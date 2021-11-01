РУС
Фигурант "дела Гладковского" Жуков возглавляет КБ, разрабатывающее боеприпасы. ФОТОфакт

Виталий Жуков - генеральный директор Специального конструкторского бюро "Вектор-В", разрабатывающее боеприпасы для гранатометов. По "делу Гладковского" его подозревали в предложении взятки в 950 тыс. грн, но освободили от ответственности в связи с истечением сроков давности.

О сотрудничестве Жукова с "Укроборонпромом" стало известно из пресс-релиза, в котором концерн сообщил о начале производства боеприпасов ВОГ-17В, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это стало результатом плодотворного государственно-частного партнерства с ООО "Специальное конструкторское бюро "Вектор-В", которому принадлежит разработка этого боеприпаса", - говорится в пресс-релизе.

Там также указано, что Жуков возглавляет ТОВ "СКБ Вектор-В".

Читайте: НАБУ объявило в розыск сына Гладковского Игоря. ФОТО

На сайте конструкторского бюро сообщается, что "Вектор-В" "является национальным производителем боеприпасов калибром 30 мм и 40 мм для подствольных и автоматических гранатометов как отечественных, так и стандартов НАТО. СКБ разрабатывает и производит высококачественные гранатометные выстрелы и взрыватели, в частности: ВОГ-17В, ВОГ-40В, V40х46, V40х53 и взрыватель ВМГ-МВ".

Во время скандала с "делом Гладковского" Жуков был сотрудником "Укроборонпрома". Его подозревали в предложении и предоставлении взятки в размере 950 тысяч гривен. Деньги якобы получил человек, который согласился повлиять на принятие решения кем-то другим, уполномоченным на выполнение функций государства.

26 марта 2021 года ВАКС освободил Жукова от ответственности в связи с истечением сроков давности.

Фигурант дела Гладковского Жуков возглавляет КБ, разрабатывающее боеприпасы 01
Фигурант дела Гладковского Жуков возглавляет КБ, разрабатывающее боеприпасы 02
Фигурант дела Гладковского Жуков возглавляет КБ, разрабатывающее боеприпасы 03
Фигурант дела Гладковского Жуков возглавляет КБ, разрабатывающее боеприпасы 04

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші"обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info.

Напомним, 17 октября 2019 года Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали"инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября 2019 года Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

2 июля 2021 года дело Гладковского передали в суд.

Укроборонпром (1241) Гладковский Олег (160)
Последний гвоздь в дело Свинарчуков\Гладковских

01.11.2021 20:47 Ответить
а уж. бихус тогда хорошо бабки коломойши отработал
ничего из его вскукареков не подтвердилось но хомячки орали как подорванные про свинарчуков
01.11.2021 21:04 Ответить
Так и дела нет. Так и не нашли мифические ворованные десятки миллиардов, как Портнов и шобла носом землю не рыли.
01.11.2021 20:51 Ответить
Страница 2 из 2
Фігурант справи вагнергейт, очолює посаду презедента.
02.11.2021 07:20 Ответить
Знову пишуть за Жукова. А як там справи татарова і демченко? як там єрмак з братаном? Як там "вагнеріат"? Хто злив "козирь" чи "косоворотка"? Навіщо писати за Жукова по відношенню якого справу давно закрили. Пишіть за спеців, які пошкоджують катери під час слідчих дій,за тих, хто у проросійських компаніях закупив "гнилі" і застарілі снаряди та "Татри", хто зупинив єдиний судобудівний завод в Україні, хто посадив просто так бойових генералів, хто тирить з ковідного фонду мільярди, а люди вмирають.
02.11.2021 08:15 Ответить
КРАСТИ ГРІХ.І злочин.

АЛЕ як що ти прихильник Порошенко ,а значить ПАТРІОТ ,то можна...

Красти і давати хабарі...
02.11.2021 09:33 Ответить
А де хоч одна справа на Порошенко, де б він щось вкрав хоч на одну копійку? Але є зворотнє, є його дії, на передачу армії більше мільярда гривень, в економіку більше 500 мільйонів гривень, закупив за фонди своїх підприємств все для ППО по захисту Києва, сенайперські гвинтівки і обладнання для спеціальних військ, квартири для військових, багато ШВЛ та іншого обладнання для медицини та інше. І є дії "зеленої" команди на офшори на мільярди гривень, покупка квартир і палаців в Англії, Італії і навіть в Ялті під час війни, коли в Криму нерухомість може оформлятися по російському законодавству і по російському паспорту. Скільки вже будете брехати "патріоти"?
02.11.2021 09:49 Ответить
у вас цікаве поняття крадіжки.. дуже спрощене... ви шукаєте копійки ,коли одним розчеркомпера крадуться мільйони і мільярди

як розцінити ремонт "Сагайдачного" як не крадіжку бюджету ?
02.11.2021 11:23 Ответить
У Вас цікавіша логіка пане Павло, Ви ж самі написали "крадіжка"-це викрадення, здійснюючи яке, винна особа вважає, що робить це непомітно для потерпілого чи інших осіб і це ніяк не підходить під ту брехню, що Ви написали. А Ви звинувачуєте в конкретних фактах, які не є тайними. Але де вирок суду? Навіть немає підозри і її ніколи не буде, бо той, за якого Ви брешите, цього ніколи не робив. Але мова не про це, ми сьогодні розмовляємо за менеджера Жукова, якого також колись оббрехали, але справу закрили, бо немає судової перспективи.
02.11.2021 15:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 