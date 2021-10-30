УКР
Зеленський відвідав Одеський художній музей та оглянув виставку картин Ройтбурда. ФОТО

Під час робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський відвідав Одеський національний художній музей. Голова держави ознайомився не тільки з експозицією, а також із проєктом ремонтно-реставраційних робіт будівлі музею. Проєкт був розроблений у межах президентської програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Офіс президента України, інформує Цензор.НЕТ.

Заплановано, зокрема, відремонтувати перекриття, реставрувати стіни, підлогу та стелю, забезпечити звуко- й теплоізоляцію, відремонтувати всі фасади та оновити освітлення, облаштувати інклюзивні санвузли й ліфт тощо. Завершення робіт очікується у 2025 році.

"Треба не лише відреставрувати будівлю, покращити середовище, де зберігаються експонати, а й створити гідні умови для працівників музею, для яких це не просто робота, а життєве покликання", – сказав Володимир Зеленський.

Музей розташований у будівлі колишнього Палацу Потоцьких, зведеній у 1810-1820 роках. Споруда є пам'яткою культурної спадщини національного значення. Музей також має фондові приміщення та грот, адміністративні приміщення, реставраційну майстерню, спеціально обладнаний клас для дитячих занять та галерею "Жовті велетні". Кількість музейних предметів у його фондах у 2020 році становила загалом понад 9,7 тис., а цього року до фонду музею надійшло ще 403 роботи.

Зеленський відвідав Одеський художній музей та оглянув виставку картин Ройтбурда 01
Зеленський відвідав Одеський художній музей та оглянув виставку картин Ройтбурда 02
Зеленський відвідав Одеський художній музей та оглянув виставку картин Ройтбурда 03

Президент під час відвідування музею оглянув експозиції робіт Івана Айвазовського, Василя Кандинського, майстрів Одеської школи живопису, роботи художників ХХ століття та твори сучасного мистецтва, зокрема виставку робіт Олександра Ройтбурда, який був директором музею у 2018-2021 роках.

Читайте також: Одеський художній музей отримав статус національного. Йому можуть присвоїти ім'я Ройтбурда

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на початку року представив на додачу до програми "Велике будівництво" окрему програму з оновлення пам'яток історії та культури України "Велика реставрація", у межах якої за три роки планується оновити 150 об'єктів.

Зеленський Володимир (25515) музей (445) Одеса (5615) Ройтбурд Олександр (39)
+19
Зеленського колись змалював.
показати весь коментар
30.10.2021 10:01 Відповісти
+16
показати весь коментар
30.10.2021 10:05 Відповісти
+11
Заходил, забрал мзду.
показати весь коментар
30.10.2021 10:10 Відповісти
Для разнообразия стремись всё объять!
показати весь коментар
30.10.2021 09:59 Відповісти
Зеленського колись змалював.
показати весь коментар
30.10.2021 10:01 Відповісти
https://life.pravda.com.ua/images/doc/r/o/rotburd-68d7c.jpg https://life.pravda.com.ua/images/doc/r/o/rotburd-68d7c.jpg

Душевные картины
показати весь коментар
30.10.2021 11:30 Відповісти
Душевнобольные.
показати весь коментар
30.10.2021 13:47 Відповісти
Игрок по роялю совершенствует технику исполнения.
показати весь коментар
30.10.2021 13:50 Відповісти
Ксеня, ты дура? Набитая?
показати весь коментар
31.10.2021 00:49 Відповісти
Не має сенсу ремонтувати те де було ЗЕленське.Всеодно розвалиться🤢
показати весь коментар
30.10.2021 10:02 Відповісти
Не всё. Нотр Дам, например, сгорел.
показати весь коментар
30.10.2021 10:13 Відповісти

"Оман затопило після потужних злив "
Субота, 18 січня 2020,
показати весь коментар
30.10.2021 10:51 Відповісти
При тому, що Оман - це пустеля!
показати весь коментар
30.10.2021 12:13 Відповісти
21 жовтня 2019
Буба на інтронізації Імператора Японії.

31 жовтня 2019
" В Японії пожежа практично зруйнувала замок Сюрі із переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО."
показати весь коментар
30.10.2021 13:13 Відповісти
- Вас называют тупым ВОРОМ!
- Ну давайте сфоткаемся в музее, покажем, что мы абразованные!
показати весь коментар
30.10.2021 10:02 Відповісти
Клоун великоремонтує музей. А чому без пакета з АТБ?
показати весь коментар
30.10.2021 10:03 Відповісти
Незнайка в музее: "Я к Ройтбурду - как к нему пройти ?"
показати весь коментар
30.10.2021 10:08 Відповісти
Хелло друзья,это я Олег Филимонов,а это значит Одесские Джентльмены снова в строю...
показати весь коментар
30.10.2021 10:04 Відповісти
Молодец Президент Зеленский ! Восстанавливает все сферы жизнедеятельности страны
показати весь коментар
30.10.2021 10:05 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 10:06 Відповісти
Атомну енергетику вже відновив на ухналь.
показати весь коментар
30.10.2021 10:22 Відповісти
Какие сферы может восстановить продукт жизнедеятельности лоханутых? Даже дороги ,единственное чем так гордятся зелюки ,начали восстанавливать при Порохе .
показати весь коментар
30.10.2021 10:56 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 11:23 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2021 10:05 Відповісти
Других проблем нет?
На таможню не заходил ?
показати весь коментар
30.10.2021 10:06 Відповісти
Заходил, забрал мзду.
показати весь коментар
30.10.2021 10:10 Відповісти
Зелемойские не виноваты ,что Коломойский попал под колпак Зелемоских,но во всем виноваты Госдеп и Порошенко...
показати весь коментар
30.10.2021 10:16 Відповісти
Одесса.Привоз.Тетя Роза продает Розы...Зеля подходит и каже сколько сттоит букет из миллиона роз?Молодой человек,четное число роз никто не покупает...возьмите миллион и одну... за 44 миллиона из офшора вашего...
показати весь коментар
30.10.2021 10:20 Відповісти
У покойного был оригинальный взгляд на живопись,так что картина "Болт на клавише рояля" вполне могла появиться. Клован бы оценил.
показати весь коментар
30.10.2021 10:20 Відповісти
пилять.. в стране больше делать нечего, как посещать музеи... при этом вытрачая бюджетные средства на охрану, картежи и т.п....
показати весь коментар
30.10.2021 10:26 Відповісти
в апреле 19го вы своей голосней просрали не только свои 5 лет, а може и 10 - вы не дали детям даже шанса.... - ну не суки ли вы?
показати весь коментар
30.10.2021 10:29 Відповісти
надеюсь они подрастут, все поймут, и хорошенечько все ето вам и кулаками и ногами обьяснят....
ето уже потом воды принесут.
показати весь коментар
30.10.2021 15:43 Відповісти
Чесно кажучи, у Ройтбурда дуже своєрідні картини. Доктор Фройд із задоволенням б попрацював з митцем. )
показати весь коментар
30.10.2021 10:35 Відповісти
Та з ним уже чорти працюють так що аж захекались...
показати весь коментар
30.10.2021 16:48 Відповісти
никогда кацапов не пойму - та и плевать на ету мразоту...
показати весь коментар
30.10.2021 10:47 Відповісти
Несчастный музей... посещения бедоносца ни к чему хорошему не приводят
показати весь коментар
30.10.2021 10:49 Відповісти
де маленький злобный шнырь, де Украина?
оставьте надежды...
показати весь коментар
30.10.2021 10:49 Відповісти
А что ел Зеля на завтрак не интересно? Сколько раз вчера ходил в туалет?
От этой новости смердит совковыми СМИ времен "дарагого Леонида Ильича"
показати весь коментар
30.10.2021 10:50 Відповісти
Тоді новини були схожі на меню в ресторані, - дали сніданок,дали обід, дали вечерю.
показати весь коментар
30.10.2021 11:14 Відповісти
Пусть спросил бы какая зарплата у работников музея! Опять сократили ставки!(((((
показати весь коментар
30.10.2021 10:51 Відповісти
не сильно воняло красками?
показати весь коментар
30.10.2021 11:10 Відповісти
Стінг написав колись пісню про ермака і зеліка

Every breath you take
And every move you make
Every bond you break
Every step you take
I'll be watching you
показати весь коментар
30.10.2021 11:11 Відповісти
Переключился на укр. версию и догадывался что прожгу стул

\\\\\\а також із проєктом ремонтно-реставраційних робіт будівлі музею. Проєкт був розроблений у межах президентської програми "Велике будівництво". Джерело: \\\\\

Ну какая же мразь придумала вот так кривляться??
расстрелял бы "грамотеев". не удивлюсь если "братья" "моду" подбросили.
показати весь коментар
30.10.2021 11:12 Відповісти
Тепер залишилося ще відвідати військовий госпіталь і дати вказівку перестати туди поступати пораненим воїнам, кількість яких збільшилася останніми днями.
показати весь коментар
30.10.2021 11:13 Відповісти
Одесситы, теперь берегите свой музей. И картину Ройтбурда. И дворец Потоцких.
показати весь коментар
30.10.2021 11:23 Відповісти
Ценитель, твою м..ть!!! Оно кроме как обнюхивать привозное гамно ни что не способен!!!!
показати весь коментар
30.10.2021 11:25 Відповісти
а картины майстра Пояркова його нудять и це добре
показати весь коментар
30.10.2021 11:40 Відповісти
Не разводите тут антисимитизьм.
показати весь коментар
30.10.2021 12:10 Відповісти
Пан є мистецьким критиком? Пан може хоч має освіту мистецтвознавця?
показати весь коментар
30.10.2021 12:14 Відповісти
Каарочи, бедоносный ликбез.
показати весь коментар
30.10.2021 12:17 Відповісти
Баба і кіт


@babaikit

·
https://twitter.com/babaikit/status/1454351946152910859 1 ч



Тим часом у паралельному всесвіті бубочки
показати весь коментар
30.10.2021 12:21 Відповісти
Картини Ройтбуда? Це якраз для бубочки та його першої леді !
показати весь коментар
30.10.2021 12:34 Відповісти
Вместо игры на рояле(извращенной).
показати весь коментар
30.10.2021 12:44 Відповісти
"Выдающейся деятель современности" освятил своим присутствией этот храм исскуств.
показати весь коментар
30.10.2021 13:31 Відповісти
Картины ройтбруда подобрали специаль под тему,, Творчество уплаты налогов в Украине зеленским. ,, С членами на каждом полотне.
показати весь коментар
30.10.2021 16:27 Відповісти
Зеле показали шедевр Ройтбурда, намалеванный говном?
показати весь коментар
30.10.2021 22:00 Відповісти
Я надеюсь, он их также и понюхал, а для полного понимания нужно и лизнуть. 😁
показати весь коментар
31.10.2021 09:29 Відповісти
 
 