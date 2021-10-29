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Обстрел российскими войсками Трехизбенки квалифицирован как теракт. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за вражеского обстрела Трехизбенки на Донбассе. Дело было квалифицировано как террористический акт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Следователи СБУ открыли уголовное производство по статье "террористический акт" по факту очередного обстрела гражданских объектов прифронтового села Трьохзбенка на Луганщине, совершенного накануне российскими оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в настоящее время СБУ проводит документирование обстоятельств преступления и нанесенного вражеским обстрелом ущерба, опрос свидетелей и очевидцев, отработку показаний потерпевших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела российскими войсками Трехизбенки. ФОТОрепортаж

Обстрел российскими войсками Трехизбенки квалифицирован как теракт 01
Обстрел российскими войсками Трехизбенки квалифицирован как теракт 02
Обстрел российскими войсками Трехизбенки квалифицирован как теракт 03
Обстрел российскими войсками Трехизбенки квалифицирован как теракт 04

Автор: 

обстрел (27972) теракт (2316) Донбасс (26958) наемники рф (2093) Луганская область (6512)


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Топ комментарии
+4
1 спрятаться в застройке с мирняком.

2 обстрелять опорный пункт, в надежде получить ответку по мирняку.

3 получить точечную ответку после выхода из застройки.

4 обстрелять застройку и побежать плакаться в обсе что укры обстреливают мирняк.

так воюет расея.

так воюют расеяне.
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29.10.2021 16:17 Ответить
+4
А что там немцы говорят по этому поводу?
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29.10.2021 16:25 Ответить
+2
Прийдет весна, не забудьте посадить виновных в терракте.
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29.10.2021 16:06 Ответить
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Прийдет весна, не забудьте посадить виновных в терракте.
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29.10.2021 16:06 Ответить
7-мая русская весна на Дамбасе

"Путин, приди !"- не будіть лихо, поки воно тихо
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29.10.2021 16:47 Ответить
Ага. Хоть бы до весны их не посадили в кресла и не дали им статус *народной милиции*, как того требует кремлевский Диктатор и немецкие пи***сы типо Шредера и Штанмайера
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29.10.2021 16:48 Ответить
Что-то напомнило...

"- У вас их тоже называют гангстерами?
- А как их еще называть? Не разбойниками же… "Шайка разбойников, вооруженных огнеметами и газовыми бомбами, осадила муниципалитет", - произнес он с выражением. - Не звучит, чувствуете? Разбойник - это топор, кистень, усы до ушей, тесак…" (С)
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29.10.2021 16:11 Ответить
1 спрятаться в застройке с мирняком.

2 обстрелять опорный пункт, в надежде получить ответку по мирняку.

3 получить точечную ответку после выхода из застройки.

4 обстрелять застройку и побежать плакаться в обсе что укры обстреливают мирняк.

так воюет расея.

так воюют расеяне.
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29.10.2021 16:17 Ответить
так воюют расеяне.
Верные ленинцы и большевики. В общем, не люди.
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29.10.2021 16:21 Ответить
Открыть уголовное дело это правильно, главное не использовать беспилотники!😁
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29.10.2021 16:17 Ответить
А что там немцы говорят по этому поводу?
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29.10.2021 16:25 Ответить
Те ж саме, що і жабоїди.
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29.10.2021 16:29 Ответить
блин,сначала надо насыпать в ответку в десятикратном размере...иначе это просто не работает..
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29.10.2021 16:30 Ответить
Нужно просто перестать стрелять...
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29.10.2021 16:37 Ответить
Вы главное в ответ не стреляйте. Ато еще попадете в росийскую гаубицу и Хранция и Германия вас будут упрекать. И вообще, зачем украинская армия? Чтобы плакать и показывать воронки и разрушенные дома?
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29.10.2021 16:45 Ответить
Шо то за "ізбьонки" в Україні?Негайно перейменувати в троєхатку...або в трипербудку на крайняк...
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29.10.2021 16:52 Ответить
Ну вот Украина фиксирует всё это, а дальше что? Пора уже все эти данные о военных преступлениях свинособак мавзолыйных отправлять куда нибудь в международный суд...
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29.10.2021 17:08 Ответить
Треба частіше Байрактари застосовувати. Кацапсини тільки силу розуміють.
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29.10.2021 19:24 Ответить
С остановки возле Пришиба херячили.
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29.10.2021 19:28 Ответить
Где хваленные Байрактары, или один раз на год достаточно????????????
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29.10.2021 23:49 Ответить
 
 