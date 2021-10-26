Врач-травматолог с сообщником торговали COVID-сертификатами о вакцинации на Хмельнитчине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские Хмельнитчины разоблачили врача и его сообщника, которые "торговали" COVID-сертификатами о вакцинации. За денежное вознаграждение врач через посредника гарантировал гражданам получение сертификата без фактической вакцинации.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
26 октября оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции и следователи следственного управления областной полиции задержали посредника после передачи работнику медицинского учреждения неправомерной выгоды.
Врач-травматолог одной из больниц региона получил через посредника 5 тыс. гривен неправомерной выгоды. За эту сумму он гарантировал гражданину "липовую" вакцинацию от COVID-19, внесение данных в соответствующую базу и получение сертификата о вакцинации.
Мероприятия по документированию коррупционной схемы получения сертификатов проводились под контролем работников полиции. По месту работы медработника, кроме суммы взятки, правоохранители изъяли 12 тыс. долларов, происхождение которых устанавливается.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщения врачу и посреднику о подозрении и избрании им мер пресечения.
Расследование в уголовном производстве проводится по статье 368 Уголовного кодекса Украины, процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая областная прокуратура. В ходе следствия полицейские будут устанавливать причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений, а также лиц, которые могли обращаться к ним за такой услугой.
В полиции отметили, что за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом действующим законодательством предусмотрена ответственность - лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
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