Фигурант "дела Гладковского" Жуков возглавляет КБ, разрабатывающее боеприпасы. ФОТОфакт

Виталий Жуков - генеральный директор Специального конструкторского бюро "Вектор-В", разрабатывающее боеприпасы для гранатометов. По "делу Гладковского" его подозревали в предложении взятки в 950 тыс. грн, но освободили от ответственности в связи с истечением сроков давности.

О сотрудничестве Жукова с "Укроборонпромом" стало известно из пресс-релиза, в котором концерн сообщил о начале производства боеприпасов ВОГ-17В, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это стало результатом плодотворного государственно-частного партнерства с ООО "Специальное конструкторское бюро "Вектор-В", которому принадлежит разработка этого боеприпаса", - говорится в пресс-релизе.

Там также указано, что Жуков возглавляет ТОВ "СКБ Вектор-В".

Читайте: НАБУ объявило в розыск сына Гладковского Игоря. ФОТО

На сайте конструкторского бюро сообщается, что "Вектор-В" "является национальным производителем боеприпасов калибром 30 мм и 40 мм для подствольных и автоматических гранатометов как отечественных, так и стандартов НАТО. СКБ разрабатывает и производит высококачественные гранатометные выстрелы и взрыватели, в частности: ВОГ-17В, ВОГ-40В, V40х46, V40х53 и взрыватель ВМГ-МВ".

Во время скандала с "делом Гладковского" Жуков был сотрудником "Укроборонпрома". Его подозревали в предложении и предоставлении взятки в размере 950 тысяч гривен. Деньги якобы получил человек, который согласился повлиять на принятие решения кем-то другим, уполномоченным на выполнение функций государства.

26 марта 2021 года ВАКС освободил Жукова от ответственности в связи с истечением сроков давности.









Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші"обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info.

Напомним, 17 октября 2019 года Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали"инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября 2019 года Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

2 июля 2021 года дело Гладковского передали в суд.