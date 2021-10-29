Обстрел российскими войсками Трехизбенки квалифицирован как теракт. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за вражеского обстрела Трехизбенки на Донбассе. Дело было квалифицировано как террористический акт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Следователи СБУ открыли уголовное производство по статье "террористический акт" по факту очередного обстрела гражданских объектов прифронтового села Трьохзбенка на Луганщине, совершенного накануне российскими оккупационными войсками", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время СБУ проводит документирование обстоятельств преступления и нанесенного вражеским обстрелом ущерба, опрос свидетелей и очевидцев, отработку показаний потерпевших.
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+4 secret secret_too
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+4 Русский Алкаш
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+2 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий29.10.2021 16:06 Ответить Ссылка
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"- У вас их тоже называют гангстерами?
- А как их еще называть? Не разбойниками же… "Шайка разбойников, вооруженных огнеметами и газовыми бомбами, осадила муниципалитет", - произнес он с выражением. - Не звучит, чувствуете? Разбойник - это топор, кистень, усы до ушей, тесак…" (С)
2 обстрелять опорный пункт, в надежде получить ответку по мирняку.
3 получить точечную ответку после выхода из застройки.
4 обстрелять застройку и побежать плакаться в обсе что укры обстреливают мирняк.
так воюет расея.
так воюют расеяне.
Верные ленинцы и большевики. В общем, не люди.