрать на голову. видати а в систeму нe занeсти!
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24.10.2021 18:49 Ответить
там где нищета, зарабатывают на всем, ничего не боясь и насрать на все приоритеты
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24.10.2021 18:49 Ответить
А може там і "нищета", бо срати хочуть на всі пріоритети?
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24.10.2021 19:00 Ответить
Ну в нас,можна і два біометричних паспорта мати і двоє прав,спокійно.Все можна.
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24.10.2021 18:51 Ответить
ПРоблема в тому, що навіть якщо тих "вакцнаторів" і піймають, то все закінчиться тим, що ще на етапі слідства або вже в суді з них скачають бабло і випустять. А тому цей бізнес прибутковий: ловлять же далеко не всіх. І поки він буде вигідний-він буде йти по-повній. Це ще Маркс сказав. Не відносно "вакцинаторів" а відносно бізнесу.
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24.10.2021 19:14 Ответить
Чесний знайшовся. Видурені гроші людям повіддавав?
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24.10.2021 19:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xuik5qfaz_I&t=958s ось про цього "волонтьора" і "народного недогероя"
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24.10.2021 23:26 Ответить
я чув про нього за 16 року https://www.youtube.com/watch?v=iKvBGrlTC0Q
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24.10.2021 23:47 Ответить
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24.10.2021 19:20 Ответить
Канєша відіт. С занєсєнієм
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24.10.2021 19:31 Ответить
Интересно, наша "реорганизованная" и честная полиция этого всего не видит?
Наша реорганизованная и честная полиция наверное этим пользуется и с этого в том числе кормится. Это Украина со всеми вытекающими.
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24.10.2021 19:35 Ответить
Садить нахрен тех кто продаёт и покупает.
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24.10.2021 19:48 Ответить
ну, как по мне, в данном случае не стоит их трогать... ибо тот, кто воспользуется такими услугами, в итоге заплатит дважды недешевую цену... может, чему и научится... исчезнуть они могут исключительно вместе с упавшим спросом...
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24.10.2021 19:57 Ответить
Я в нулевых в отеле крутом работал. К нам периодически заходили менты и грозно требовали выдать гостей, которые привели проституток, мы их посылали лесом и давали журнал типа "Киев Вечерний" или типа того. Говорили, дядя милиционер откройте последнюю страницу, позвоните, вам все расскажут и даже адрес где главная база. Но все бордели крышевали менты постарше, там денег заработать нельзя было.
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24.10.2021 20:04 Ответить
Ті, хто купує довідки із реальним занесенням до бази ризикує тим, що при бажанні опісля реально вакцинуватись вже не вийде - система буде видавати інформацію про здійснене щеплення і поново вакцинуватись буде неможливо.
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24.10.2021 20:09 Ответить
так там пока не понятно, будет 3 или 4 укола... Ляшко вроде писал, решают) так ведь и 6 или 7 может быть в итоге, или 10 даже)) пути Господни неисповедимы
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24.10.2021 20:26 Ответить
Возможно ковид действительно придумали, чтобы всех тупых идиотов извести. Сначала идиоты игнорируют опасность, потом вакцины, потом тратят деньги на липовые справки... Сколько такой даун проживет?
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24.10.2021 20:22 Ответить
гос секретарь сша полностью вакцинированный умер два дня назад от ковид, а в израиле в ковид больницах 70% вакцинированных лежит.
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24.10.2021 21:03 Ответить
Этот кусок информации как-то обьясняет причину не верить медикам на второй год роста пандемии? Это уже давно не критическое мышление, а обычная тупость.
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24.10.2021 22:20 Ответить
Израиль одним из первых начал вакцинацию. Возможно, прошло уже полгода или даже год? Ведь это как грипп или ОРЗ, иммунитета максимум на год хватает.
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25.10.2021 00:57 Ответить
Ох уж эти любители колоться, лишь бы что уколоть
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24.10.2021 22:29 Ответить
Сергей Михалков
Прививка

- На прививку! Первый класс!
- Вы слыхали? Это нас!.. -
Я прививки не боюсь:
Если надо - уколюсь!
Ну, подумаешь, укол!
Укололи и - пошел…

Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу.

Я вхожу один из первых
В медицинский кабинет.
У меня стальные нервы
Или вовсе нервов нет!

Если только кто бы знал бы,
Что билеты на футбол
Я охотно променял бы
На добавочный укол!..

- На прививку! Первый класс!
- Вы слыхали? Это нас!.. -
Почему я встал у стенки?
У меня… дрожат коленки…
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25.10.2021 13:22 Ответить
Здесь и на цензоре таких многовато

Привет, аквариус... дидовик сошел с дистанции...остальные номерные антиваксеры ничтожны
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24.10.2021 20:32 Ответить
Это для антивакциров, записавшим себя и своих родных на тот свет.
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24.10.2021 20:34 Ответить
а за єто в...бали в каждом районе кого нибудь за последний месяц? да так чтоб остался без трусов и жена с детьми остались бомжами? НЕТ!!!! вот потому и подделивают. а менты устраиваясь на службу уже представляют нарушителей законов с которых будут стричь бабло. ЗАКОНЫ НЕ ДЕЙСТВУЮТ. КОРРУПЦИЯ ПОБЕЖДАЕТ!!!
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24.10.2021 20:48 Ответить
Ще питання, як їх вносять у базу вакцинованих.
Це лікарі роблять?
Дурні готові платити за довідки, купувати квитки поза касою. Нестримний потяг дати хабаря помічаю у громадському транспорті, коли замість оплати картою , чи не половина пасажирів дає готівку водію. А потім всім підвищують ціну за проїзд, бо ж зафіксованих проплат мало. Не окуповується рейс.
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24.10.2021 21:33 Ответить
Коротко про цього "народного героя" та "волонтьора" https://www.youtube.com/watch?v=xuik5qfaz_I&t=958s https://www.youtube.com/watch?v=xuik5qfaz_I&t=958s

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24.10.2021 22:39 Ответить
Україна може опинитися в "чорному" списку для цивілізованих країн через фальшиві COVID-документи
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24.10.2021 23:12 Ответить
скажи ты вакцинирован? если нет, то планируешь это делать?:
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25.10.2021 00:08 Ответить
 
 