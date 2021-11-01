"РНБО не помічає, що Російська Група Бабакова контролює українські обленерго" - Ніколов

Група підсанкційного депутата Держдуми РФ Олександра Бабакова, який голосував за анексію Криму, контролює українські обленерго, а в РНБО та СБУ цього не помічають.

Про це пише у фейсбуку журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ось це - графік приросту Ахметова обленергами. Тут видно що він зростав за всіх президентів... За п'ятого і шостого президента український олігарх брав обли у "лужниківських" росіян. Вони як ні в чому не бувало голосували за анексію Криму, а ми їм тут, будь ласка, може вам сумочку з грошиками піднести до майбаха? РНБОУ і СБУ якось відразу засліпли, щоб не завадити АМКУ узгодити очевидне лиходійство", - підкреслює журналіст.

"У купі з тим, що РНБОУ також впритул не бачать цих росіян у "VS Energy", то просимо хоча б погуглити: "Марина Ярославская Евгений Гинер жена". Ну, може так вдасться показати СБУ, що воно мишей ловить та чомусь дозволяє представникам країни-агресора дуже безболісно вийти з України. Не тільки без штрафів, а ще й з грошима від вдячного Ахметова", - пише він.

За словами журналіста, це дуже суперечить тій кампанії, яку "Слуга народу" розгорнула зараз проти Порошенка.

"Мовляв, він так і не позбавився Липецької фабрики в Росії, і тому за це на нього треба накласти санкції. А ось Бабакова в обленерго не бачать. І працюючий вугледобувний бізнес самого Ахметова в Ростовській області теж не бачать", - стверджує Ніколов.

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Утім, як наголошує журналіст, у цьому немає нічого дивного. Глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія днями в ефірі ТРК "Україна" на прохання назвати найбільших інвесторів у нашій країні без жодних викрутасів заявив: "Якщо брати інвестиції в реальний сектор, на цей момент найбільше вкладає Рінат Ахметов".

"Інвестор. Не олігарх. І в цих обставинах питати чому АМКУ під головуванням подруги родини Зеленських дає монополісту ще більше ринкової влади – питання суто риторичне", - резюмував він.