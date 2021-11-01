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"РНБО не помічає, що Російська Група Бабакова контролює українські обленерго" - Ніколов

Група підсанкційного депутата Держдуми РФ Олександра Бабакова, який голосував за анексію Криму, контролює українські обленерго, а в РНБО та СБУ цього не помічають.

Про це пише у фейсбуку журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.

РНБО не помічає, що Російська Група Бабакова контролює українські обленерго - Ніколов 01

"Ось це - графік приросту Ахметова обленергами. Тут видно що він зростав за всіх президентів... За п'ятого і шостого президента український олігарх брав обли у "лужниківських" росіян. Вони як ні в чому не бувало голосували за анексію Криму, а ми їм тут, будь ласка, може вам сумочку з грошиками піднести до майбаха? РНБОУ і СБУ якось відразу засліпли, щоб не завадити АМКУ узгодити очевидне лиходійство", - підкреслює журналіст.

"У купі з тим, що РНБОУ також впритул не бачать цих росіян у "VS Energy", то просимо хоча б погуглити: "Марина Ярославская Евгений Гинер жена". Ну, може так вдасться показати СБУ, що воно мишей ловить та чомусь дозволяє представникам країни-агресора дуже безболісно вийти з України. Не тільки без штрафів, а ще й з грошима від вдячного Ахметова", - пише він.

За словами журналіста, це дуже суперечить тій кампанії, яку "Слуга народу" розгорнула зараз проти Порошенка.

"Мовляв, він так і не позбавився Липецької фабрики в Росії, і тому за це на нього треба накласти санкції. А ось Бабакова в обленерго не бачать. І працюючий вугледобувний бізнес самого Ахметова в Ростовській області теж не бачать", - стверджує Ніколов.

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Утім, як наголошує журналіст, у цьому немає нічого дивного. Глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія днями в ефірі ТРК "Україна" на прохання назвати найбільших інвесторів у нашій країні без жодних викрутасів заявив: "Якщо брати інвестиції в реальний сектор, на цей момент найбільше вкладає Рінат Ахметов".

"Інвестор. Не олігарх. І в цих обставинах питати чому АМКУ під головуванням подруги родини Зеленських дає монополісту ще більше ринкової влади – питання суто риторичне", - резюмував він.

Автор: 

Ахметов Рінат (2362) Бабаков Олександр (82) обленерго (411) Юрій Ніколов (102)


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Топ коментарі
+12
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01.11.2021 10:49 Відповісти
+9
Ничего удивительного... Х#йло дало указание клоуну а он старается...
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01.11.2021 11:00 Відповісти
+9
СНБО вообще не тем занимается...
Говоря на языке спецов, Данилов все время создает "дымовую завесу" , в которой кой кому во власти удобно проворачивать свои делишки....
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01.11.2021 11:15 Відповісти
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01.11.2021 10:49 Відповісти
Это другое. Это можно.
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01.11.2021 10:53 Відповісти
Это же не"воры в законе".
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01.11.2021 11:06 Відповісти
Ничего удивительного... Х#йло дало указание клоуну а он старается...
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01.11.2021 11:00 Відповісти
Ахметка - настоящий владелец этой страны, а все президенты, что прошлые (кроме ахметкородного Кучмы), что текущий - у него на побегушках
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01.11.2021 11:18 Відповісти
ну вы еще про спортмастер вспомните, альфа банк и спортлайф. главное ето шоб в атб на украинском отвечали и писни по радио))))
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01.11.2021 11:09 Відповісти
Вузькомовне, скажіть, будьте ласкаві, яким боком українська мова в Україні може впливати на обрану вами злочинну владу пліснявих колаборантів?
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01.11.2021 15:58 Відповісти
СНБО вообще не тем занимается...
Говоря на языке спецов, Данилов все время создает "дымовую завесу" , в которой кой кому во власти удобно проворачивать свои делишки....
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01.11.2021 11:15 Відповісти
По сравнению с тем, какими площадями в недвижимости владеют кацапы в Украине, все эти "спортлайфы и альфа банки" - детские шалости.
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01.11.2021 12:54 Відповісти
Так це ж не Порошенко. Всі, виключно всі правоохоронні органи і РНБО отримали задачу хоть щось зібрати на Порошенко і два роки тільки цим і займаються, а кацапи- то партньори пана Зе по бізнесу. Там на московії пан Зе навіть на свої дешеві програми і фільми отриммує грошенята із бюджету. Звичайно в тих фільмах немає прославлання України, бо не отримає коштів і бізнесу, то виходить "мочить" Україну"?
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01.11.2021 11:25 Відповісти
Ага, теперь понятно, почему "внизапна" кончился уголь. Сейчас начнется из каждого прокацапского утюга, что власти в Украине устроили бардак в энергетике (что правда), а вот зато на россии угля - хоть ж@пой ешь, надо срочно присоединяться!

Кто там поближе к Киеву, напомните бубочке, что в стране война. И флагман шестого флота зашел в ЧМ не чайку попить, а как наглядное предостережение бубочкиным "партнерам по переговорам" явно по причине какого-то предстоящего кипеша.
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01.11.2021 12:29 Відповісти
Одной рукой грозим пальчиком оккупантам и убийцам руководству РФ, а другой - кормимся из их рук, ага. Зе властью все давно уже ясно. Барыги у власти.
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02.11.2021 00:51 Відповісти
у владі дурні та покидьки. термин "барига" зе і решта лайна використовували як політичну зброю (дуже впливає на слабкий мозок 73 ддупоголових).
Не вживайте термінологію лайна і буде в країні хоч трохи чистіше.
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02.11.2021 12:29 Відповісти
 
 