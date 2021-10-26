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Лікар-травматолог зі спільником торгували COVID-сертифікатами про вакцинацію на Хмельниччині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Хмельниччини викрили лікаря та його спільника, які "торгували" COVID-сертифікатами про вакцинацію. За грошову винагороду лікар через посередника гарантував громадянам сертифікат без фактичної вакцинації.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

26 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали посередника після передачі працівнику медичного закладу неправомірної вигоди.

Лікар-травматолог однієї з лікарень регіону отримав через посередника 5 тис. гривень неправомірної вигоди. За цю суму гарантував громадянинові "липову" вакцинацію проти COVID-19, внесення даних до відповідної бази та отримання сертифікату про вакцинацію.

Заходи з документування корупційної "схеми" отримання сертифікатів проводилися під контролем працівників поліції. За місцем роботи медпрацівника, крім суми хабаря, правоохоронці вилучили 12 тис. доларів, походження яких встановлюється.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення лікарю та посереднику про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

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Розслідування у кримінальному провадженні проводиться за статтею 368 Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура. У ході слідства поліцейські встановлюватимуть причетність зловмисників до вчинення подібних злочинів, а також осіб, які могли звертатися до них за такою послугою.

У поліції зазначили, що за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачена відповідальність - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Лікар-травматолог зі спільником торгували COVID-сертифікатами про вакцинацію на Хмельниччині, - поліція 01
Лікар-травматолог зі спільником торгували COVID-сертифікатами про вакцинацію на Хмельниччині, - поліція 02
Лікар-травматолог зі спільником торгували COVID-сертифікатами про вакцинацію на Хмельниччині, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

затримання (4355) підробка (441) сертифікат (427) Хмельницька область (982)


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Топ коментарі
+4
А потом всякие антиваксеры орут о болеющих вакцинированных. Таких вот идиотов нужно метить и просто отказывать им в лечении. Пусть сразу идут к попу РПЦ. Он поможет.
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26.10.2021 14:51 Відповісти
+2
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26.10.2021 14:51 Відповісти
+2
Так и "Дия" такая-же. Как и все поделки зеленых диджитализаторов.
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26.10.2021 14:52 Відповісти
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странный , конечно, реестр, что хочу, то и вношу!
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26.10.2021 14:50 Відповісти
Так и "Дия" такая-же. Как и все поделки зеленых диджитализаторов.
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26.10.2021 14:52 Відповісти
А потом всякие антиваксеры орут о болеющих вакцинированных. Таких вот идиотов нужно метить и просто отказывать им в лечении. Пусть сразу идут к попу РПЦ. Он поможет.
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26.10.2021 14:51 Відповісти
Вооооот. А не принуждали бы людей и картина была бы чистой. А теперь вся статистика псу под хвост. Кто виноват? Власть.
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26.10.2021 14:53 Відповісти
Так за организацию вакцинации, как и за реестр, отвечает именно власть. Или не власть? И почему у нас засекречена информация о вакцинации депутатов? Это ведь лучший пример для люмпена.
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26.10.2021 14:56 Відповісти
Вооот. И сразу же вызывает доверие и к власти и к вакцинации. О чем я и говорю. Пусть, как говорится, или трусы наденут, или крестик снимут.
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26.10.2021 15:07 Відповісти
Я об этом говорю постоянно. Что вакцинацию провалила именно зеленая власть своим поголовным враньем и воровством.
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26.10.2021 15:25 Відповісти
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26.10.2021 14:51 Відповісти
Покажите по телевизору онлайн суд, который впаяет десятку с конфискацией,тогда другие задумаются.
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26.10.2021 14:54 Відповісти
будете вы суки сидеть за свои уколы
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26.10.2021 14:56 Відповісти
Влада гнобить малий бізнес! Нізабудімніпрастім!
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26.10.2021 14:59 Відповісти
Та ця влада своєму майбутньому вже вирок підписала. Зеленському також. Другого терміну йому не бачити як своїх вух без дзеркала.
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26.10.2021 15:09 Відповісти
Если бы не совки, ему бы и первого срока у власти не было бы.
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26.10.2021 15:27 Відповісти
так и врачей не останется, всех повяжут
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26.10.2021 15:16 Відповісти
Журналіст:
- Скільки депутатів вакциновано?
Корнієнко:
- Ми не можемо цю інформацію навіть запитувати. Тому що це порушення законодавства про персональні дані.
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26.10.2021 15:16 Відповісти
Всякие казино и тотализаторы легализовали, коллекторы работаю беспроблемно, а чем врачи хуже, им тоже хочется зарабатывать по 4000$ как и учителям. Ведь можно ж продавать врачам лицензии на выписку таких сертификатов, и пополнение бюджета и людям помощь. А если серьезно, то почему до сих пор нету сертефиката отсутствия открытой формы туберкулёза? Что, уже победили туберкулез и сотни тысяч больных исцелились? Чем больше власть будет делать тупoрылых запретов, тем меньше будет у неё легитимности в глазах людей.
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26.10.2021 15:18 Відповісти
причём тут туберкулёз если решается конкретно проблема с ковидом?
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26.10.2021 16:04 Відповісти
Жодна вакцина фактично не пройшла повну перевірку тому ніхто не має права нікого змушувати "вакцинуватись" Ні напряму, ні опосередковано. І якщо через кілька років з'ясується що ця "вакцинація" завдала шкоди людині - держава зобов'язана буде платити компенсацію. Інша справа якщо люди вакцинуються добровільно.
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26.10.2021 15:42 Відповісти
Мова йде про підробку. НЕ ХОЧЕ людина вакцинуватись - це її ПРАВО. АЛЕ за підробку потрібно давати нормальні строки. Поїде короновірусний з бумагою такою та позаражає багатьох.
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27.10.2021 07:58 Відповісти
 
 