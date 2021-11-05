Нову залізницю проклали до морських портів Одещини, - Кубраков. ФОТО

На Одещині запустили в роботу нову залізничну ділянку Чорноморськ – Берегова протяжністю 6,8 км, що веде до найбільших портів країни.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 6 років велися дискусії щодо потреб розширення перегону. Це необхідно українським промисловцям, аграріям, портовикам, а отже – всій країні, тому що це експортний виторг і сотні тисяч робочих місць", - пояснив він.

Так, у рамках президентської програми "Велике будівництво" ділянку проклали за рекордні 60 днів. Тепер пропускна спроможність ділянки зросте з 48 до 60 пар поїздів на добу, а після добудови другого головного шляху на ділянці "пост 30 км" - станція Берегова/станція Хімічна пропускна спроможність маршруту досягне 150 пар на добу. "Для мене цей проєкт особливо важливий на тлі другої хвилі підняття тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці. Отримані додаткові кошти не "проїдаються" - вони спрямовуються на оновлення інфраструктури", - заявив Кубраков.

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За оцінкою Держаудиту, через недосконалі тарифи Укрзалізниця лише за останні роки втратила 17,6 млрд гривень. При цьому капітального ремонту та реконструкції потребують понад 11 тисяч км залізничних колій, а парк вагонів та локомотивів потребує оновлення.

"Ми змінюємо цю ситуацію і очікуємо на юстування нового наказу Міністерства – який передбачає подальше скорочення диспропорції між рівнями тарифних класів вантажів. Додаткові кошти будуть направлені на реконструкцію 150 км колії, електричних мереж, тягових підстанцій, пристроїв СЦБ, модернізацію тягового рухомого складу", - сказав Кубраков, додавши, що за 2-3 роки "Укрзалізниця" зможе відновити свої потужності.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про плани розвитку українських портів за програмою "Велике будівництво", які передбачають державні та приватні інвестиції, передачу державних портів у концесії та розвиток річкових перевезень.



