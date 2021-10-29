Обстрел российскими войсками Трехизбенки квалифицирован как теракт. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за вражеского обстрела Трехизбенки на Донбассе. Дело было квалифицировано как террористический акт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Следователи СБУ открыли уголовное производство по статье "террористический акт" по факту очередного обстрела гражданских объектов прифронтового села Трьохзбенка на Луганщине, совершенного накануне российскими оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в настоящее время СБУ проводит документирование обстоятельств преступления и нанесенного вражеским обстрелом ущерба, опрос свидетелей и очевидцев, отработку показаний потерпевших.

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