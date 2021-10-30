Зеленський відвідав Одеський художній музей та оглянув виставку картин Ройтбурда. ФОТО

Під час робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський відвідав Одеський національний художній музей. Голова держави ознайомився не тільки з експозицією, а також із проєктом ремонтно-реставраційних робіт будівлі музею. Проєкт був розроблений у межах президентської програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Офіс президента України, інформує Цензор.НЕТ.

Заплановано, зокрема, відремонтувати перекриття, реставрувати стіни, підлогу та стелю, забезпечити звуко- й теплоізоляцію, відремонтувати всі фасади та оновити освітлення, облаштувати інклюзивні санвузли й ліфт тощо. Завершення робіт очікується у 2025 році.

"Треба не лише відреставрувати будівлю, покращити середовище, де зберігаються експонати, а й створити гідні умови для працівників музею, для яких це не просто робота, а життєве покликання", – сказав Володимир Зеленський.

Музей розташований у будівлі колишнього Палацу Потоцьких, зведеній у 1810-1820 роках. Споруда є пам'яткою культурної спадщини національного значення. Музей також має фондові приміщення та грот, адміністративні приміщення, реставраційну майстерню, спеціально обладнаний клас для дитячих занять та галерею "Жовті велетні". Кількість музейних предметів у його фондах у 2020 році становила загалом понад 9,7 тис., а цього року до фонду музею надійшло ще 403 роботи.







Президент під час відвідування музею оглянув експозиції робіт Івана Айвазовського, Василя Кандинського, майстрів Одеської школи живопису, роботи художників ХХ століття та твори сучасного мистецтва, зокрема виставку робіт Олександра Ройтбурда, який був директором музею у 2018-2021 роках.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на початку року представив на додачу до програми "Велике будівництво" окрему програму з оновлення пам'яток історії та культури України "Велика реставрація", у межах якої за три роки планується оновити 150 об'єктів.