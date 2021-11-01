УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8042 відвідувача онлайн
Новини Фото
7 751 106

Фігурант "справи Гладковського" Жуков очолює КБ, яке розробляє боєприпаси. ФОТОфакт

Віталій Жуков – генеральний директор Спеціального конструкторського бюро "Вектор-В", яке розробляє боєприпаси для гранатометів. У "справі Гладковського" його підозрювали у пропозиції хабара 950 тис. грн, але звільнили від відповідальності у зв'язку із закінченням термінів давності.

Про співпрацю Жукова з "Укроборонпромом" стало відомо із пресрелізу, в якому концерн повідомив про початок виробництва боєприпасів ВОГ-17В, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це стало результатом плідного державно-приватного партнерства із ТОВ "Спеціальне конструкторське бюро "Вектор-В", якому належить розробка цього боєприпасу", - сказано у пресрелізі.

Там також зазначено, що Жуков очолює ТОВ "СКБ Вектор-В".

На сайті конструкторського бюро повідомляється, що "Вектор-В" є національним виробником боєприпасів калібру 30 мм і 40 мм для підствольних і автоматичних гранатометів як вітчизняних, так і стандартів НАТО. -17В, ВОГ-40В, V40х46, V40х53 та підривник ВМГ-МВ".

Під час скандалу зі "справою Гладковського" Жуков був співробітником "Укроборонпрому". Його підозрювали у пропозиції та наданні хабаря у розмірі 950 тисяч гривень. Гроші нібито отримала людина, яка погодилася вплинути на ухвалення рішення кимось іншим, уповноваженим на виконання функцій держави.

26 березня 2021 року ВАКС звільнив Жукова від відповідальності у зв'язку із закінченням термінів давності.

Фігурант справи Гладковського Жуков очолює КБ, яке розробляє боєприпаси 01
Фігурант справи Гладковського Жуков очолює КБ, яке розробляє боєприпаси 02
Фігурант справи Гладковського Жуков очолює КБ, яке розробляє боєприпаси 03
Фігурант справи Гладковського Жуков очолює КБ, яке розробляє боєприпаси 04

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією та спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

2 липня 2021 року справу Гладковського передали до суду.

Автор: 

Укроборонпром (1741) Гладковський Олег (307)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Последний гвоздь в дело Свинарчуков\Гладковских

показати весь коментар
01.11.2021 20:47 Відповісти
+15
а уж. бихус тогда хорошо бабки коломойши отработал
ничего из его вскукареков не подтвердилось но хомячки орали как подорванные про свинарчуков
показати весь коментар
01.11.2021 21:04 Відповісти
+12
Так и дела нет. Так и не нашли мифические ворованные десятки миллиардов, как Портнов и шобла носом землю не рыли.
показати весь коментар
01.11.2021 20:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Фігурант справи вагнергейт, очолює посаду презедента.
показати весь коментар
02.11.2021 07:20 Відповісти
Знову пишуть за Жукова. А як там справи татарова і демченко? як там єрмак з братаном? Як там "вагнеріат"? Хто злив "козирь" чи "косоворотка"? Навіщо писати за Жукова по відношенню якого справу давно закрили. Пишіть за спеців, які пошкоджують катери під час слідчих дій,за тих, хто у проросійських компаніях закупив "гнилі" і застарілі снаряди та "Татри", хто зупинив єдиний судобудівний завод в Україні, хто посадив просто так бойових генералів, хто тирить з ковідного фонду мільярди, а люди вмирають.
показати весь коментар
02.11.2021 08:15 Відповісти
КРАСТИ ГРІХ.І злочин.

АЛЕ як що ти прихильник Порошенко ,а значить ПАТРІОТ ,то можна...

Красти і давати хабарі...
показати весь коментар
02.11.2021 09:33 Відповісти
А де хоч одна справа на Порошенко, де б він щось вкрав хоч на одну копійку? Але є зворотнє, є його дії, на передачу армії більше мільярда гривень, в економіку більше 500 мільйонів гривень, закупив за фонди своїх підприємств все для ППО по захисту Києва, сенайперські гвинтівки і обладнання для спеціальних військ, квартири для військових, багато ШВЛ та іншого обладнання для медицини та інше. І є дії "зеленої" команди на офшори на мільярди гривень, покупка квартир і палаців в Англії, Італії і навіть в Ялті під час війни, коли в Криму нерухомість може оформлятися по російському законодавству і по російському паспорту. Скільки вже будете брехати "патріоти"?
показати весь коментар
02.11.2021 09:49 Відповісти
у вас цікаве поняття крадіжки.. дуже спрощене... ви шукаєте копійки ,коли одним розчеркомпера крадуться мільйони і мільярди

як розцінити ремонт "Сагайдачного" як не крадіжку бюджету ?
показати весь коментар
02.11.2021 11:23 Відповісти
У Вас цікавіша логіка пане Павло, Ви ж самі написали "крадіжка"-це викрадення, здійснюючи яке, винна особа вважає, що робить це непомітно для потерпілого чи інших осіб і це ніяк не підходить під ту брехню, що Ви написали. А Ви звинувачуєте в конкретних фактах, які не є тайними. Але де вирок суду? Навіть немає підозри і її ніколи не буде, бо той, за якого Ви брешите, цього ніколи не робив. Але мова не про це, ми сьогодні розмовляємо за менеджера Жукова, якого також колись оббрехали, але справу закрили, бо немає судової перспективи.
показати весь коментар
02.11.2021 15:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 