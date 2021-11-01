"СНБО не замечает, что Российская Группа Бабакова контролирует украинские облэнерго" - Николов

Группа подсанкционного депутата Госдумы РФ Александра Бабакова, голосовавшего за аннексию Крыма, контролирует украинские облэнерго, а в СНБО и СБУ этого не замечают.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот это график прироста Ахметова облэнергами. Тут видно что он прирастал при всех президентах...При пятом и шестом президентах украинский олигарх брал облы у "лужниковских" россиян. Они как ни в чем не бывало голосовали за аннексию Крыма, а мы им тут, здрасьте- пожалуйста, может вам сумочку с денюжками поднести до майбаха? СНБОУ и СБУ как-то враз ослепли, чтобы не помешать АМКУ согласовать очевидное злодейство", - подчеркивает журналист.

"В сочетании с тем, что СНБОУ также в упор не видит этих россиян в "VS Energy", просим хотя бы погуглить: "Марина Ярославская Евгений Гинер жена". Ну, может, так удастся показать СБУ, что оно мышей ловит, но почему то позволяет представителям страны-агрессора очень безболезненно выйти из Украины. Не только без штрафов, но и с деньгами от благодарного Ахметова", - пишет он.

По словам журналиста, это очень противоречит той кампании, которую "Слуга народа" развернула сейчас против Порошенко.

"Мол, он так и не избавился Липецкой фабрики в России, и потому за это на него нужно наложить санкции. А вот Бабакова в облэнерго не видят. И работающий угледобывающий бизнес самого Ахметова в Ростовской области тоже не видят", - утверждает Николов.

Читайте также: Подсанкционный депутат Госдумы РФ Бабаков усиливает гостиничную империю в Киеве для открытия игорных заведений, - Загребельская

Впрочем, как подчеркивает журналист, в этом нет ничего удивительного. Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия на днях в эфире ТРК "Украина" на просьбу назвать крупнейших инвесторов в нашей стране без всяких выкрутасов заявил: "Если брать инвестиции в реальный сектор, на данный момент больше всех вкладывает Ринат Ахметов".

"Инвестор. Не олигарх. И в этих обстоятельствах спрашивать, почему АМКУ под председательством подруги семьи Зеленских дает монополисту еще больше рыночной власти – вопрос сугубо риторический", - резюмировал он.