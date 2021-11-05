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Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету, присвячену Десантно-штурмовим військам ЗСУ. ФОТО

Національний банк України з 11 листопада вводить в обіг пам'ятну монету спеціального випуску "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України", присвячену однойменному роду військ української армії.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ. Відповідна інформація з'явилась також на офіційному сайті НБУ.

"Монета номіналом 10 грн виготовлена ​​зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем, категорія якості карбування – "анциркулейтед", маса – 12,4 г, діаметр – 30,0 мм, тираж – 1 000 000 штук. Ребро монети – рифлене", - йдеться у повідомленні.

Вгорі на аверсі монети буде розміщено напис – "Україна" (півколом), під яким буде зображено малий Державний Герб України (ліворуч) та нарукавний знак Десантно-штурмових військ ЗС України (праворуч).

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"У центрі на дзеркальному фоні – емблема Десантно-штурмових військ ЗС України; номінал 10 та графічний символ гривні (ліворуч від емблеми); рік карбування монети – 2021 (праворуч від емблеми); напис – "Десантно-штурмові війська ЗСУ" (внизу );логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (під роком карбування)", - уточнюють десантники.

На реверсі монети на дзеркальному фоні буде зображено символічний образ воїна-десантника в лицарських обладунках, за спиною якого напіврозкриті крила – символ покровителя та захисника десантників Архістратига Михайла.

Нацбанк вводить в обіг памятну монету, присвячену Десантно-штурмовим військам ЗСУ 01

Художник – Андрій Єрмоленко. Скульптори: Володимир Атаманчук, Анатолій Дем'яненко.

Повідомляється, що пам'ятна монета є дійсним платіжним засобом України та обов'язкова до прийому без будь-яких обмежень щодо її номінальної вартості до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

Автор: 

монети (278) НБУ (10513) Десантно-штурмові війська (225)


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Топ коментарі
+5
ДШВ-респект та повага...
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05.11.2021 14:01 Відповісти
+5
https://coins.bank.gov.ua https://coins.bank.gov.ua

Здесь можно купить. И не только эту монету.
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05.11.2021 14:13 Відповісти
+1
Гарна.
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05.11.2021 13:57 Відповісти
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Гарна.
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05.11.2021 13:57 Відповісти
ДШВ-респект та повага...
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05.11.2021 14:01 Відповісти
Где можно купить? Вернее кто вообще видел эти монеты от нац. банка?
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05.11.2021 14:09 Відповісти
https://coins.bank.gov.ua https://coins.bank.gov.ua

Здесь можно купить. И не только эту монету.
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05.11.2021 14:13 Відповісти
нету её там пока
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05.11.2021 14:57 Відповісти
есть такой сайт=ньюаукцион.юа
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05.11.2021 15:17 Відповісти
И тираж приличный - 1 млн.. Спасибо.
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05.11.2021 14:11 Відповісти
Чудово !
Хочу придбати.
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05.11.2021 18:28 Відповісти
Над прикупить пару штук. Если обычные, спустя время, стали стоить 6000 гривен, как https://blackbee.odessa.ua/1-grivna-obraztsa-1996-goda/ эта , то и такие в будущем могут иметь ценность.
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09.02.2022 10:19 Відповісти
 
 