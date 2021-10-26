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Врач-травматолог с сообщником торговали COVID-сертификатами о вакцинации на Хмельнитчине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Хмельнитчины разоблачили врача и его сообщника, которые "торговали" COVID-сертификатами о вакцинации. За денежное вознаграждение врач через посредника гарантировал гражданам получение сертификата без фактической вакцинации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

26 октября оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции и следователи следственного управления областной полиции задержали посредника после передачи работнику медицинского учреждения неправомерной выгоды.

Врач-травматолог одной из больниц региона получил через посредника 5 тыс. гривен неправомерной выгоды. За эту сумму он гарантировал гражданину "липовую" вакцинацию от COVID-19, внесение данных в соответствующую базу и получение сертификата о вакцинации.

Мероприятия по документированию коррупционной схемы получения сертификатов проводились под контролем работников полиции. По месту работы медработника, кроме суммы взятки, правоохранители изъяли 12 тыс. долларов, происхождение которых устанавливается.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщения врачу и посреднику о подозрении и избрании им мер пресечения.

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Расследование в уголовном производстве проводится по статье 368 Уголовного кодекса Украины, процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая областная прокуратура. В ходе следствия полицейские будут устанавливать причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений, а также лиц, которые могли обращаться к ним за такой услугой.

В полиции отметили, что за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом действующим законодательством предусмотрена ответственность - лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Врач-травматолог с сообщником торговали COVID-сертификатами о вакцинации на Хмельнитчине, - полиция 01
Врач-травматолог с сообщником торговали COVID-сертификатами о вакцинации на Хмельнитчине, - полиция 02
Врач-травматолог с сообщником торговали COVID-сертификатами о вакцинации на Хмельнитчине, - полиция 03
Фото: сайт полиции

задержание (6690) подделка (440) сертификат (227) Хмельницкая область (962)


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Топ комментарии
+4
А потом всякие антиваксеры орут о болеющих вакцинированных. Таких вот идиотов нужно метить и просто отказывать им в лечении. Пусть сразу идут к попу РПЦ. Он поможет.
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26.10.2021 14:51 Ответить
+2
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26.10.2021 14:51 Ответить
+2
Так и "Дия" такая-же. Как и все поделки зеленых диджитализаторов.
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26.10.2021 14:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
странный , конечно, реестр, что хочу, то и вношу!
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26.10.2021 14:50 Ответить
Так и "Дия" такая-же. Как и все поделки зеленых диджитализаторов.
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26.10.2021 14:52 Ответить
А потом всякие антиваксеры орут о болеющих вакцинированных. Таких вот идиотов нужно метить и просто отказывать им в лечении. Пусть сразу идут к попу РПЦ. Он поможет.
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26.10.2021 14:51 Ответить
Вооооот. А не принуждали бы людей и картина была бы чистой. А теперь вся статистика псу под хвост. Кто виноват? Власть.
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26.10.2021 14:53 Ответить
Так за организацию вакцинации, как и за реестр, отвечает именно власть. Или не власть? И почему у нас засекречена информация о вакцинации депутатов? Это ведь лучший пример для люмпена.
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26.10.2021 14:56 Ответить
Вооот. И сразу же вызывает доверие и к власти и к вакцинации. О чем я и говорю. Пусть, как говорится, или трусы наденут, или крестик снимут.
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26.10.2021 15:07 Ответить
Я об этом говорю постоянно. Что вакцинацию провалила именно зеленая власть своим поголовным враньем и воровством.
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26.10.2021 15:25 Ответить
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26.10.2021 14:51 Ответить
Покажите по телевизору онлайн суд, который впаяет десятку с конфискацией,тогда другие задумаются.
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26.10.2021 14:54 Ответить
будете вы суки сидеть за свои уколы
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26.10.2021 14:56 Ответить
Влада гнобить малий бізнес! Нізабудімніпрастім!
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26.10.2021 14:59 Ответить
Та ця влада своєму майбутньому вже вирок підписала. Зеленському також. Другого терміну йому не бачити як своїх вух без дзеркала.
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26.10.2021 15:09 Ответить
Если бы не совки, ему бы и первого срока у власти не было бы.
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26.10.2021 15:27 Ответить
так и врачей не останется, всех повяжут
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26.10.2021 15:16 Ответить
Журналіст:
- Скільки депутатів вакциновано?
Корнієнко:
- Ми не можемо цю інформацію навіть запитувати. Тому що це порушення законодавства про персональні дані.
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26.10.2021 15:16 Ответить
Всякие казино и тотализаторы легализовали, коллекторы работаю беспроблемно, а чем врачи хуже, им тоже хочется зарабатывать по 4000$ как и учителям. Ведь можно ж продавать врачам лицензии на выписку таких сертификатов, и пополнение бюджета и людям помощь. А если серьезно, то почему до сих пор нету сертефиката отсутствия открытой формы туберкулёза? Что, уже победили туберкулез и сотни тысяч больных исцелились? Чем больше власть будет делать тупoрылых запретов, тем меньше будет у неё легитимности в глазах людей.
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26.10.2021 15:18 Ответить
причём тут туберкулёз если решается конкретно проблема с ковидом?
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26.10.2021 16:04 Ответить
Жодна вакцина фактично не пройшла повну перевірку тому ніхто не має права нікого змушувати "вакцинуватись" Ні напряму, ні опосередковано. І якщо через кілька років з'ясується що ця "вакцинація" завдала шкоди людині - держава зобов'язана буде платити компенсацію. Інша справа якщо люди вакцинуються добровільно.
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26.10.2021 15:42 Ответить
Мова йде про підробку. НЕ ХОЧЕ людина вакцинуватись - це її ПРАВО. АЛЕ за підробку потрібно давати нормальні строки. Поїде короновірусний з бумагою такою та позаражає багатьох.
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27.10.2021 07:58 Ответить
 
 