Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету, присвячену Десантно-штурмовим військам ЗСУ. ФОТО

Національний банк України з 11 листопада вводить в обіг пам'ятну монету спеціального випуску "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України", присвячену однойменному роду військ української армії.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ. Відповідна інформація з'явилась також на офіційному сайті НБУ.

"Монета номіналом 10 грн виготовлена ​​зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем, категорія якості карбування – "анциркулейтед", маса – 12,4 г, діаметр – 30,0 мм, тираж – 1 000 000 штук. Ребро монети – рифлене", - йдеться у повідомленні.

Вгорі на аверсі монети буде розміщено напис – "Україна" (півколом), під яким буде зображено малий Державний Герб України (ліворуч) та нарукавний знак Десантно-штурмових військ ЗС України (праворуч).

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"У центрі на дзеркальному фоні – емблема Десантно-штурмових військ ЗС України; номінал 10 та графічний символ гривні (ліворуч від емблеми); рік карбування монети – 2021 (праворуч від емблеми); напис – "Десантно-штурмові війська ЗСУ" (внизу );логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (під роком карбування)", - уточнюють десантники.

На реверсі монети на дзеркальному фоні буде зображено символічний образ воїна-десантника в лицарських обладунках, за спиною якого напіврозкриті крила – символ покровителя та захисника десантників Архістратига Михайла.

Художник – Андрій Єрмоленко. Скульптори: Володимир Атаманчук, Анатолій Дем'яненко.

Повідомляється, що пам'ятна монета є дійсним платіжним засобом України та обов'язкова до прийому без будь-яких обмежень щодо її номінальної вартості до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.