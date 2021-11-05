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Нову залізницю проклали до морських портів Одещини, - Кубраков. ФОТО

На Одещині запустили в роботу нову залізничну ділянку Чорноморськ – Берегова протяжністю 6,8 км, що веде до найбільших портів країни.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 6 років велися дискусії щодо потреб розширення перегону. Це необхідно українським промисловцям, аграріям, портовикам, а отже – всій країні, тому що це експортний виторг і сотні тисяч робочих місць", - пояснив він.

Так, у рамках президентської програми "Велике будівництво" ділянку проклали за рекордні 60 днів. Тепер пропускна спроможність ділянки зросте з 48 до 60 пар поїздів на добу, а після добудови другого головного шляху на ділянці "пост 30 км" - станція Берегова/станція Хімічна пропускна спроможність маршруту досягне 150 пар на добу. "Для мене цей проєкт особливо важливий на тлі другої хвилі підняття тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці. Отримані додаткові кошти не "проїдаються" - вони спрямовуються на оновлення інфраструктури", - заявив Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція може надати Україні додатково 1 млрд євро інвестицій на інфраструктуру, - Кубраков

За оцінкою Держаудиту, через недосконалі тарифи Укрзалізниця лише за останні роки втратила 17,6 млрд гривень. При цьому капітального ремонту та реконструкції потребують понад 11 тисяч км залізничних колій, а парк вагонів та локомотивів потребує оновлення.

"Ми змінюємо цю ситуацію і очікуємо на юстування нового наказу Міністерства – який передбачає подальше скорочення диспропорції між рівнями тарифних класів вантажів. Додаткові кошти будуть направлені на реконструкцію 150 км колії, електричних мереж, тягових підстанцій, пристроїв СЦБ, модернізацію тягового рухомого складу", - сказав Кубраков, додавши, що за 2-3 роки "Укрзалізниця" зможе відновити свої потужності.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про плани розвитку українських портів за програмою "Велике будівництво", які передбачають державні та приватні інвестиції, передачу державних портів у концесії та розвиток річкових перевезень.

Нову залізницю проклали до морських портів Одещини, - Кубраков 01
Нову залізницю проклали до морських портів Одещини, - Кубраков 02

Автор: 

Одеська область (3357) Кубраков Олександр (448) Велике будівництво (742)


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Топ коментарі
+4
Потрібно закрити морський порт в Одесі і винести всю залізницю за межі Одеси. Поруч з Одесою два величезних порта - Чорноморський морський торговий порт та Південний морський торговий порт з приватними терміналами а фактично приватним портом Трансінвестсервіс (ТІС). В Одесі порт непотрібен, цю територію потрібно віддати місту під забудову бізнес-центрами а всі вантажні потоки направити на Чорноморськ та Південне. Одеса задихається через залізницю яка пронизує місто зі всіх сторін і не дає нормально будувати дорожні розв'язки і житлові масиви.
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05.11.2021 10:24 Відповісти
+1
з такою пронизуючою сіткою залізниць і в одесі можна запускати міську електричку...а деякі бракуючі ділянки хутко добудувати з не меншою швидкістю 6км за 60 днів...
і це буде велика будова для одеси
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05.11.2021 10:28 Відповісти
+1
Залізничні переїзди перекривають поток транспорту по Одесі на час до 40 хвилин. Мостів немає і будувати їх немає де, все навколо щільно забудовано. В санітарній зоні залізниці в порушення всіх санітарних норм набудували купу будинків по 25 поверхів і тепер єдине можливе рішення це винесення всіх залізничних шляхів та ж/д вокзала за межі Одеси за об'їзну дорогу, яка вже теж забудована зі всіх сторін і вже потрібно будувати нову об'їзну дорогу ще на 20-30км далі в полях, бо ближче все забудовано! Вивільнена площа з під залізниці має бути заасфальтована і по ній мають пустити автотранспорт, це різко покращить катастрофічну ситуацію з пробками в Одесі.
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05.11.2021 10:33 Відповісти
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Потрібно закрити морський порт в Одесі і винести всю залізницю за межі Одеси. Поруч з Одесою два величезних порта - Чорноморський морський торговий порт та Південний морський торговий порт з приватними терміналами а фактично приватним портом Трансінвестсервіс (ТІС). В Одесі порт непотрібен, цю територію потрібно віддати місту під забудову бізнес-центрами а всі вантажні потоки направити на Чорноморськ та Південне. Одеса задихається через залізницю яка пронизує місто зі всіх сторін і не дає нормально будувати дорожні розв'язки і житлові масиви.
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05.11.2021 10:24 Відповісти
з такою пронизуючою сіткою залізниць і в одесі можна запускати міську електричку...а деякі бракуючі ділянки хутко добудувати з не меншою швидкістю 6км за 60 днів...
і це буде велика будова для одеси
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05.11.2021 10:28 Відповісти
Залізничні переїзди перекривають поток транспорту по Одесі на час до 40 хвилин. Мостів немає і будувати їх немає де, все навколо щільно забудовано. В санітарній зоні залізниці в порушення всіх санітарних норм набудували купу будинків по 25 поверхів і тепер єдине можливе рішення це винесення всіх залізничних шляхів та ж/д вокзала за межі Одеси за об'їзну дорогу, яка вже теж забудована зі всіх сторін і вже потрібно будувати нову об'їзну дорогу ще на 20-30км далі в полях, бо ближче все забудовано! Вивільнена площа з під залізниці має бути заасфальтована і по ній мають пустити автотранспорт, це різко покращить катастрофічну ситуацію з пробками в Одесі.
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05.11.2021 10:33 Відповісти
Звільнена площа від залізниці буде негайно забудована новими недохмарками у 25 поверхів)))
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05.11.2021 10:43 Відповісти
авжеж...це прямо парадокс який - місто росте, а населення вже менше мільйона
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05.11.2021 10:45 Відповісти
пояснення парадоксу в мене лише одне - (це як і з середньою температурою по палаті) якщо у одного "інвестора" (який може мешкати і поза межами Одеси) у володінні 20 трьохкімнатних квартир, а інший бомжує, то в середньому обоє мешкають у хоромх... але кількість населення не збільшилась...
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05.11.2021 10:49 Відповісти
Готовитесь к эвакуации?
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05.11.2021 10:50 Відповісти
Теперь за въезд паровоза какая-то частная фирма по примеру терминала в Одессе должна снимать себе деньги)))
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05.11.2021 11:10 Відповісти
Ага !!освобождённую площадь из-под ЖД линии , в черте города, как раз одеские ворюги-жиды отдадут вам под строительсьво авто дорог и развязок!! Держи... те карман шие!! Одеские ворюги -жиды уже десятки лет мечтают об этой освободившейся площади под застройку её высотками!!! Особенно если мерами Одессы, Будут такие как вор-бандит Труханов, Бездельники комуняки Гренивецкие, прпороссийские Скорики и им подобные продажные пророссийские шлюхи!!
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05.11.2021 13:54 Відповісти
А шлагбаум, перед заїздом до порту, як стояв, так і стоїть.....
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08.11.2021 00:54 Відповісти
 
 