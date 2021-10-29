Обстріл російськими військами Трьохізбенки кваліфікований як теракт. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через ворожий обстріл Трьохізбенки на Донбасі. Справа була кваліфікована як терористичний акт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею "терористичний акт" за фактом чергового обстрілу цивільних об'єктів прифронтового села Трьохзбенка на Луганщині, скоєного напередодні російськими окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що наразі СБУ проводить документування обставин злочину та завданих ворожим обстрілом збитків, опитування свідків та очевидців, відпрацювання показань потерпілих.
Топ коментарі
+4 secret secret_too
показати весь коментар29.10.2021 16:17 Відповісти Посилання
+4 Русский Алкаш
показати весь коментар29.10.2021 16:25 Відповісти Посилання
+2 Александр Иванов #442761
показати весь коментар29.10.2021 16:06 Відповісти Посилання
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2 обстрелять опорный пункт, в надежде получить ответку по мирняку.
3 получить точечную ответку после выхода из застройки.
4 обстрелять застройку и побежать плакаться в обсе что укры обстреливают мирняк.
так воюет расея.
так воюют расеяне.
Верные ленинцы и большевики. В общем, не люди.