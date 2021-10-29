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Обстріл російськими військами Трьохізбенки кваліфікований як теракт. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через ворожий обстріл Трьохізбенки на Донбасі. Справа була кваліфікована як терористичний акт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею "терористичний акт" за фактом чергового обстрілу цивільних об'єктів прифронтового села Трьохзбенка на Луганщині, скоєного напередодні російськими окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що наразі СБУ проводить документування обставин злочину та завданих ворожим обстрілом збитків, опитування свідків та очевидців, відпрацювання показань потерпілих.

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Обстріл російськими військами Трьохізбенки кваліфікований як теракт 01
Обстріл російськими військами Трьохізбенки кваліфікований як теракт 02
Обстріл російськими військами Трьохізбенки кваліфікований як теракт 03
Обстріл російськими військами Трьохізбенки кваліфікований як теракт 04

Автор: 

обстріл (29293) теракт (1029) Донбас (22358) найманці рф (2066) Луганська область (4894)


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Топ коментарі
+4
1 спрятаться в застройке с мирняком.

2 обстрелять опорный пункт, в надежде получить ответку по мирняку.

3 получить точечную ответку после выхода из застройки.

4 обстрелять застройку и побежать плакаться в обсе что укры обстреливают мирняк.

так воюет расея.

так воюют расеяне.
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29.10.2021 16:17 Відповісти
+4
А что там немцы говорят по этому поводу?
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29.10.2021 16:25 Відповісти
+2
Прийдет весна, не забудьте посадить виновных в терракте.
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29.10.2021 16:06 Відповісти
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Прийдет весна, не забудьте посадить виновных в терракте.
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29.10.2021 16:06 Відповісти
7-мая русская весна на Дамбасе

"Путин, приди !"- не будіть лихо, поки воно тихо
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29.10.2021 16:47 Відповісти
Ага. Хоть бы до весны их не посадили в кресла и не дали им статус *народной милиции*, как того требует кремлевский Диктатор и немецкие пи***сы типо Шредера и Штанмайера
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29.10.2021 16:48 Відповісти
Что-то напомнило...

"- У вас их тоже называют гангстерами?
- А как их еще называть? Не разбойниками же… "Шайка разбойников, вооруженных огнеметами и газовыми бомбами, осадила муниципалитет", - произнес он с выражением. - Не звучит, чувствуете? Разбойник - это топор, кистень, усы до ушей, тесак…" (С)
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29.10.2021 16:11 Відповісти
1 спрятаться в застройке с мирняком.

2 обстрелять опорный пункт, в надежде получить ответку по мирняку.

3 получить точечную ответку после выхода из застройки.

4 обстрелять застройку и побежать плакаться в обсе что укры обстреливают мирняк.

так воюет расея.

так воюют расеяне.
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29.10.2021 16:17 Відповісти
так воюют расеяне.
Верные ленинцы и большевики. В общем, не люди.
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29.10.2021 16:21 Відповісти
Открыть уголовное дело это правильно, главное не использовать беспилотники!😁
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29.10.2021 16:17 Відповісти
А что там немцы говорят по этому поводу?
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29.10.2021 16:25 Відповісти
Те ж саме, що і жабоїди.
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29.10.2021 16:29 Відповісти
блин,сначала надо насыпать в ответку в десятикратном размере...иначе это просто не работает..
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29.10.2021 16:30 Відповісти
Нужно просто перестать стрелять...
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29.10.2021 16:37 Відповісти
Вы главное в ответ не стреляйте. Ато еще попадете в росийскую гаубицу и Хранция и Германия вас будут упрекать. И вообще, зачем украинская армия? Чтобы плакать и показывать воронки и разрушенные дома?
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29.10.2021 16:45 Відповісти
Шо то за "ізбьонки" в Україні?Негайно перейменувати в троєхатку...або в трипербудку на крайняк...
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29.10.2021 16:52 Відповісти
Ну вот Украина фиксирует всё это, а дальше что? Пора уже все эти данные о военных преступлениях свинособак мавзолыйных отправлять куда нибудь в международный суд...
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29.10.2021 17:08 Відповісти
Треба частіше Байрактари застосовувати. Кацапсини тільки силу розуміють.
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29.10.2021 19:24 Відповісти
С остановки возле Пришиба херячили.
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29.10.2021 19:28 Відповісти
Где хваленные Байрактары, или один раз на год достаточно????????????
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29.10.2021 23:49 Відповісти
 
 