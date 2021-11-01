Фігурант "справи Гладковського" Жуков очолює КБ, яке розробляє боєприпаси. ФОТОфакт

Віталій Жуков – генеральний директор Спеціального конструкторського бюро "Вектор-В", яке розробляє боєприпаси для гранатометів. У "справі Гладковського" його підозрювали у пропозиції хабара 950 тис. грн, але звільнили від відповідальності у зв'язку із закінченням термінів давності.

Про співпрацю Жукова з "Укроборонпромом" стало відомо із пресрелізу, в якому концерн повідомив про початок виробництва боєприпасів ВОГ-17В, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це стало результатом плідного державно-приватного партнерства із ТОВ "Спеціальне конструкторське бюро "Вектор-В", якому належить розробка цього боєприпасу", - сказано у пресрелізі.

Там також зазначено, що Жуков очолює ТОВ "СКБ Вектор-В".

На сайті конструкторського бюро повідомляється, що "Вектор-В" є національним виробником боєприпасів калібру 30 мм і 40 мм для підствольних і автоматичних гранатометів як вітчизняних, так і стандартів НАТО. -17В, ВОГ-40В, V40х46, V40х53 та підривник ВМГ-МВ".

Під час скандалу зі "справою Гладковського" Жуков був співробітником "Укроборонпрому". Його підозрювали у пропозиції та наданні хабаря у розмірі 950 тисяч гривень. Гроші нібито отримала людина, яка погодилася вплинути на ухвалення рішення кимось іншим, уповноваженим на виконання функцій держави.

26 березня 2021 року ВАКС звільнив Жукова від відповідальності у зв'язку із закінченням термінів давності.









Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією та спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

2 липня 2021 року справу Гладковського передали до суду.