Зеленский посетил Одесский художественный музей и посмотрел выставку картин Ройтбурда. ФОТО

Во время рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил Одесский национальный художественный музей. Глава государства ознакомился не только с экспозицией, но и с проектом ремонтно-реставрационных работ здания музея. Проект был разработан в рамках президентской программы "Большая стройка".

Об этом сообщает Офис президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Запланировано, в частности, отремонтировать перекрытия, реставрировать стены, пол и потолок, обеспечить звуко- и теплоизоляцию, отремонтировать все фасады и обновить освещение, обустроить инклюзивные санузлы и лифт. Завершение работ ожидается в 2025 году.

"Нужно не только отреставрировать здание, улучшить среду, где хранятся экспонаты, но и создать достойные условия для работников музея, для которых это не просто работа, а жизненное призвание", — сказал Владимир Зеленский.

Музей расположен в здании бывшего Дворца Потоцких, построенном в 1810-1820 годах. Сооружение является памятником культурного наследия национального значения. Музей также имеет фондовые помещения и грот, административные помещения, реставрационную мастерскую, специально оборудованный класс для детских занятий и галерею "Желтые великаны". Количество музейных предметов в его фондах в 2020 году составило более 9,7 тыс., а в этом году в фонд музея поступили еще 403 работы.

Зеленский посетил Одесский художественный музей и посмотрел выставку картин Ройтбурда 01
Зеленский посетил Одесский художественный музей и посмотрел выставку картин Ройтбурда 02
Зеленский посетил Одесский художественный музей и посмотрел выставку картин Ройтбурда 03

Президент во время посещения музея осмотрел экспозиции работ Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, мастеров Одесской школы живописи, работы художников ХХ века и произведения современного искусства, в частности выставку работ Александра Ройтбурда, который был директором музея в 2018-2021 годах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесский художественный музей получил статус национального. Ему могут присвоить имя Ройтбурда

Напомним, президент Владимир Зеленский в начале года представил в дополнение к программе "Большая стройка" отдельную программу по обновлению памятников истории и культуры Украины "Большая реставрация", в рамках которой за три года планируется обновить 150 объектов.

Зеленский Владимир (21968) музей (727) Одесса (8024) Ройтбурд Александр (43)
