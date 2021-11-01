РУС
"СНБО не замечает, что Российская Группа Бабакова контролирует украинские облэнерго" - Николов

Группа подсанкционного депутата Госдумы РФ Александра Бабакова, голосовавшего за аннексию Крыма, контролирует украинские облэнерго, а в СНБО и СБУ этого не замечают.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот это график прироста Ахметова облэнергами. Тут видно что он прирастал при всех президентах...При пятом и шестом президентах украинский олигарх брал облы у "лужниковских" россиян. Они как ни в чем не бывало голосовали за аннексию Крыма, а мы им тут, здрасьте- пожалуйста, может вам сумочку с денюжками поднести до майбаха? СНБОУ и СБУ как-то враз ослепли, чтобы не помешать АМКУ согласовать очевидное злодейство", - подчеркивает журналист. 

"В сочетании с тем, что СНБОУ также в упор не видит этих россиян в "VS Energy", просим хотя бы погуглить: "Марина Ярославская Евгений Гинер жена". Ну, может, так удастся показать СБУ, что оно мышей ловит, но почему то позволяет представителям страны-агрессора очень безболезненно выйти из Украины. Не только без штрафов, но и с деньгами от благодарного Ахметова", - пишет он. 

По словам журналиста, это очень противоречит той кампании, которую "Слуга народа" развернула сейчас против Порошенко.

"Мол, он так и не избавился Липецкой фабрики в России, и потому за это на него нужно наложить санкции. А вот Бабакова в облэнерго не видят. И работающий угледобывающий бизнес самого Ахметова в Ростовской области тоже не видят", - утверждает Николов.

Впрочем, как подчеркивает журналист, в этом нет ничего удивительного. Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия на днях в эфире ТРК "Украина" на просьбу назвать крупнейших инвесторов в нашей стране без всяких выкрутасов заявил: "Если брать инвестиции в реальный сектор, на данный момент больше всех вкладывает Ринат Ахметов".

"Инвестор. Не олигарх. И в этих обстоятельствах спрашивать, почему АМКУ под председательством подруги семьи Зеленских дает монополисту еще больше рыночной власти – вопрос сугубо риторический", - резюмировал он.

Ахметов Ринат (2004) Бабаков Александр (26) облэнерго (127) Юрий Николов (98)
Топ комментарии
+12
+12
01.11.2021 10:49 Ответить
+9
Ничего удивительного... Х#йло дало указание клоуну а он старается...
показать весь комментарий
01.11.2021 11:00 Ответить
+9
СНБО вообще не тем занимается...
Говоря на языке спецов, Данилов все время создает "дымовую завесу" , в которой кой кому во власти удобно проворачивать свои делишки....
показать весь комментарий
01.11.2021 11:15 Ответить
01.11.2021 10:49 Ответить
01.11.2021 10:49 Ответить
Это другое. Это можно.
Это другое. Это можно.
01.11.2021 10:53 Ответить
Это же не"воры в законе".
Это же не"воры в законе".
01.11.2021 11:06 Ответить
Ничего удивительного... Х#йло дало указание клоуну а он старается...
показать весь комментарий
01.11.2021 11:00 Ответить
Ахметка - настоящий владелец этой страны, а все президенты, что прошлые (кроме ахметкородного Кучмы), что текущий - у него на побегушках
показать весь комментарий
01.11.2021 11:18 Ответить
ну вы еще про спортмастер вспомните, альфа банк и спортлайф. главное ето шоб в атб на украинском отвечали и писни по радио))))
показать весь комментарий
01.11.2021 11:09 Ответить
Вузькомовне, скажіть, будьте ласкаві, яким боком українська мова в Україні може впливати на обрану вами злочинну владу пліснявих колаборантів?
показать весь комментарий
01.11.2021 15:58 Ответить
СНБО вообще не тем занимается...
Говоря на языке спецов, Данилов все время создает "дымовую завесу" , в которой кой кому во власти удобно проворачивать свои делишки....
показать весь комментарий
01.11.2021 11:15 Ответить
По сравнению с тем, какими площадями в недвижимости владеют кацапы в Украине, все эти "спортлайфы и альфа банки" - детские шалости.
показать весь комментарий
01.11.2021 12:54 Ответить
Так це ж не Порошенко. Всі, виключно всі правоохоронні органи і РНБО отримали задачу хоть щось зібрати на Порошенко і два роки тільки цим і займаються, а кацапи- то партньори пана Зе по бізнесу. Там на московії пан Зе навіть на свої дешеві програми і фільми отриммує грошенята із бюджету. Звичайно в тих фільмах немає прославлання України, бо не отримає коштів і бізнесу, то виходить "мочить" Україну"?
показать весь комментарий
01.11.2021 11:25 Ответить
Ага, теперь понятно, почему "внизапна" кончился уголь. Сейчас начнется из каждого прокацапского утюга, что власти в Украине устроили бардак в энергетике (что правда), а вот зато на россии угля - хоть ж@пой ешь, надо срочно присоединяться!

Кто там поближе к Киеву, напомните бубочке, что в стране война. И флагман шестого флота зашел в ЧМ не чайку попить, а как наглядное предостережение бубочкиным "партнерам по переговорам" явно по причине какого-то предстоящего кипеша.
показать весь комментарий
01.11.2021 12:29 Ответить
Одной рукой грозим пальчиком оккупантам и убийцам руководству РФ, а другой - кормимся из их рук, ага. Зе властью все давно уже ясно. Барыги у власти.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:51 Ответить
у владі дурні та покидьки. термин "барига" зе і решта лайна використовували як політичну зброю (дуже впливає на слабкий мозок 73 ддупоголових).
Не вживайте термінологію лайна і буде в країні хоч трохи чистіше.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:29 Ответить
 
 