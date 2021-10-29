Обстріл російськими військами Трьохізбенки кваліфікований як теракт. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через ворожий обстріл Трьохізбенки на Донбасі. Справа була кваліфікована як терористичний акт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею "терористичний акт" за фактом чергового обстрілу цивільних об'єктів прифронтового села Трьохзбенка на Луганщині, скоєного напередодні російськими окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що наразі СБУ проводить документування обставин злочину та завданих ворожим обстрілом збитків, опитування свідків та очевидців, відпрацювання показань потерпілих.

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